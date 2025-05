Xiaomi 15 Ultra vs Xiaomi 14 Ultra : quel est le meilleur smartphone premium ?

Xiaomi avait frappé très fort l’an dernier avec le modèle 14 Ultra. Son successeur, le 15 Ultra, pousse les curseurs encore plus loin. Mais comment se comparent-ils vraiment ? On étudie la question dans ce nouveau versus 100% Xiaomi !

Fraîchement sorti du four, le Xiaomi 15 Ultra ne produit pas le même effet de surprise (ou plutôt de claque) que son prédécesseur le Xiaomi 14 Ultra, chaudement reçu par un 9/10 dans nos colonnes. Pourtant, nous allons voir ici que la marque a su faire quelques ajustements qui ont du sens. Le Xiaomi 15 Ultra est disponible à partir de 1501 euros. Le Xiaomi 14 Ultra peut se trouver autour de 900 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 14 Ultra

Modèle Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 14 Ultra Dimensions 75,3 mm x 161,3 mm x 9,4 mm 75,3 mm x 161,4 mm x 9,2 mm Interface constructeur HyperOS HyperOS Taille de l’écran 6,73 pouces 6,73 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 522 ppp 522 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 200 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5410 mAh 5000 mAh Poids 226 g 224,4 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Du pareil au même ?

Comparer le design du Xiaomi 14 Ultra et du Xiaomi 15 Ultra revient à jouer au jeu des sept différences. Autant l’écrire : la formule n’évolue pas le moins du monde, et nous retrouvons ce smartphone gigantesque, orné d’un bloc d’appareils photo presque grotesque.

Celui-ci occupe un bon tiers de la surface arrière, et pourra même se montrer un peu gênant à l’usage si vous avez l’habitude de poser votre index au dos du smartphone quand vous l’utilisez. Inutile de préciser que les Xiaomi 14 et 15 Ultra ne reposent pas parfaitement à plat en raison de leur excroissance.

Le design du nouveau modèle s’inspire en revanche un peu plus des appareils photo vintage, surtout dans le modèle noir et blanc, qui fait sien les codes esthétiques de Leica, notamment. Du reste, l’écran est très légèrement incurvé, et les deux profitent évidemment d’un verre très résistant, tout comme d’une certification IP68. Rien de plus naturel, à ce standing.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’énormes progrès en luminosité

Si les deux smartphones embarquent a priori la même dalle AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,77″, Xiaomi a mieux soigné sa copie cette année. En l’occurrence, la luminosité de l’écran du Xiaomi 15 Ultra atteint des niveaux encore jamais vus chez Frandroid, avec un pic à 3422 nits. Éblouissant !

Même constat du côté de la colorimétrie, où le fabricant a fait des efforts cette année. La dalle du 15 Ultra est plus juste, et plus riche aussi. On n’échappe pas à une petite étape de réglages via le menu dédié pour récupérer un point blanc parfait, mais il est indéniable que l’écran du nouveau modèle est supérieur en tous points à celui du Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Un logiciel identique

Les deux concurrents du jour tournent sous Android 15 via la surcouche HyperOS. Une interface encore trop chargée en bloatwares et en publicité selon nous, surtout à ce prix, mais qui offre, il est vrai de nombreuses options de personnalisation.

Arrivée avec le Xiaomi 15 Ultra, l’intelligence artificielle se manifeste par différents outils déjà vus ailleurs : transcription de texte, traduction en temps réel, retouche photo avancée… Gemini est bien entendu de la partie dans les deux cas.

Mais il y a un point sur lequel Xiaomi n’a pas fait beaucoup d’efforts : le support logiciel. On reste à quatre années de mises à jour Android (sachant que le Xiaomi 14 Ultra a déjà grillé une cartouche), mais on passe de cinq à six ans de patchs de sécurité. Le minimum syndical. On attend mieux d’un smartphone vendu 1500 euros sur cet aspect.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une différence notable en performances ?

Les Xiaomi haut de gamme sont toujours parmi les premiers à faire la promotion des dernières puces de chez Qualcomm, et ces deux rivaux ne font pas exception. En l’occurrence, le Xiaomi 15 Ultra est piloté par une Snapdragon 8 Elite qui, naturellement, est plus performante que la Snapdragon 8 Gen 3 de son prédécesseur. Cela étant, le 14 Ultra reste tout à fait recommandable, et ne souffre d’aucun ralentissement.

Le dernier-né de Xiaomi autorise simplement un peu plus de folie dans les réglages graphiques des jeux les plus gourmands. Rien de franchement déterminant si vous n’êtes pas très joueur.

Modèle Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 14 Ultra AnTuTu 10 2558113 1970066 AnTuTu CPU 542788 432064 AnTuTu GPU 1096145 808656 AnTuTu MEM 486907 403570 AnTuTu UX 432273 325776 PC Mark 3.0 N/C 16890 3DMark Wild Life Extreme 6481 4867 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 38.81 FPS 29.15 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 67 / 86 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 71 / 153 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 120 / 357 FPS Geekbench 6 Single-core 3003 2261 Geekbench 6 Multi-core 9332 6869 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24680 16057 Lecture / écriture séquentielle N/C 990 / 1200 Mo/s Voir plus de benchmarks

Deux photophones brillants

Changements de capteurs mis à part, la plus grosse différence technique entre le Xiaomi 14 Ultra et 15 Ultra réside dans l’adoption d’un nouveau téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, contre 50 mégapixels. Forcément, c’est donc sur les longues focales que l’on verra le plus de progrès. Il s’agit de deux excellents smartphones pour la photo, parmi les meilleurs du marché.

Xiaomi 15 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3X : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Téléobjectif 4,3X : 200 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.2.

Xiaomi 14 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6-4.0 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 3,2 x : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 5x : 50 Mpx, f/2.5 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les Xiaomi 15 et 14 Ultra produisent des clichés formidables en plein jour comme de nuit. Leur grand-angle est irréprochable ; doté d’une grande sensibilité et d’un piqué étourdissant, il immortalise votre quotidien comme aucun autre, avec une précision franchement impressionnante.

Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Si l’ultra courte focale est souvent moins bien lotie dans la configuration des smartphones, ce n’est pas tout à fait vrai ici. Le module ultrawide offre des images somptueuses, toujours très détaillées et au contraste renforcé pour leur insuffler un supplément d’âme. C’est du très bel ouvrage.

Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Maintenant, sur les longues focales, il faut se pencher sur les détails pour déceler de véritables nouveautés. Même si la plus haute résolution du Xiaomi 15 Ultra garantit des images encore plus incroyables que son sur prédécesseur, le 14 Ultra reste très pertinent dans sa proposition, et vous décrochera la mâchoire à plus d’une reprise.

Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x10 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

De gros progrès en autonomie

Si Xiaomi a bien amélioré sensiblement un aspect de son nouveau fleuron, c’est indéniablement son autonomie. Équipé d’une meilleure batterie, le Xiaomi 15 Ultra tiendra sans peine une journée et demie par charge. A contrario, mieux vaut ne pas attendre plus d’une grosse journée de son grand frère.

Pour la recharge, la tendance s’inverse néanmoins. Il faut compter environ 35 minutes pour refaire le plein du Xiaomi 14 Ultra, et plutôt 50 minutes pour le nouveau modèle. Rien de franchement handicapant au quotidien.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Xiaomi 15 Ultra ou Xiaomi 14 Ultra : lequel choisir ?

S’il est indéniable que le Xiaomi 15 Ultra est un smartphone grandiose, améliorant peu ou prou tous les aspects de son prédécesseur, il en faut plus pour disqualifier le Xiaomi 14 Ultra. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle le nouveau venu est moins bien noté que son prédécesseur : les nouveautés ne sont que marginales.

Pour presque la moitié du prix du 15 Ultra, le Xiaomi 14 Ultra continue de se montrer tout à fait impressionnant dans toutes les catégories que nous avons testées ici. Bien sûr, l’écran plus lumineux du 15 Ultra pourra séduire, tout comme l’autonomie revue à la hausse. Mais, pour ce qui est de la partie photo ou des performances, opter pour le Xiaomi 15 Ultra ne nous paraît pas indispensable pour la plupart des utilisateurs.