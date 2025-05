Des plages horaires avantageuses pour recharger sa voiture, des délais d’installation de bornes plus courts, un comparateur national en préparation : les bonnes nouvelles ont afflué du côté des véhicules électriques.

Alors que les aides à l’achat ont été drastiquement restreintes depuis décembre dernier en France, le gouvernement cherche à réaffirmer son soutien à la filière.

En déplacement vendredi dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, les ministres de l’Économie et de l’Industrie, Éric Lomard et Marc Ferracci, ont annoncé une série de mesures qui accompagneront la montée en puissance des voitures électriques en France. Celles-ci devraient être mises en place d’ici la fin de l’année.

Vers des heures « super creuses » pour une tarification plus intelligente

Le gouvernement a ainsi introduit un nouveau système de tarification avec la mise en place des heures « super creuses », des périodes qui permettront aux consommateurs de profiter d’un tarif plus avantageux. L’objectif est d’encourager les automobilistes à recharger leur véhicule en dehors des heures de pointe afin de soulager le réseau électrique lors des fortes demandes en électricité. En effet, environ 65 % des propriétaires brancheraient leur voiture dans la soirée, où le courant est le plus sollicité.

« On va essayer d’aller vers une tarification plus intelligente, avec des contrats sur les voitures électriques qui vont tenir compte du coût de consommation suivant les horaires », a indiqué le ministre de l’Industrie, cité par l’AFP.

Concrètement, les tarifs seront plus avantageux la nuit, mais aussi entre 11 et 17 heures, lorsque la production solaire est à son pic. L’initiative vise en partie à s’adapter à l’intégration progressive des renouvelables. Les fournisseurs devront prochainement informer leurs clients des nouveaux créneaux disponibles.

Plus de bornes électriques dans le résidentiel collectif

Également en ligne de mire pour soutenir l’essor des véhicules électriques : l’accélération des bornes de recharge en copropriété. Fini donc les délais à rallonge. Les installations se feront désormais dans un délai maximal de six mois après le vote en assemblée générale. Le gestionnaire du réseau Enedis devrait d’ici peu présenter le plan d’action pour concrétiser cette mesure.

Cet effort se veut un gage de confiance pour les automobilistes. Le ministère de l’Industrie a d’ailleurs souligné que les automobilistes devraient être rassurés « sur le fait qu’au fur et à mesure que le nombre de véhicules électriques augmente, on accompagne le développement des bornes de recharge ».

Les objectifs sont effectivement ambitieux afin de s’adapter au rythme de l’électrification du parc automobile. Pour rappel, à l’horizon 2030, 7 millions de bornes publiques et privées devraient être installées, dont 50 000 points de recharge rapide de 15 à 20 minutes. Pour l’heure, le pays en compte environ 2,5 millions.

Avec l’arrivée de ces nouvelles installations, l’État mettra un comparateur à disposition des consommateurs. Les usagers pourront y consulter en temps réel les tarifs, la disponibilité des bornes, et comparer les offres selon leur localisation. Prévu pour fin 2025, ce nouvel outil devrait apporter plus de transparence dans ce marché encore très jeune, où les prix des bornes publiques peuvent fortement varier.