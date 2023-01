Philips Hue Sync pour apporter l’Ambilight sur vos téléviseurs Samsung grâce à une application

Pendant le CES 2023, Signify, le fabricant des ampoules connectées Philips Hue, a annoncé l'arrivée le 5 janvier d'une application qui permet de synchroniser les ampoules connectées Philips Hue aux téléviseurs Samsung. Une sorte d'Ambilight.

Compatible avec les téléviseurs Samsung de 2019 à aujourd’hui

Concrètement, Philips Hue Sync TV sera disponible sur les téléviseurs Samsung, il s’agit d’une application payante qui vous permet de synchroniser vos lumières Hue avec tout ce que vous regardez, et même avec vos jeux vidéo.

Cela permet aux propriétaires de téléviseurs Samsung de profiter d’une « expérience de synchronisation de la lumière transparente et immersive » lorsqu’ils regardent des films, des émissions et ainsi de suite.

L’application Hue Sync TV fonctionne au moins avec les modèles de téléviseurs Samsung QLED Q60, les modèles de 2019, et évidemment tout ceux commercialisés après ces modèles. Comme le Hue Play, une fois configuré, vous pouvez personnaliser les lumières Philips Hue qui se synchronisent avec votre téléviseur, y compris l’intensité de la synchronisation et la luminosité. L’application prend en charge le contenu dans tous les formats d’image, notamment la 4K, la 8K et même le HDR 10+.

Cela coûte… 130 dollars, soit un peu moins que le la box de synchronisation Philips Hue Play. C’est coûteux pour une application.

