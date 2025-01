Tesla au top du réseau de recharge en France : découvrez les meilleurs réseaux du pays en 2024

Comme tous les ans, la plateforme Chargemap dévoile son classement des meilleurs réseaux de recharge pour les voitures électriques, un classement qui prend en compte les avis de milliers d’utilisateurs. Plusieurs éléments sont analysés, que ce soit en termes de fiabilité, de rapport qualité/prix ou encore d’expérience client.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur nos routes et, par conséquent, les bornes de recharge le sont aussi. Mais tous les réseaux ne se valent pas, et chez Survoltés, nous en faisons régulièrement l’expérience lors de nos essais de voitures électriques.

Certains s’en sortent mieux que d’autres, et c’est d’ailleurs ce que vient de mettre en lumière l’enquête annuelle de la plateforme de service dédiée aux utilisateurs de véhicules électriques, Chargemap.

La plateforme a établi cette hiérarchie en fonction des 460 000 avis d’utilisateurs (132 000 utilisateurs uniques) de sa plateforme recueillis du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Pour un réseau de recharge, l’entreprise se base sur 1 000 notes collectées sur cette période, afin d’éviter des écarts trop importants. Chargemap mesure l’expérience globale, mais prend également en compte certains critères plus précis comme la fiabilité, le rapport qualité/prix et l’expérience sur autoroute, où les exigences (et les prix aussi !) sont plus élevées.

Tesla passe devant le réseau Fastned

Par rapport à 2024, il y a eu un peu de changement, avec notamment quelques « petits nouveaux » qui se démarquent avec d’excellents retours de la part des utilisateurs.

Cette édition sacre le réseau Tesla Superchargeur qui prend la première place du classement. Il dépasse le réseau de l’opérateur néerlandais Fastned, qui arrive en deuxième position et laisse donc son trône occupé l’an passé au géant américain.

Un petit nouveau entre dans la danse avec l’opérateur Driveco qui intègre pour la première fois le classement, et à la cinquième position qui plus est. Il prend la place d’Allego qui disparaît du classement, tandis que le réseau TotalEnergies est toujours aux abonnés absents et, de nos expériences cette année, on sait et on comprend pourquoi.

NW IECharge imbattable en termes de prix

En revanche, au classement du meilleur rapport qualité / prix, Tesla n’est pas premier. Le premier est imbattable puisqu’il s’agit du réseau NW IECharge qui propose une recharge ultra rapide pour seulement 0,30 euro le kWh. Il n’y a bien que là que cet opérateur se distingue, car il n’occupe pas le top 10 des meilleurs réseaux, ni même celui de la même infrastructure.

En termes de rapport qualité/prix, Tesla n’est pas loin et occupe la seconde place, devant Izivia Fast et Lidl, qui a perdu une place par rapport à l’an dernier. Plusieurs réseaux quittent ce classement, notamment Electra (sixième l’an dernier en 2023), Orléans Métropole (1er en 2023) ou encore Freshmile.

Tesla au top en termes de qualité

Au niveau de la qualité de l’infrastructure, Tesla est en tête une nouvelle fois. Les Superchargeurs de Tesla sont connus pour bien fonctionner et distiller la puissance maximale affichée. Derrière, nous retrouvons l’opérateur Fastned, qui concède encore la première place à Tesla, puis Electra qui maintient sa troisième place.

De leur côté, Allego, larecharge et SDEM50 quittent le classement au profit de Driveco, Bump-Charge et R3. Ionity, encore mal classé sur le critère fiabilité malgré la densité du réseau et surtout sur l’autoroute, perd deux places par rapport à l’an dernier.

Les petits nouveaux mis à l’honneur

Petite nouveauté cette année dans le classement établit par Chargemap avec deux nouvelles catégories : celle des meilleurs réseaux de recharge sur autoroute et celui des réseaux émergents.

Sur autoroute, l’exigence est multipliée pour la simple et bonne raison que les tarifs sont plus chers et que l’on a forcément moins le temps. La puissance doit donc être disponible et le réseau fiable. Et à ce petit jeu, ce n’est pas Tesla qui est premier (sans doute aussi parce que les bornes ne sont pas forcément sur autoroute), mais Fastned qui arrive en tête, suivi d’Electra et d’Allego. Tesla arrive en quatrième position et TotalEnergies cinquième, tandis que Ionity, qui s’est quand même fait une spécialité de l’autoroute, n’est que septième.

Dans le second nouveau classement, qui met en évidence les nouveaux réseaux déployés l’an passé, le réseau Mobilize du groupe Renault est le plus plébiscité, ainsi que les réseaux LePlein et e-Vadea.

Ces réseaux sont beaucoup plus confidentiels, mais peut-être faudrait-il se pencher sur leur cas si vous n’êtes plus franchement convaincus par les gros opérateurs !