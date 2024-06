Échec critique, danger pour les données personnelles : le Rabbit R1 n’en finit pas avec les polémiques

Les IA de poche ne sont pas prêtes de remplacer nos bons vieux smartphones. Après l’échec de l’IA Pin, le Rabbit R1 enchaine les polémiques avec, dernièrement, de graves failles de sécurité détectées au sein des systèmes de l’entreprise.

Si vous utilisez un Rabbit R1, évitez de lui poser des questions trop personnelles. Comme le révèle le site spécialisé 404 Media, les pratiques en termes de cybersécurité au sein de l’entreprise qui commercialise le petit gadget dopé à l’IA sont, au mieux, douteuses. Un collectif de pirates éthiques nommé « Rabbitude » a en effet réussi à mettre la main sur les clés API de l’entreprise, leur permettant de consulter « toutes les réponses que le R1 a jamais données ».

Enterrées dans le code source de l’appareil, ces clés permettent de se promener dans les systèmes de l’entreprise avec des privilèges d’accès élevé. Concrètement, laisser traîner les clés de ces API permet de s’identifier sur les infrastructures critiques de la firme, sans même avoir besoin d’un mot de passe ou d’un identifiant. Idéalement, ces données ne traînent donc pas dans le code et sont injectées dans le programme seulement quand cela est nécessaire.

Des négligences de sécurité importantes

Rabbitude précise qu’en plus de pouvoir lire toutes les réponses générées par le petit gadget (ou plutôt par le serveur qui mouline derrière), ces clés d’accès pourraient permettre de « briquer tous les R1 », « d’altérer les réponses données » ou de « changer la voix » de la machine. Histoire de ne pas s’arrêter là, le collectif a aussi prouvé qu’il pouvait envoyer des mails usurpant l’identité de l’entreprise et consulter les données personnelles de certains utilisateurs et utilisatrices qui utilisent la fonction d’édition de tableur.

Pour aller plus loin

Le tueur de smartphones est déjà mort et presque enterré

Prévenu dans un premier temps des dangers que représente cette fuite de leur clé API, Rabbit n’a pas réagi. C’est seulement 1 mois plus tard et après un billet de blog assassin de la part de Rabbitude que l’entreprise s’est décidée à réinitialiser les clés utilisées pour couper l’accès à la source. Malheureusement, le processus a créé une panne temporaire dans les services de Rabbit et toutes les clés n’ont pas été changées, permettant encore à Rabbitude d’accéder aux serveurs mail de l’entreprise.

Rabbit creuse son trou

Officiellement, l’entreprise reconnaît qu’un tiers « a pu avoir accès aux clés API de plusieurs fournisseurs utilisés par Rabbit pour fournir des services à nos clients », mais qu’aucune « compromission des systèmes ou des données clients » n’est à déclarer. Une communication jugée « pas très honnête » par Rabbitude qui explique à 404 Media que « même si nous n’avons pas volé de données d’utilisateurs […] le fait que nous ayons eu accès à ces clés aurait pu nous permettre de consulter tout un tas de données auquel nous n’aurions pas dû avoir accès ».

Une péripétie de plus pour l’entreprise qui n’en demandait pas tant après avoir déjà été clouée au pilori par la presse spécialisée et critiquée pour le manque de transparence de son fonctionnement.