RDNA 4 : AMD préparerait une carte graphique très puissante à moins de 600 euros

Selon de nouvelles rumeurs, AMD pourrait proposer une tarification ultra-compétitive pour sa prochaine génération de cartes graphiques, notamment sur son modèle le plus puissant.

Cette année s’annonce comme une année de transition pour le marché des GPU avant le lancement de la prochaine génération prévue d’ici à la fin de l’année, début 2025 au plus tard pour Nvidia.

Nvidia vient lancer sa gamme RTX Super, avec la GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super et enfin la 4080 Super qui est prévue pour cette semaine. En décalage par rapport au calendrier de son concurrent, AMD compter lancer sa prochaine génération de GPU au troisième trimestre 2024 et selon les dernières rumeurs, son positionnement serait bien plus compétitif.

RDNA 4 : la puissance d’une 7900 XTX pour moins de 600 euros ?

Comme bien souvent, une nouvelle indiscrétion nous vient de Tom de la chaine YouTube Moore’s Law Is Dead qui dans son dernier podcast évoque la prochaine génération de cartes graphiques AMD, RDNA 4. Si les dernières rumeurs semblent confirmer le positionnement milieu de gamme pour ces futurs GPU, Tom apporte des précisions concernant le niveau de performance et la tarification attendue.

AMD prévoirait ainsi de proposer au plus haut de cette nouvelle gamme une carte à la performance équivalente à la RX 7900 XTX, ou encore de la RTX 4080 (hors ray tracing) à un prix oscillant entre 400 et 600 dollars (moins de 600 euros si on prend la valeur médiane).

Il s’agirait donc d’une carte au niveau du haut de gamme actuel à un prix extrêmement compétitif : les deux cartes citées précédemment se trouvent à plus de 1000 euros dans le commerce. AMD devrait donc encore confronter Nvidia niveau de rapport / qualité prix.

Qu’attendre de la prochaine génération de cartes graphiques ?

À voir quelles autres évolutions sont attendues pour RDNA 4 alors qu’AMD a encore de la marge de progression en ray tracing et c’est sans doute pour ça que le constructeur ne vise que le milieu de gamme pour sa prochaine génération : l’emphase sera visiblement mise sur les performances en ray tracing et path tracing en 2025 pour les modèles les plus puissants.

Si tout se passe selon le calendrier dressé par ces dernières rumeurs, AMD serait donc le premier à dégainer sa nouvelle gamme de GPU d’ici septembre, alors que Nvidia dévoilerait sa GeForce RTX 5090 au plus tôt en novembre, au plus tard au CES 2025.