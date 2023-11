Cette copie chinoise de la Tesla Model X pourrait lui donner une énorme raclée avec sa charge ultra-rapide

Le constructeur chinois GAC Aion fait le show au salon de Guangzhou et dévoile son Hyper HT, un SUV électrique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Tesla Model X avec ses portes "Falcon Wing". Décliné en plusieurs versions, ce nouvel arrivant pourrait tout à fait finir par être vendu en Europe. Sa charge s'annonce ultra-rapide avec un prix contenu.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler d’Aion, soyez rassurés car c’est tout à fait normal. D’abord parce qu’il s’agit d’une jeune marque chinoise, créée en 2019 par le groupe GAC, et parce qu’elle n’est même pas vendue en Europe pour le moment. Cependant, cela pourrait changer car une commercialisation sur le Vieux Continent est bel et bien prévue.

Copie (presque) conforme

En début d’année, le constructeur chinois, qui devrait rivaliser avec BYD ou encore Xpeng chez nous, levait le voile sur sa berline, la GAC Aion Hyper GT. Quelques semaines plus tard, la firme montrait son poste de conduite très proche de celui de la Tesla Model 3.

Mais alors que le salon de Guangzhou vient d’ouvrir ses portes, Aion en profite pour présenter son 3ème modèle après l’Hyper SSR supercar, à la philosophie et au positionnement bien différents.

Et pour cause, il s’agit cette fois-ci d’un SUV électrique, qui prend le nom d’Hyper HT. Ce dernier vient d’être officialisé sur la page Weibo du constructeur, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la ressemblance avec la Tesla Model X est frappante. En effet, ce nouvel arrivant dans la gamme a fait le choix d’opter pour des portes Falcon comme son rival américain. Les deux partagent également les mêmes lignes épurées, bien que le Cx (coefficient de trainée) du Chinois n’ait pas été annoncé.

De profil aussi, les deux possèdent pas mal de points communs avec une silhouette très proche. En revanche, le GAC Aion Hyper HT est un peu plus petit, avec une longueur de 4,94 mètres pour 1,92 mètre de large et 1,70 mètre de haut.

Son empattement se veut généreux puisqu’il est annoncé à 2,94 mètres, laissant penser à un bel espace pour les occupants. Selon le site Car News China, le SUV se dote d’un grand écran tactile de 14,6 pouces équipé du système ADiGO 5.0, associé à un petit combiné numérique.

Le conducteur et son passager peuvent profiter de deux chargeurs à induction de 50 watts ainsi que d’un système audio Dolby Atmos. Pour l’heure, le volume de coffre reste encore inconnu, tandis que les clients peuvent opter pour un pack optionnel facturé l’équivalent de 1 528 euros incluant du cuir Nappa et des sièges massant à l’avant et chauffants à l’arrière.

Un prix raisonnable

Ce nouveau GAC Aion Hyper HT n’est proposé qu’en version propulsion, mais se décline en plusieurs niveaux de puissance et avec quatre batteries différentes. Le modèle d’entrée de gamme est affiché à 245 chevaux pour 355 Nm de couple et réalise le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Il se dote d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 70 kWh et affiche une autonomie de 550 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne 467 kilomètres WLTP.

De son côté, la variante la plus chère revendique 340 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Sa batterie de 93 kWh adopte la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) et permet de parcourir 770 kilomètres en une seule charge. Soit 654 kilomètres WLTP.

À noter que la version dotée de la batterie de 70 kWh est compatible avec l’échange de batterie comme chez Nio. La voiture peut se charger en 5C, soit une puissance dépassant les 400 kW.

Le SUV peut récupérer jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes, tandis qu’il se dote de trois capteurs LiDAR autorisant la conduite autonome de niveau 2++ comme l’indique le site de la marque. Dans sa version d’entrée de gamme, l’Hyper HT est livré de série avec les sièges avant chauffants et ventilés, le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que la caméra 360 degrés et les feux à LED.

Il faudra compter entre 213 900 et 329 900 yuan pour s’offrir un exemplaire du SUV, soit entre 27 242 et 42 015 euros. Mais attention, car ce montant sera bien plus élevé si la voiture arrive en France. Elle rivalisera notamment avec le Xpeng G6, l’IM LS6 ou encore la Rising Auto R7 ainsi que le nouveau BYD Sea Lion 07 tout juste dévoilé.