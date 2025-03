Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra : quel smartphone premium choisir ?

On fait s’affronter les deux meilleurs photophones du moment dans notre nouveau comparatif ! Qui du Xiaomi 15 Ultra ou du Samsung Galaxy S25 Ultra repartira vainqueur ?

Le nec plus ultra de la photo ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui dans ce versus qui s’annonce tendu ! Sorti fin janvier pour 1479 euros, le Samsung Galaxy S25 Ultra a écopé d’un joli 8/10 dans notre test. Tout fraîchement débarqué pour 1501 euros, le Xiaomi 15 Ultra a reçu la même note. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Xiaomi 15 Ultra et Samsung Galaxy S25 Ultra

Modèle Samsung Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra Dimensions 77,6 mm x 162,8 mm x 8,2 mm 75,3 mm x 161,3 mm x 9,4 mm Interface constructeur One UI HyperOS Taille de l’écran 6,9 pouces 6,73 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 498 ppp 522 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256, 512, 1024 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 10 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 200 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5410 mAh Poids 218 g 226 g Couleurs Noir, Argent, Or, Bleu, Vert, Gris Noir, Argent, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux vrais mastodontes

Samsung et Xiaomi ne font pas dans la demi-mesure, mais bien dans la démesure. Les S25 Ultra et Xiaomi 15 Ultra sont deux véritables mastodontes. D’une taille très impressionnante, ils sont aussi épais que lourds (respectivement 226 grammes et 218 grammes).

Ils portent pourtant deux philosophies de design assez différentes. Le premier est un smartphone assez « classique » dans sa présentation, là où le Samsung Galaxy S25 Ultra est plus large que la moyenne, accentuant encore son héritage de la gamme Note. À ce titre, il est donc assez difficile à manipuler, surtout à une main.

De toute façon, vous aurez besoin de la deuxième pour utiliser le S Pen qui trouve toujours sa place dans le châssis du téléphone. Toujours une exclusivité de chez Samsung.

Chez Xiaomi, c’est bien entendu ce gigantesque bloc d’appareils photo qui impressionne. Occupant un bon tiers de l’espace disponible, il paraît même presque grotesque. Il faut bien ça pour venir ranger les nombreux capteurs photo.

Enfin, les deux smartphones sont certifiés IP68 et profitent d’un verre très résistant protégeant leur écran.

Xiaomi peut-il battre Samsung sur l’écran ?

Si Samsung a une réputation d’excellente à tenir en matière de luminosité, il faut bien se rendre à l’évidence : le Xiaomi 15 Ultra fait mieux — et pas qu’un peu. C’est une première chez Frandroid, le smartphone a dépassé les chiffres annoncés par le constructeur. Avec un pic mesuré à plus de 3400 nits, il surpasse de très loin la dalle de 2356 nits de son concurrent. Ainsi, il propose une lisibilité hors pair en extérieur. Même sous un grand soleil et avec des lunettes de soleil opaques, vous y verrez sans le moindre problème.

Même constat au chapitre de la colorimétrie. Après quelques menus réglages, la dalle AMOLED du Xiaomi 15 Ultra est absolument parfaite, autant en couverture (DCI-P3 couvert à 98% contre 77%) qu’en justesse (delta E à 1,93 contre 6,73).

Une véritable leçon donnée au maître par Xiaomi.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’écran du Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung toujours plus connecté à l’IA

Samsung reprend néanmoins vite sa couronne lorsqu’on parle logiciel. Il n’y a pas photo : One UI 7.0 est une franche réussite, et surclasse d’après nous HyperOS, la surcouche animant le Xiaomi 15 Ultra.

Il faut dire que, si vous êtes portés sur l’IA, la dernière mouture de Samsung offre une grande panoplie d’outils qui vous rendront la vie plus pratique. Et on ne parle même pas des possibilités offertes par le S Pen qui, s’il reste niche, a ses adeptes.

Côté Xiaomi, c’est encore et toujours la foire aux bloatwares, même sur ce modèle vendu 1500 euros. On trouve évidemment quelques features typées IA, mais elles sont assez limitées et ne fonctionnent pas au sein de toutes les applications. Bref, perfectible.

Perfectible, tout comme la politique de mises à jour de Xiaomi. Là où Samsung promet 7 ans de mises à jour sans distinction OS/patchs de sécurité, Xiaomi se contentera de 4 ans de mises à niveau d’Android, et de 6 ans pour les correctifs.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Jeu égal en performances ?

Les deux smartphones sont très bien équipés. Aux manettes, l’évident Snapdragon 8 Elite, qui s’adosse ici à 16 Go de RAM chez Xiaomi contre 12 Go pour la configuration de base du S25 Ultra. Forcément, à l’usage, les différences ne sont pas fulgurantes. Même si, techniquement parlant, le Xiaomi 15 Ultra garde une petite avance sur son concurrent.

On ne prendra pas la peine de développer davantage : quel que soit le modèle que vous choisirez, ayez l’assurance qu’il vous permettra de faire absolument tout ce que vous pourriez rêver — même jouer pendant des heures en qualité maximale sur votre jeu favori, et sans chauffer outre mesure.

Quel est le meilleur photophone ?

Les modèles Ultra envoient du très, très lourd en photographie. Et Xiaomi veut s’assurer le succès en s’associant, une nouvelle fois, à l’opticien Leica — véritable légende de la photographie. La marque allemande procède à différents tunings et offre ses optiques à une configuration photo exceptionnelle, qui tient la dragée haute à celle aussi très impressionnante du Galaxy S25 Ultra. Mais quel est le meilleur smartphone pour la photo ?

Xiaomi 15 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3X : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Téléobjectif 4,3X : 200 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.2.

Samsung Galaxy S25 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.9 ;

Téléobjectif 3X : 10 Mpx, f/2.4, OIS ;

Téléobjectif 5X : 50 Mpx, f/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/2.2.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Difficile de vraiment départager les deux rivaux tant leur approche de la photographie est assez différente. Xiaomi garnit en effet son logiciel de quantité de profils colorimétriques, de filtres et autres joyeusetés qui font que chacun est libre d’expérimenter comme il l’entend. Chez Samsung, même si un mode Pro existe, on est davantage face à un « point and shoot » qui vous assure de toujours prendre une photo exceptionnelle, notamment grâce à une colorimétrie flatteuse.

L’ultra grand-angle de nos deux smartphones n’est pas en reste, avec dans les deux cas une excellente rétention des détails sur toute la surface. Forcément, le piqué est un peu moins impressionnant, mais le traitement numérique de chaque écurie peut s’exprimer sans problème.

Samsung Galaxy S25 Ultra, ultra grand-angle

Dans l’ensemble, le Xiaomi 15 Ultra nous semble mieux s’en sortir sur la longue focale. La raison tient essentiellement à sa polyvalence. Si le Samsung Galaxy S25 Ultra ne souffre d’aucun problème et propose des photos à couper le souffle, le Xiaomi 15 Ultra, grâce à ses deux focales distinctes à haute résolution, pousse le curseur un peu plus loin d’après nous. Que ce soit avec son zoom 3x ou son périscope de 4,3x, il est inattaquable. Il faut le pousser dans ses retranchements, en zoom numérique, pour vraiment trouver matière à redire.

x5

Deux smartphones endurants

Pour enfoncer le clou, le Xiaomi 15 Ultra offre la meilleure autonomie des deux concurrents. Sa batterie, plus grande, de meilleure densité, permet de tenir deux journées sans problème. Cela est également vrai pour le S25 Ultra, mais dans une moindre mesure d’après nos tests.

Les mesures réalisées par GSM Arena avec leur protocole maison prête 16h13 d’autonomie au Xiaomi 15 Ultra contre 14h49 pour le Galaxy S25 Ultra.

En recharge, néanmoins, les deux smartphones se débrouillent de façon assez proche. Le premier demande environ 50 minutes pour refaire le plein, contre 10 minutes de plus pour le S25 Ultra. Rien de franchement déterminant.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Xiaomi 15 Ultra ou Samsung Galaxy S25 Ultra : lequel choisir ?

On vous disait bien que le duel serait tendu. Et le Xiaomi 15 Ultra se montre particulièrement agressif cette année. Notamment grâce à sa partie photo absolument redoutable et à cet écran presque parfait. Une déculottée pour Samsung, sur ce point !

Pourtant, le géant sud-coréen reste solide sur ses appuis, notamment sur la partie logicielle. One UI 7.0 est, d’après nous, à des années-lumière de la surcouche de Xiaomi. Même si ce dernier a fait de beaux efforts, notamment en matière d’animation, Samsung garde une belle longueur d’avance, ne serait-ce que pour sa politique de mises à jour plus généreuse.

Le reste ? Du détail, très franchement. Les performances sont virtuellement similaires, et l’autonomie est un sujet tellement subjectif qu’il est difficile si l’un ou l’autre sera plus endurant pour vous. En photo ? Forcément, le Xiaomi 15 Ultra tire son épingle du jeu. Mais le Samsung Galaxy S25 Ultra est loin d’être disqualifié. Aussi, en fin de compte, c’est bien ce dernier qui remporte d’après nous le duel. De peu. De très, très peu.