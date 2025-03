Si les ventes de voitures électriques ont fortement reculé en 2024 chez Volkswagen, le constructeur a en revanche battu un étonnant record. Ce dernier a en effet écoulé quasiment autant de saucisses que de véhicules l’an passé.

La situation est toujours très compliquée chez Volkswagen. La firme allemande n’a vendu que 744 800 voitures électriques en 2024, contre 1,7 million pour Tesla et presque autant pour son rival BYD. Et les choses ne semblent pas être en train de s’améliorer, au contraire. À tel point que l’entreprise a décidé de mettre en place des mesures drastiques.

Un étonnant record

La marque basée à Wolfsburg avait notamment annoncé pas moins de 35 000 suppressions de postes, mettant fin à un accord sur la préservation de l’emploi en vigueur depuis 30 ans. Et il se dit que le management pourrait même aller encore plus loin. En parallèle, le groupe a officiellement fermé son usine de Bruxelles, qui produisait l’Audi Q8 e-tron que nous avions pu essayer. Bref, la situation est loin d’être sous contrôle pour le constructeur allemand.

Si le tableau est globalement assez sombre, il y a tout de même un peu de positif dans tout cela. Car Volkswagen a cartonné sur les ventes d’un produit en particulier. Mais contre toute attente, il ne s’agit pas d’une voiture électrique. En fait, il ne s’agit même pas d’une voiture tout court. Est-ce un accessoire ou une option en particulier ? Même pas. En réalité, cela n’a rien à voir avec l’automobile. Car on parle ici de saucisses.

Et plus particulièrement de LA currywürst, spécialité allemande dont se délectent les employés de la firme. Ce plat, qui consiste en une saucisse grillée ou cuite à l’eau recouverte de curry en poudre et de ketchup est servie depuis des décennies dans la cantine du groupe. Et vous ne le saviez pas, mais elle est produite par Volkswagen, au sein de son usine. Sur des chaînes de production dédiées, bien évidemment. Et voilà que Gunner Kilian, le directeur du personnel de l’entreprise a annoncé une bien bonne nouvelle.

Sur son compte LinkedIn, ce dernier affirme que le groupe allemand a vendu pas moins de 8,5 millions de currywürst au cours de l’année 2024. Un record ! Et surtout, c’est presque autant que les 9 millions de voitures que l’entreprise a vendu dans le monde sur la même période, toutes motorisations confondues. Il faut dire que ce plat est devenu une signature de Volkswagen, et qu’il fait partie intégrante de la culture allemande, comme le souligne Le Monde.

Une pièce Volkswagen à part entière

Le journal explique que cette emblématique saucisse est appréciée pour son caractère non discriminant. Devenue un véritable symbole en Allemagne, elle « fait traditionnellement partie intégrante du petit déjeuner à l’usine de Wolfsburg, à 8 heures matin » comme l’explique le constructeur. Véritable institution, ce plat avait causé un véritable « Ketchup gate » quand Volkswagen avait décidé de changer de fournisseur de ketchup en 2018. Mais savez-vous que la currywürst est véritablement considérée comme une pièce à part entière ?

En effet, une référence spécifique est attribuée à cette saucisse et les concessionnaires peuvent tout à fait en commander par paquets de cinq. D’ailleurs, chaque exemplaire possède l’inscription « Pièce d’origine Volkswagen ». Et le constructeur veut aller encore plus loin. Gunnar Kilian assure que « notre prochain coup de currywürst est déjà en préparation ». Mais le mystère reste encore entier sur ce que nous prépare la marque à ce sujet.

En parallèle, elle continue d’étoffer sa gamme de voitures électriques, alors qu’elle vient de dévoiler sa nouvelle ID. EVERY1 sous forme de concept. Elle annonce une citadine qui verra le jour dans sa version définitive en 2027, affichée autour des 20 000 euros. Cette nouvelle venue chassera directement sur les terres de la future Renault Twingo ainsi que de la Nissan Pixo. En revanche, elle n’aura pas de cousine chez Skoda et Cupra, ni chez Seat pour le moment.