Le HP Omen Max 16, avec écran QHD+ 240 Hz et RTX 5070, s’affiche à un prix plus attractif après 550 € de remise 

Le HP Omen Max 16 est un PC portable qui cumule les atouts : processeur puissant, carte graphique récente, écran ultra-fluide… Bref, un bon ajout à votre setup. En ce moment, vous le trouverez affiché à 1 649 euros au lieu de 2 199 euros chez Grosbill.

Conçus pour les joueurs exigeants, les laptops gamer de la gamme premium Omen de HP sont équipés de processeurs puissants et de cartes graphiques idéales pour les titres AAA. Par exemple, le modèle HP Omen Max 16-ah0006nf qui nous intéresse ici embarque un Intel Core Ultra 7 ainsi qu’une RTX 5070. De quoi profiter d’excellentes performances en jeu, donc. Et la bonne nouvelle, c’est que cette machine est actuellement en promotion à -25 %.

Les points forts du HP Omen Max 16

Une dalle QHD+ de 16 pouces + 240 Hz

Un combo Intel Core Ultra 7 + RTX 5070 + 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement affiché à 2 199 euros, le PC portable HP Omen Max 16-ah0006nf est aujourd’hui disponible en promotion à 1 649 euros chez Grosbill.

L’écran taillé pour les combos nerveux

Contrairement à la plupart des PC portables conçus pour le jeu, le HP Omen Max 16-ah0006nf affiche un design plutôt sobre, avec son châssis noir dénué de fioritures ou d’angles trop marqués. Il peut donc même être utilisé dans un contexte professionnel, si besoin. En revanche, comme les autres laptops gamers, il est assez lourd : avec 2,49 kg sur la balance, il n’a pas été pensé pour être transporté partout.

Côté écran, la marque n’a pas fait les choses à moitié puisqu’elle a misé sur une grande dalle IPS QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces. Grande diagonale confortable pour ne louper aucun détail dans la partie, larges angles de vision, images toujours nettes et détaillées… C’est un vrai plaisir. Cerise sur le gâteau, l’écran dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, idéale pour profiter d’une fluidité exemplaire et d’une absence de flous de mouvement, y compris lors de l’enchaînement d’actions effrénées.

Une configuration parfaite pour les jeux rapides

Sous le capot de cette bête, on trouve tout d’abord un processeur Intel Core Ultra 7 255HX, ultra-performant avec ses 20 cœurs et sa fréquence turbo maxi de 5,2 GHz. Il est ici épaulé par 32 Go de RAM pour gérer le multitâche, entre autres. En bref, cette configuration conviendra autant aux joueurs exigeants qu’aux créateurs et monteurs à la recherche d’une machine réactive.

Côté GPU, HP a opté pour une RTX 5070, une carte graphique lancée cette année qui permet de jouer à des titres récents en ray-tracing dans de bonnes conditions en 1440p. Pour du montage et de la 3D, elle répond également présente.

Le tout est complété par un SSD de 1 To, qui met à disposition un large espace de stockage, tout en offrant des lancements rapides de la machine et des temps de chargement considérablement réduits. Enfin, côté connectique, on a droit à deux ports USB-A, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, un port Ethernet et à une prise audio.

