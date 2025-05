Passer d’Android à iOS est encore plus simple avec cette nouvelle version de l’app officielle

Apple améliore son application de transition entre Android et iOS. Elle gagne plusieurs fonctions et permet d’importer de nouvelles données.

Migrer vers iOS // Source : ElR – Frandroid

Migrer vers iOS est une application Apple lancée en septembre 2015. Elle permet de basculer facilement du système de Google vers un téléphone à la pomme.

Dans sa dernière version, elle ajoute la possibilité d’effectuer le transfert des données depuis en Wi-Fi ou via un point d’accès personnel. Jusqu’alors, l’opération ne pouvait se faire qu’en filaire. Cette méthode reste possible et gagne même en vélocité.

Autre amélioration apportée, l’historique des appels et les libellés de la double SIM sont désormais pris en charge lors de la migration. Idem pour les enregistrements vocaux qui seront migrés vers l’application Dictaphone d’iOS ou vers l’application Fichiers en fonction de la compatibilité de leur format.

Attention aux messages

Apple n’est pas le seul à proposer une solution de migration vers son système. Chaque constructeur Android a sa solution qui fonctionne avec plus ou moins de succès.

À ce sujet, il est intéressant de rapporter qu’il peut y avoir des heurts lors du passage d’Android à iOS, notammment au niveau des messages, SMS et MMS. Si le volume est trop important, il se peut que les plus anciens ne soient pas importés ou que les SMS. Expérience personnelle.

