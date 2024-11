Grâce à l’avant-première du Black Friday, le prix de ce laptop gamer HP avec RTX 4060 s’allège de 500 €

Il n’est pas forcĂ©ment nĂ©cessaire de payer le prix fort pour un PC portable gaming puissant, et ce, mĂŞme s’il est dotĂ© d’une configuration pointue. Par exemple, Ă l’approche du Black Friday, le HP Victus 15 avec une RTX 4060 est proposĂ© Ă 799 euros au lieu de 1 299 euros.

Avec sa RTX 4060, son i5 de 12e gen, son SSD gĂ©nĂ©reux en Go et son Ă©cran bien fluide, le HP Victus 15-fa1088nf peut tout Ă fait convenir aux joueurs exigeants qui ne veulent pas faire trop de concessions sur les performances. Surtout, il intĂ©ressera les gamers qui n’ont pas un budget faramineux pour s’Ă©quiper : en ce prĂ©-Black Friday, il est en effet proposĂ© avec 500 euros de rĂ©duction.

Ce qu’il faut savoir sur le HP Victus 15-fa1088nf

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposĂ© Ă 1 299 euros, le HP Victus 15-fa1088nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799 euros chez Boulanger.

On trouve aussi le HP Victus 16 avec RTX 4060 et Ryzen 5 (8640H) Ă 749 euros sur Cdiscount.

Une dalle bien fluide pour les jeux compétitifs

Le HP Victus 15 est un PC portable donc le design tranche pas mal avec celui des autres machines gaming : ici, pas de lignes anguleuses et de détails géométriques à gogo, mais plutôt un châssis minimaliste, gris et assez fin. Avec un poids de 2,3 kg, il ne peut pas être rangé dans la catégorie des ultrabooks, mais le transporter ne devrait pas être trop difficile. Côté connectique, on trouve deux ports USB-A 3.0, un port USB-C, un port HDMI 2.1, une prise casque/micro, un port Ethernet.

CĂ´tĂ© Ă©cran, ce HP Victus 15 embarque une dalle Full HD de 15,6 pouces, qui offre des angles de vision bien ouverts et une belle qualitĂ© d’image sur une diagonale plus que confortable pour jouer et ne louper aucun dĂ©tail dans sa partie. Pour couronner le tout, le taux de rafraĂ®chissement peut atteindre 144 Hz ; la fluiditĂ© promise est donc exemplaire, et les saccades et autres flous de mouvement correctement Ă©liminĂ©s. De quoi rassurer les amateurs de FPS et jeux compĂ©titifs.

Une belle configuration

Dans les entrailles de la machine, on trouve tout d’abord un processeur Intel Core i5-12500H, cadencĂ© Ă 2,2 GHz (boost jusqu’Ă 4,5 GHz) et dont les 12 cĹ“urs lui permettent d’effectuer davantage de tâches simultanĂ©ment. La puce est aussi Ă©paulĂ©e par 16 Go de RAM pour gĂ©rer le multitâche et le lancement de logiciels complexes. Ce CPU est par ailleurs complĂ©tĂ© par une carte graphique RTX 4060 ; un GPU grâce auquel on peut lancer les derniers titres AAA en 1080p ou mĂŞme en 1440p sans sourciller avec plusieurs features de Nvidia activĂ©es telles que le ray-tracing et le DLSS. Un SSD de 512 Go accompagne le tout et nous fait profiter de temps de chargement plus courts, de dĂ©marrages plus rapides du laptop et donc d’une rĂ©activitĂ© bien meilleure.

CĂ´tĂ© connectivitĂ©, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 sont de la partie. Et cĂ´tĂ© autonomie, on le sait : les laptops gamer ne sont pas des champions de l’endurance, en raison de leur configuration gourmande en ressources. La marque promet tout de mĂŞme une autonomie de 8h30 et une recharge qui permet de rĂ©cupĂ©rer 50 % de la batterie en 30 minutes.

