Xiaomi 15 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : quel est le meilleur mobile haut de gamme ?

Le dernier fleuron de Xiaomi affronte le flagship de l’avant-dernière cuvée d’Apple. Et pourquoi pas ! En effet, le jeu des promotions aidant, l’iPhone 15 Pro Max peut désormais s’obtenir à bon prix. Mais en vaut-il encore la peine ?

C’est l’épineuse question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd’hui, en observant ce duel au sommet. Les Xiaomi 15 Ultra et iPhone 15 Pro Max ont, en effet, été reçus par un 8/10 dans nos colonnes. Le Xiaomi 15 Ultra est disponible pour 1499 euros. L’iPhone 15 Pro Max se trouve autour des 900 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Xiaomi 15 Ultra et iPhone 15 Pro Max

Modèle Xiaomi 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Dimensions 75,3 mm x 161,3 mm x 9,4 mm 159,9 mm x 76,7 mm x 8,3 mm Interface constructeur HyperOS N/C Taille de l’écran 6,73 pouces 6,7 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 522 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A17 Pro Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Apple GPU Stockage interne 512 Go 128, 256, 512, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 200 Mp Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5410 mAh N/C Poids 226 g 221 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des dimensions hors norme

Ce nouveau versus nous met face à deux géants du marché. Mais ils ne le sont pas tout à fait de la même façon. L’iPhone 15 Pro Max est un smartphone assez large et fin, là où le Xiaomi 15 Ultra est plus étroit, mais d’une épaisseur presque grotesque en raison de l’embonpoint causé par son gigantesque bloc d’appareils photo.

Si nous contemplons naturellement des téléphones très haut de gamme, les finitions de l’iPhone nous apparaissent un peu plus satisfaisantes. Engoncé dans un châssis en aluminium, le flagship d’Apple de 2023 est de toute beauté. Il est également relativement léger, pour ses dimensions. Plus, en tout cas, que son féroce concurrent.

On retiendra aussi que l’iPhone 15 Pro Max dispose d’une touche paramétrable, le bouton Action, sur lequel on peut remapper à peu près ce que l’on veut. En face, le Xiaomi est un peu plus basique dans sa présentation. Même si son approche façon « appareil photo » pourra en séduire certains.

Enfin, les deux smartphones sont bien protégés par un verre antichute maison, et sont certifiés IP68 pour pouvoir résister à une immersion temporaire dans de l’eau douce.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Apple iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Un écran formidable sur le Xiaomi

Le fabricant chinois nous avait rarement impressionnés sur la qualité de ses écrans. Pourtant, la dalle AMOLED du Xiaomi 15 Ultra surpasse en tous points celle de l’iPhone 15 Pro Max.

Très bien calibrée, elle offre surtout une luminosité encore jamais vue auparavant sur un smartphone. D’après notre sonde, le mobile peut atteindre un pic de 3422 nits. C’est colossal, et bien supérieur aux 2219 nits relevés sur l’iPhone. Reste que, pour le commun des mortels, ce chiffre est largement suffisant, bien entendu.

Nous n’avons aucun doute sur le fait que l’iPhone 15 Pro Max ne se verra pas reprocher un quelconque défaut concernant son afficheur. Mais, factuellement, le Xiaomi 15 Ultra lui est bien supérieur.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

L’original, et la copie

Ce n’est pas un secret : HyperOS, la surcouche Android de Xiaomi, est très inspirée d’iOS. Forcément, cela revient donc ici à confronter l’original et la copie. Même si le fabricant chinois a fait de gros efforts pour fluidifier l’expérience au fil des ans, notamment en matière d’animations, iOS reste selon nous un système globalement plus agréable à utiliser.

Il faut aussi dire que Xiaomi a encore la main lourde sur les applications préinstallées et les publicités installées sur son système. Oui, même sur un smartphone à 1500 euros.

Côté intelligence artificielle, les deux concurrents jouent à armes égales. Apple Intelligence étant maintenant disponible à partir de l’iPhone 15 Pro, tous les outils sont mobilisables sur ce modèle. Chez Xiaomi, la suite HyperAI s’en inspire d’ailleurs grandement. Même si les outils d’écriture d’Apple sont utilisables sur davantage d’applications tierces.

Ajoutons à cela la possibilité de reconfigurer à l’envi le bouton Action, et aussi les fonctionnalités liées à la Dynamic Island, et nous avons là un logiciel d’une grande cohérence, répondant à tous les besoins.

Enfin, concernant les mises à jour, Apple écrase littéralement son concurrent avec la promesse de six mises à jour d’iOS. Xiaomi, lui, se contentera de quatre mises à niveau majeures et de six ans de patchs de sécurité. À ce prix-là, cela frôle l’indécence.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Un iPhone à la traîne ?

La puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro Max a assez mal vieilli. Si elle garantit toujours des performances en navigation simple tout à fait exemplaires, le smartphone est toujours confronté à des problèmes de chauffe intempestive et se fait dans tous les cas méchamment distancer par la Snapdragon 8 Elite du Xiaomi 15 Ultra.

S’il fallait un dernier argument en faveur de ce dernier : retenez qu’il est aussi plus rapide que l’iPhone 16 Pro Max, le successeur du smartphone qui nous intéresse aujourd’hui.

Une autre dimension pour la photo

On ne va pas vous retenir trop longtemps. Si l’iPhone 15 Pro Max demeure un photophone très solide dans la grande majorité des cas, il est battu à plates coutures par le Xiaomi 15 Ultra et sa configuration survitaminée. Quel est le meilleur smartphone pour la photo ? Voici quelques éléments de réponse.

Xiaomi 15 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3X : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Téléobjectif 4,3X : 200 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.2.

iPhone 15 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, ƒ/2.8 ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/1.9, OIS.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Cette supériorité se traduit dans tous les scénarios, même s’il faut accepter que Xiaomi ait une approche un peu plus marquée au niveau du traitement photo. Il ne paraît jamais exagéré, mais est loin d’être aussi neutre que celui d’Apple avec son iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max nuit Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid

L’écart se creuse d’autant plus avec l’ultra courte focale. Bien mieux dégrossie sur le Xiaomi 15 Ultra, elle propose des images plus détaillées, plus chaleureuses et tout simplement plus agréables à regarder qu’un iPhone.

iPhone 15 Pro Max nuit Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6)

Enfin, le coup de grâce. Le duo de téléobjectifs du Xiaomi 15 Ultra est tout simplement imprenable pour l’iPhone 15 Pro Max. Ce dernier est très limité par une résolution chiche de 12 mégapixels et un énorme manque de polyvalence en termes de grossissement numérique. Le Xiaomi 15 Ultra, lui, reste redoutable jusqu’à des zoom 30x, voire plus.

iPhone 15 Pro Max nuit X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

Deux monstres d’autonomie

Quel que soit votre choix final, le Xiaomi 15 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max embarquent des batteries conséquentes, permettant de tenir au moins un jour et demi sur une seule charge.

D’après les tests automatisés de nos confrères de GSM Arena, les deux dépassent les 16h d’endurance sur leur protocole standardisé en usage varié. Un excellent bilan.

En recharge néanmoins, le Xiaomi accapare naturellement la couronne. Rechargeable à 90W, il refait le plein en 50 minutes environ, contre plus de 1h30 pour son concurrent.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Xiaomi 15 Ultra ou iPhone 15 Pro Max : lequel choisir ?

Tout l’objet de ce comparatif est d’étudier si l’iPhone 15 Pro Max peut encore passer pour une alternative intéressante face au dernier flagship chinois. Et, pour l’essentiel, on doit bien avouer que oui !

Même si le Xiaomi 15 Ultra ressort vainqueur de presque toutes les catégories testées ici, il est aussi vendu presque deux fois plus cher. Il faut voir les choses autrement : à part en photographie où il n’y a tout simplement pas match, le rapport qualité-prix de l’iPhone 15 Pro max n’a jamais été aussi bon.

Maintenant, si votre budget le permet et que vous n’avez rien contre Android, évidemment, le Xiaomi 15 Ultra vous comblera de bonheur.