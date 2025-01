Razer n’a pas de consoles-PC Windows, mais ils ont cet accessoire très utile

80 dollars pour transformer votre Steam Deck ou votre Nintendo Switch en console de salon ? C’est la promesse de Razer avec son nouveau dock gaming Razer Handheld Dock Chroma.

C’est étonnant, mais Razer n’a toujours pas de Steam Deck. Ils ont bien une console Android, format Switch, mais rien sous Windows. En attendant, ils ont sorti un dock pour les consoles-PC. Il se nomme Razer Handheld Dock Chroma.

L’idée est séduisante : un dock unique capable d’accueillir aussi bien un Steam Deck qu’une Nintendo Switch, en passant par les smartphones et tablettes des écosystèmes Android et iOS. Le tout avec une connectique généreuse et une charge rapide jusqu’à 100 W. Sur le papier, c’est presque trop beau pour être vrai.

Mais, c’est loin d’être une nouveauté. Amazon pullule de produits similaires, dont un de chez Ugreen. Alors qu’est-ce que Razer peut offrir de plus ?

On retrouve l’inévitable barre RGB (Chroma), marque de fabrique de Razer, apporte sa touche de personnalisation via l’écosystème Chroma.

Plus intéressante est l’introduction simultanée de la fonction PC Remote Play pour la manette Kishi Ultra.

Pour aller plus loin

Voici comment Razer veut transformer votre smartphone en console portable ultime

Cette fonctionnalité, basée sur Moonlight, permet de streamer ses jeux PC directement sur smartphone ou tablette. Une option bienvenue qui élargit considérablement les possibilités de gaming nomade, même si elle reste limitée aux appareils Android pour certaines fonctionnalités comme le retour haptique Sensa HD.

L’autre point fort de cet accessoire réside dans sa conception. Réalisé en aluminium, le dock adopte un design pliable qui facilite le transport tout en protégeant l’appareil. Un choix smart.

Quelques problèmes

Mais tout n’est pas smart. Premier bémol : la position du câble USB-C à l’arrière du dock force certaines consoles, notamment la Nintendo Switch, à être placées à l’envers. Une solution peu élégante qui trahit les limites d’une approche « taille unique ».

La connectique, bien que complète avec ses trois ports USB-A, son port HDMI et sa prise Ethernet Gigabit, pose question quant à sa pérennité. À l’heure où l’USB-C devient la norme, le choix de ports USB-A pourrait rapidement dater l’appareil. On veut de l’USB-C.

Ensuite, et pour terminer, son prix : 80 dollars. Comme d’habitude, la marque Razer se paie au prix fort.