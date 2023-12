Cette batterie pour voiture électrique se recharge rapidement avec une durée de vie hallucinante

Le groupe chinois GAC, qui prévoit d'arriver en Europe, lève le voile sur sa nouvelle batterie P58 pour voiture électrique, plus résistante et qui promet une autonomie allant jusqu'à 700 kilomètres. De plus, elle se distingue par une très grande longévité de 1,5 million de kilomètres, ce qui devrait permettre de réduire le prix des voitures électriques dans le futur.

À l’heure actuelle, il existe de moins en moins d’arguments valables à opposer à la voiture électrique. Cependant, le prix ainsi que l’autonomie restent encore des freins conséquents pour de nombreux automobilistes, bien que ce dernier point soit moins vrai au fil des années. De plus, ces deux problèmes ne le seront bientôt plus.

Une inédite batterie

Et cela notamment grâce au développement de nouvelles technologies de batteries. En effet, les constructeurs et équipementiers continuent de travailler sur des solutions offrant une meilleure densité énergétique, ce qui permet de stocker plus d’énergie dans un espace réduit et un poids plus contenu. Cela présente deux avantages : une autonomie plus grande et une batterie plus petite.

Ce qui permet également de réduire le prix, alors que l’accumulateur représente 40 % du coût total d’une voiture électrique. Si la batterie solide devrait définitivement résoudre tous les derniers problèmes de cette motorisation, il faudra encore patienter avant qu’elle n’arrive dans les véhicules de série. Mais en attendant, d’autres solutions arrivent sur le marché, notamment venues des entreprises chinoises.

On pense à CATL avec sa batterie Qilin CTP 3.0, ou encore à la Blade de BYD récemment primée, mais pas seulement. Le groupe GAC, qui possède notamment la marque Aion vient de lever le voile sur un nouvel accumulateur offrant de nombreux avantages. Ce dernier porte le nom de P58, et est en fait une évolution de la Magazine Battery 2.0 comme l’indique le site chinois AutoHome.

SI sa capacité exacte n’a pas été annoncée, alors qu’elle pourrait se décliner en plusieurs versions en fonction des besoins, le site It Home nous explique qu’elle affiche une densité de 146,5 Wh/kg. Ce qui est plus que correct, tandis qu’elle fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), réputée pour être moins dense que la NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Une grande longévité

Cette densité élevée permet à cette nouvelle batterie d’afficher une autonomie de 700 kilomètres en une seule charge. Attention, car ce chiffre s’entend selon le cycle chinois CTLC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Cela donnerait plutôt 600 kilomètres avec notre homologation, ce qui n’est pas si spectaculaire que cela, mais qui a au moins le mérite d’être réaliste.

Peut-être que des versions offrant un plus grand rayon d’action seront proposées un peu plus tard, comme sur la Peugeot e-3008 qui sait ? Le site Gasgoo indique un taux de charge 3C (soit 300 kW de puissance maximale pour une batterie de 100 kWh), permettant de récupérer jusqu’à 250 kilomètres en 10 minutes. Par ailleurs, ce pack se distingue notamment par sa grande résistance.

Et pour cause, sa composition alliant la nano-céramique et le composite polymère permet de limiter les risques d’incendie. Même en cas de choc, la température de la batterie n’a grimpé que de 1 degré. De quoi rassurer les futurs clients, puisque la résistance de la batterie reste actuellement le gros point noir des voitures électriques.

Ces dernières peuvent parfois être envoyées à la casse après un simple petit accrochage, car il est difficile de diagnostiquer et réparer l’accumulateur. La nouvelle P58 affiche également une grande longévité, puisqu’elle peut encaisser jusqu’à 3 300 cycles de charge rapide et durer théoriquement plus d’1,5 million de kilomètres, rivalisant avec la technologie développée par Northvolt. Cette nouvelle batterie sera implantée progressivement sur les voitures de la marque Aion, dont le nouvel Hyper HT.