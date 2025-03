Voici la recette magique de Tesla pour réduire drastiquement le coût et le délai d’installation de ses Superchargeurs

L’installation d’une station de recharge avec plusieurs bornes peut prendre plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois pour certains opérateurs. Mais Tesla semble avoir trouvé une meilleure idée que son système de pré-fabriqué pour réduire encore le temps des travaux, tout en les simplifiant.

Tesla a développé une méthode encore plus rapide pour installer ou remplacer ses Superchargeurs. Si vous êtes familier avec ce sujet, vous n’êtes sans doute pas sans savoir que Tesla est déjà plutôt en avance à ce sujet, notamment grâce à son système d’unités de Superchargeurs préfabriquées (PSU). Cela permettait de faire sortir de terre une station de charge en une semaine en moyenne.

Jusqu’à présent, Tesla livrait ses stations de charge sur des fondations en béton préfabriquées avec tout le câblage préinstallé. De quoi déjà gagner un temps précieux. Cette solution permettait d’accélérer la construction de ces fameuses stations Superchargeurs en réduisant le temps d’installation de plusieurs semaines à seulement quelques jours, tout en diminuant les coûts jusqu’à 70 % par rapport à la concurrence.

Cette efficacité lui a permis de remporter de nombreux appels d’offres, notamment pour les infrastructures publiques.

Terminé le béton dans les fondations

Face à une demande de plus en plus croissante à mesure que la voiture électrique se démocratise, Tesla doit maintenant multiplier par 30 la capacité de son réseau de recharge, comme l’explique Max de Zegher, l’un responsable de Tesla. Pour répondre à ce besoin, la firme américaine a mis au point une nouvelle méthode d’installation des bornes de recharge qui élimine totalement l’utilisation du béton.

Les nouvelles fondations des bornes Tesla ne présentent plus de béton // Source : Ondrej Bacina via X

Désormais, la fondation des Superchargeurs consiste en un caisson en polypropylène qu’une seule personne peut placer dans une excavation. Ce caisson est ensuite stabilisé avec du gravier présent sur place. Ce nouveau système offre plusieurs avantages : il réduit l’empreinte carbone, accélère l’installation et diminue encore les coûts. Il faut maintenant moins d’une semaine pour qu’une station de Superchargeurs sorte de terre.

Ce changement de processus pourrait également faciliter le remplacement des bornes endommagées. Et ce n’est franchement pas du luxe pour Tesla en ce moment qui, pour rappel, est actuellement confronté à une augmentation des actes de vandalisme et d’incendies criminels visant ses stations de recharge, ses véhicules et ses showrooms, en partie en raison des prises de position politiques d’Elon Musk.

Pour y faire face, l’entreprise s’est engagée à remplacer les stations incendiées en moins de 48 heures, un défi qu’elle a jusqu’à présent réussi à relever.

Des économies aux bornes à la clé pour les clients

L’autre avantage de ces coûts d’installation peu élevés par rapport à la concurrence, c’est évidemment le prix final pour les clients qui rechargeront leurs autos.

Ils paieront leur recharge moins chère, car globalement, les Superchargeurs, en plus d’être plutôt fiables avec l’absence de nombreux composants, à commencer par l’écran tactile, réduit considérablement le risque de bugs et de pannes.

Pas besoin non plus de terminal de paiement, la borne sait reconnaître la voiture qui est connectée et facture automatiquement sur le compte du client la recharge.

Autant d’éléments qui permettre une installation rapide, des bornes fiables et une expérience client réussie, et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le réseau Superchargeurs est souvent plébiscité aux yeux des usagers.

Attention toutefois, en Europe, Tesla est désormais obligé d’installer des terminaux de paiement avec un petit écran.