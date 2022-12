Ça y est, la première voiture électrique solaire est prête à tailler la route

La production de la Lightyear 0 vient de débuter au sein de l'usine Valmet d’Uusikaupunki, en Finlande. Une production de 1 000 exemplaires est prévue. Elle devient donc la première voiture solaire de production au monde, devançant de peu l'Aptera américaine et la Sono Sion allemande.

Il y a quelques mois, nous avons eu la chance de prendre en main l’une des voitures électriques les plus intéressantes du marché : la Lightyear 0. Une berline qui se targue d’ailleurs d’avoir le meilleur Cx du marché avec une valeur de seulement 0,175. Seul le concept-car Mercedes EQXX et son Cx de 0,17 fait mieux, mais ce n’est pas un modèle de série.

Et, bonne nouvelle, la Lightyear 0 va bientôt arriver sur nos routes. Le constructeur néerlandais vient d’officialiser la mise en production de sa berline. La voiture est assemblée au sein de l’usine Valmet d’Uusikaupunki, en Finlande.

Il s’agit donc de la première voiture solaire de série, juste avant l’arrivée d’un second modèle, allemand cette fois-ci, Sono Motors, dont la Sion sera, elle aussi, produite par Valmet. On peut aussi citer l’Aptera, une voiture solaire étonnante car très abordable mais avec seulement trois roues !

1 000 exemplaires, et pas un de plus

L’entrée en production de ce modèle est une première étape pour Lightyear, qui ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. Le constructeur va fabriquer 1 000 exemplaires de sa Lightyear 0, pile-poil le nombre réglementaire pour l’homologation des modèles de petite série.

Chaque voiture est facturée la bagatelle de 300 000 euros. C’est une somme, certes, mais Lightyear l’assure, la 0 ne restera pas sans descendance, puisqu’un modèle plus compact et plus abordable (on parle d’environ 30 000 euros en prix de base) serait dans les cartons, la Lightyear 2.

L’approche sera la même, avec l’efficience comme pierre angulaire. Reste à savoir si Lightyear conservera sa technologie solaire au sein de ce modèle annoncé comme moins onéreux.

La Lightyear 0 en quelques chiffres

Rappelons que la Lightyear 0 est équipée de plusieurs panneaux sur son toit, capables de générer environ 1 kWh d’électricité, ce qui équivaut à 70 kilomètres d’autonomie par jour quand les conditions d’ensoleillement sont bonnes.

La voiture embarque une batterie de 60 kWh et peut parcourir 625 kilomètres d’une traite selon le cycle WLTP, tandis que la consommation est affichée à 10,5 kWh en moyenne à une vitesse de 110 km/h. La marque explique qu’il est possible de récupérer jusqu’à 520 kilomètres en une heure sur une borne rapide de 50 kW.

Comme nous l’avions souligné dans notre prise en main, la Lightyear 0, c’est un peu plus qu’une voiture électrique auquel des panneaux solaires ont été ajoutés. Il y a également un vrai travail au niveau du poids, puisque Lightyear annonce seulement 1,5 tonne sur la balance pour sa grande berline, soit pratiquement le même poids qu’une Renault Zoé.

