Voici comment Xiaomi veut sortir de la tourmente avec sa nouvelle voiture électrique ultra-sportive

Après avoir bridé les performances de sa nouvelle SU7 Ultra, Xiaomi veut se rattraper et a décidé de présenter ses excuses. Le constructeur de voitures électriques en profite pour annoncer qu’il devient un partenaire officiel du célèbre circuit allemand du Nürburgring.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

De simple fabricant de smartphones, Xiaomi est devenu depuis 2023 un constructeur de voitures électriques à part entière. Pour mémoire, la marque avait levé le voile à la fin de cette année-là sur sa première auto, la berline SU7. Et celle-ci se décline depuis 2024 en une toute nouvelle version Ultra, affichant des performances de très haut vol.

Xiaomi présente ses excuses

Cette dernière embarque pas moins de trois moteurs électriques et développe un total de 1 548 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 1,98 seconde et ainsi réaliser avec le futur Tesla Roadster qui tarde à voir le jour. Sur le papier, cela est très intéressant. Mais voilà que le constructeur avait décidé de brider la puissance à « seulement » 900 chevaux. La raison ? Un accident mortel survenu quelques semaines plus tôt, qui avait coûté la vie à trois jeunes filles.

Pour avoir le droit de profiter de toute la puissance, il fallait effectuer un « tour de qualification » sur un circuit partenaire. Et il n’y avait aucun moyen de faire autrement. Ce qui avait mis très en colère les clients, incitant Xiaomi a rapidement revoir sa stratégie.

Et voilà que la firme continue à présenter ses excuses, à travers un message publié sur sa page Weibo officielle. Elle déclare qu’« après avoir reçu vos commentaires, nous y avons accordé une grande importance et avons suspendu cette action ».

Elle poursuit en expliquant que « pour le petit nombre d’utilisateurs qui ont déjà effectué la mise à niveau, nous résoudrons ce problème dans la prochaine mise à jour de la version ». Le constructeur indique que « toute mise à jour majeure impliquant l’expérience utilisateur doit être basée sur une communication complète. À l’avenir, nous mettrons en place un mécanisme plus complet de collecte des avis des utilisateurs et écouterons pleinement leurs opinions ». Un mea-culpa en bonne et due forme, qui devrait calmer un peu la colère des clients.

Xiaomi souligne qu’une nouvelle mise à jour sera prête d’ici 4 à 8 semaines. Ce qui permettra aux acheteurs ayant fait la précédente et se retrouvant avec une voiture bridée de ne plus avoir ce problème. Le constructeur a aussi instauré une période de 60 secondes entre chaque launch control. Cela afin d’éviter que les conducteurs ne fassent de puissants départs arrêtés en ville à chaque feu tricolore. On ne sait pas encore si la firme va aussi revenir sur cette mesure ou non.

Un nouveau partenariat

Alors qu’elle prépare l’arrivée de son second modèle, le SUV YU7, Xiaomi a désormais un objectif : se faire pardonner par ses clients. Et dans le même temps, redorer un peu son image. Pour cela, l’entreprise basée à Pékin a trouvé une solution. Comme l’annonce le site du Nürburgring, elle vient de devenir un partenaire officiel du circuit allemand. C’est d’ailleurs sur ce dernier qu’elle avait battu un record en novembre 2024. La SU7 Ultra était devenue la voiture électrique la plus rapide sur la Nordschleife.

Elle avait ainsi battu la Porsche Taycan et la Tesla Model S Plaid, mais avec un prototype, qui utilise beaucoup plus de carbone que la version de série. Xiaomi a annoncé qu’il allait tenter de réaliser un score avec la version de série de la SU7 Ultra.

Mais concrètement, comment se traduit ce nouveau partenariat ? Et bien le circuit possède désormais un virage au nom de la marque chinoise. De plus, cette dernière a installé de nombreuses publicités tout autour de la piste. Un beau coup de communication pour le constructeur, qui laisse penser que ce dernier devrait bientôt vendre ses voitures en Europe. La SU7 n’avait fait qu’une seule fois le déplacement en France lors d’une présentation statique.

De plus, le partenariat entre Xiaomi et le circuit permet à la marque de pouvoir tester plus régulièrement ses voitures sur la piste allemande. Pour mémoire, la SU7 Ultra est d’ores et déjà commercialisée en Chine, pour un prix de départ tournant autour des 70 000 euros. Ce dernier devrait cependant être largement revu à la hausse si elle arrive en Europe. Et cela à cause des droits de douane mis en place par l’Union européenne sur les voitures électriques chinoises.