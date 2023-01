Aion Hyper GT : le concurrent le plus légitime de la Tesla Model 3

Ce modèle entièrement électrique a un coefficient de traînée de 0,19 cd et est livré avec des portières papillons.

Les portières papillons, vous connaissez ? Lamborghini, Ferrari, McLaren, Mercedes Benz, Pagani, BMW, Maserati… et Aion. Le constructeur chinois a installé ces portes qui s’ouvrent vers le haut sur sa toute nouvelle Hyper GT. Ces Sky Doors à l’avant s’ouvrent vers le haut grâce à une « technologie d’actionnement dièdre synchro-hélice ». Comme vous le verrez plus bas, l’aileron arrière dans un style Porsche Panamera se déploie automatiquement à des vitesses supérieures à 80 km/h.

L’annonce a eu lieu au Salon de l’auto de Guangzhou 2022. Avec une nouvelle plate-forme dédiée à l’électrique, la Hyper GT a un empattement assez long, des porte-à-faux avant et arrière plus courts et de grandes roues. Nous n’avons pas les dimensions, mais il semble que cette Hyper GT est assez compacte, probablement plus proche de la Tesla Model 3 que de la Model S.

Un coefficient de traînée (Cd) de 0,19

On retiendra surtout que cette Hyper GT a atteint un coefficient de traînée (Cd) de 0,19, devenant ainsi la voiture de série la moins résistante au vent au monde.

C’est mieux que la Mercedes-Benz EQS et la Tesla Model S, qui ont toutes deux un coefficient de traînée de 0,20 Cd. Notez que la Lightyear 0 détient toujours le record avec 0,175 Cd, néanmoins elle n’est pas commercialisée à ce jour.

L’Aion Hyper GT est équipé d’un grand nombre de capteurs, notamment des caméras, des radars, mais aussi des LiDAR ainsi qu’une technologie infrarouge. Ce matériel est monté sur le pare-chocs avant, le toit, les rétroviseurs et les ailes, il n’a pas réellement été caché.

L’Hyper GT est basé sur la nouvelle architecture dédiée AEP3.0 EV et devrait être disponible avec des moteurs électriques simples et doubles. GAC a annoncé que le moteur unique monté à l’arrière produit 335 ch (250 kW / 340 ch) et 434 Nm de couple, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en environ 4 secondes. La batterie de capacité inconnue serait compatible avec des puissances de charge ultra-rapides allant jusqu’à 480 kW et la technologie d’échange de batterie.

Pas de photos de l’intérieur pour le moment, mais cela ne devrait pas tarder à être dévoilé. Espérons que ce modèle sera disponible sur d’autres marchés en dehors de la Chine comme concurrent légitime de la Tesla Model 3. Pas de prix annoncé pour le moment, néanmoins l’Hyper GT pourrait être commercialisée dès 45 000 euros en Chine.

Notez que ce n’est pas la première Hyper d’Aion, on avait déjà pu découvrir l’Aion Hyper SSR. Une voiture électrique résolument sportive, qui promet de s’approcher du Tesla Roadster en termes de performances, avec ses 1 225 chevaux et ses 12 000 Nm de couple permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde.

