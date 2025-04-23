Ce moniteur LG 4K de 32″ doué pour le gaming (144 Hz, 1ms), et qui fait aussi TV est bradé à -45 % 

LG frappe fort avec ce moniteur capable de combler les gamers exigeants, avec sa configuration musclée, et apporte au passage WebOS pour faire office de TV. Bonne nouvelle, le LG Ultragear 32G810SA-W est en promotion à 440 euros au lieu de 799 euros de base.

LG est une marque qui est plutôt connue pour ses téléviseurs ou encore ses appareils électroménagers. Mais elle sait aussi s’adresser aux gamers puisqu’elle propose notamment des écrans, comme ce modèle LG 32G810SA-W. Un moniteur de 32 pouces capable d’afficher de la 4K avec une fréquence de rafraîchissement à 144 Hz, pour profiter des jeux dans les meilleures conditions. Un écran PC haut de gamme sur lequel vous pouvez économiser près de 360 euros en le commandant sur le site d’Amazon.

Les atouts du LG UltraGear 32″

Un écran 4K 144 Hz et 1 ms

Un Smart Monitor, donc il se transforme en TV connecté

La compatibilité AirPlay 2, Screen Share et Bluetooth

Affiché au prix de 799 euros sur le site officiel, le moniteur LG Ultragear 32G810SA-W voit son prix fortement chuter sur Amazon et se trouve actuellement à 440,80 euros.

Un Smart Monitor, mi-TV, mi-écran PC

Le LG UltraGear de 32 pouces est, à la base, un écran d’ordinateur à destination des gamers. Ses capacités techniques font qu’il est conçu pour rendre hommage à vos jeux vidéo préférés : une dalle IPS capable d’afficher de la 4K avec une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 images par seconde avec un temps de latence d’une seule milliseconde.

Mais cet écran PC ne s’arrête pas là. Si votre ordinateur n’est pas allumé, vous pouvez quand même l’utiliser. Il s’agit d’un smart monitor, c’est-à-dire que vous pouvez l’utiliser comme un téléviseur connecté. Vous avez, comme sur un TV, l’accès à toutes les plateformes de streaming et ainsi regarder Netflix, YouTube, Prime Vidéo, Disney+, Twitch et tout ce que vous pourrez trouver sur webOS.

De l’IA pour mettre en valeur tous vos jeux

Ce smart monitor LG UltraGear 32 pouces utilise quelques fonctions liées à l’intelligence artificielle. Si vous activez par exemple le mode Image IA, l’écran va se focaliser sur les corps et les images à l’écran pour les rendre plus nets et les mettre en valeur. Vous voyez une image qui vous plaît à l’écran ? Signalez-la et l’écran va l’analyser pour essayer d’appliquer des paramètres pour que toutes les images lui ressemblent en termes d’étalonnage.

Même le son est amélioré avec l’IA grâce à un système audio qui simule une configuration 9.1 pour être dispensé d’enceintes extérieures. Toujours avec l’intelligence artificielle, votre voix est isolée des sons ambiants pour ne pas déranger votre concentration. Bien entendu, la connectivité est au rendez-vous avec deux ports HDMI 2.3, un DisplayPort 1.4, un port USB-C 2.3 65W, deux ports USB 2.0 descendants et une sortie casque 3 pôles.

Pour comparer cet écran gaming avec d’autres références du genre, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs modèles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.