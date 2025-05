Le prix de ce laptop gaming Dell suréquipé (RTX 4070, 32 Go RAM, 240 Hz) s’allège de 450 euros

Le Dell G16 Gaming est la preuve que l’on peut mettre la main sur une machine de jeu très performante Ă la configuration solide sans pour autant vider son Ă©pargne. Actuellement, Dell le propose Ă 1 449 euros au lieu de 1 899 euros.

Carte graphique RTX 4070, processeur puissant, grand Ă©cran ultra-fluide… Oui, le laptop Dell G16 Gaming a de quoi faire tourner la tĂŞte des gamers les plus exigeants, qui ne tolèrent aucun temps mort dans leur partie. Une vraie machine de compĂ©tition que l’on peut emporter partout avec soi, et qui bĂ©nĂ©ficie en ce moment d’une belle rĂ©duction de 450 euros.

Les points forts du Dell G16 Gaming

Une dalle QHD+ de 16 pouces + 240 Hz

Un combo i9 13e gen + RTX 4070 + 32 Go de RAM

Un SSD NVMe de 1 To

Auparavant proposĂ© Ă 1 899 euros, le PC portable Dell G16 Gaming est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 449 euros sur le site officiel de Dell.

Un Ă©cran premium qui coche toutes les cases

Le PC portable Dell G16 appartient clairement Ă la catĂ©gorie des modèles typĂ©s « gaming » avec ses lignes agressives, ses angles marquĂ©s et ses dĂ©tails gĂ©omĂ©triques dissĂ©minĂ©s sur son châssis. Un châssis qui n’est d’ailleurs pas un poids plume puisqu’il pèse tout de mĂŞme 2,87 kg. On peut tout de mĂŞme l’emporter en dĂ©placement de temps en temps. CĂ´tĂ© connectique, celle-ci se compose d’un port casque, d’un port Ethernet RJ45, de trois ports USB 3.2 Gen 1, d’un port Thunderbolt 4 avec DisplayPort, d’un port HDMI 2.1.

Au niveau de son Ă©cran, Dell a fait fort avec une dalle QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, soit une diagonale suffisamment grande pour ne manquer aucun dĂ©tail dans sa partie. Les images affichĂ©es sont en plus bien nettes et contrastĂ©es. N’oublions pas que l’Ă©cran couvre l’intĂ©gralitĂ© du spectre DCI-P3 ; en d’autres termes, la palette de couleurs affichĂ©e est ici très Ă©tendue. Cerise sur le gâteau, la dalle est rafraĂ®chie Ă 240 Hz. Elle offre donc une fluiditĂ© exemplaire et une absence de flous de mouvement, y compris lors de l’enchaĂ®nement de combos nerveux.

Un laptop gamer qui ne faiblit pas

Dans les entrailles de la bĂŞte, on trouve tout d’abord un processeur Intel Core i9 13900HX, cadencĂ© Ă 3,9 GHz (boost jusqu’à 5,4 GHz !) et dotĂ© de 24 cĹ“urs, qui lui permettent d’effectuer un grand nombre de tâches simultanĂ©ment. Pour le gaming, c’est idĂ©al. La puce est Ă©paulĂ©e par 32 Go de RAM pour plus de rapiditĂ©, pratique pour le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes, d’ailleurs.

Le tout est complĂ©tĂ© par une carte graphique RTX 4070, apte Ă faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualitĂ© graphique, ni de la fluiditĂ©. Elle offre en plus une compatibilitĂ© avec les features de Nvidia, Ă savoir le DLSS 3 et le ray-tracing ; parfait pour profiter d’images plus rĂ©alistes. Le Dell G16 renferme aussi un SSD NVMe de 1 To, grâce auquel les temps de chargement sont considĂ©rablement rĂ©duits. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la marque promet plus de 6h d’utilisation, mais avec une telle configuration gourmande en ressources, mieux vaut garder le chargeur Ă proximitĂ©.

