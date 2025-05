Surprise sur le marché européen du smartphone : Google Pixel perce enfin

Pour la première fois de son histoire, Google Pixel s’impose parmi les cinq premiers constructeurs de smartphones en Europe, selon les dernières données de Canalys pour le premier trimestre 2025. Google a été longtemps cantonnée à un rôle de second plan face aux géants Samsung, Apple et Xiaomi.

Google Pixel 9a

Malgré de nombreuses campagnes marketing tapageuses, Google n’est pas aussi reconnu que Samsung, Apple ou Xiaomi pour ses smartphones.

Pour aller plus loin

Google Pixel 9, 9a, 8… Quel smartphone Google choisir en 2025 ?

Les Pixel font régulièrement la une des sites tech et impressionnent les experts, mais le grand public les connaît peu. Demandez autour de vous : combien de personnes savent que Google fabrique des smartphones ?

Cette approche moins tape-à-l’œil a pourtant du bon. Google mise sur des prix accessibles et des smartphones de milieu et haut de gamme. Pas de course au smartphone le plus cher, du moins pour le moment et à part le Pixel 9 Pro Fold, mais des appareils solides à prix raisonnable comme le Pixel 9a. Une stratégie qui semble payer aujourd’hui.

Des résultats très variables selon les pays

L’Europe, c’est 27 pays avec des habitudes très différentes. Si Google arrive cinquième en moyenne, certains pays européens adorent les Pixel tandis que d’autres restent fidèles aux marques traditionnelles. Les pays du Nord, toujours friands de nouveautés tech, ont probablement aidé Google à grimper dans ce classement.

Cette disparité montre bien que percer en Europe demande du temps. Chaque marché a ses spécificités, et Google doit encore convaincre dans certains pays plus attachés aux marques qu’ils connaissent déjà.

Le contexte n’était pas favorable : les ventes de smartphones ont baissé de 2 % en Europe au premier trimestre. Dans ce climat morose, voir Google progresser est d’autant plus remarquable. Pendant que le marché recule, les Pixel avancent.

Le classement reste dominé par les habitués : Samsung en tête avec ses 12,2 millions d’unités, suivi d’Apple (8 millions) et Xiaomi (5,3 millions). Motorola complète le podium avec 1,7 million. Google arrive juste derrière, mais la différence avec Motorola n’est plus si importante.

Ce qui distingue vraiment les Pixel, c’est la photographie, l’interface sobre, les mises à jour régulièrement et l’IA Gemini. Google maîtrise Android et ses services, ce qui lui donne un avantage unique. Traduction instantanée, photos retouchées automatiquement, assistant vocal performant : tout fonctionne parfaitement ensemble.

Maintenant, Google doit confirmer. Entrer dans le top 5, c’est bien, mais y rester sera plus compliqué. La concurrence ne dort pas : Oppo revient en Europe, avec la marque Realme aussi, et il y a Honor, à ne surtout pas négliger.