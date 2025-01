Les 4 technologies d’affichage qui vont changer vos TV en 2025

Quatre innovations majeures ont marqué le CES 2025 dans le domaine des téléviseurs : la technologie HVA de TCL, l’OLED Primary RGB Tandem de LG Display, le RGB Micro LED de Samsung et le RGB Mini-LED de Hisense. Ces nouvelles technologies visent toutes à améliorer la qualité d’image tout en optimisant la consommation énergétique. Explications.

C’est ça qui est génial dans notre univers qu’est celui de l’affichage, les ingénieurs trouvent toujours des nouvelles technologies pour améliorer les précédentes générations et nous ébahir un peu plus chaque année. Alors qu’on aurait pu croire que les avancées technologiques stagnaient, le CES 2025 fût le théâtre d’annonces très intéressantes pour nos futurs TV.

Ainsi, TCL a annoncé l’intégration de dalles HVA (High-Performance Vertical Alignment) sur l’ensemble de sa gamme de téléviseurs en 2025. Cette technologie, fruit de dix années de recherche et développement, combine les avantages des écrans IPS (In-Plane Switching) et VA (Vertical Alignment). Selon la marque, les dalles HVA offrent un ratio de contraste natif pouvant atteindre 7 000:1, soit cinq fois plus que les panneaux LCD concurrents.

Les modèles premium, comme les séries C8 et C9, bénéficieront de panneaux W-HVA (Wide Viewing Angle – Huaxing Vertical Alignment) dotés d’un revêtement mat « Crist Glow » qui réduit les reflets. Cette amélioration permet d’obtenir des noirs plus profonds, une meilleure uniformité et des angles de vision plus larges, l’un des principaux défauts des dalles LCD.

LG Display présente sa quatrième génération d’OLED avec Primary RGB Tandem

LG Display a dévoilé sa nouvelle technologie OLED Tandem RVB Primaire (ou Primary RGB Tandem en anglais), qui marque une évolution significative par rapport aux panneaux précédents. Cette quatrième génération utilise une structure à quatre couches, contrairement à l’architecture antérieure qui utilisait trois couches. Exit la technologie MLA (Micro Lens Array) qui était utilisée pendant les 2 générations précédentes notamment les séries LG G3, G4, Philips OLED909 et les TV Panasonic Z95A, par exemple.

Le nouveau système intègre des couches indépendantes : une rouge, une verte et deux bleues. Cette configuration permet d’augmenter la luminosité de 33% par rapport à la génération précédente, atteignant 4000 cd/m² en blanc (sous certaines conditions notamment avec une mire couvrant 3% de la surface de l’écran) et 2100 cd/m² pour les couleurs, selon la société. L’efficacité énergétique est également améliorée avec une réduction de 20% de la consommation sur un panneau 65 pouces.

Ces dalles OLED de nouvelle génération sont notamment utilisées sur les TV LG M5, G5 mais également les TV Panasonic Z95B. Il y a aussi de fortes chances que Philips propose également ces dalles au sein de ces modèles les plus haut de gamme en 2025.

Samsung innove avec le RGB Micro LED

De son côté, au CES 2025, Samsung a présenté un prototype de téléviseur LCD 8K intégrant un système de rétroéclairage RGB Micro LED. Cette technologie utilise des diodes microscopiques rouges, vertes et bleues placées derrière la dalle LCD, permettant de multiplier par trois le nombre de LED par rapport aux systèmes traditionnels.

Le constructeur coréen affirme que ce système permet d’obtenir une luminosité accrue et des couleurs plus vibrantes, tout en réduisant la consommation d’énergie de 20%. Le passage d’un système de rétroéclairage Mini-LED à des diodes Micro-LED permet également de multiplier par trois le nombre de LED. Cette densité accrue se traduit par un contrôle plus précis de la luminosité et un nombre plus important de zones de gradation locale, améliorant ainsi le contraste et la précision colorimétrique.

Toujours d’après Samsung, le téléviseur couvre ainsi 90% de l’espace colorimétrique BT.2020, soit bien plus que les modèles LCD actuellement disponibles sur le marché. Cette technologie devrait être disponible sur des téléviseurs dans les mois à venir, en versions 75, 85 et 98 pouces.

Hisense redéfinit le Mini-LED avec sa technologie RGB Local Dimming

Toujours du CES 2025, la nouvelle technologie Trichroma développée par Hisense et intégrée sur le téléviseur 116UX a fait sensation sur le salon. Celle-ci introduit une nouvelle approche du rétroéclairage Mini-LED avec sa technologie RGB Local Dimming. Ce système utilise des milliers de lentilles contenant chacune des Mini-LED rouges, vertes et bleues, permettant de générer des couleurs plus pures dès la source.

Jusqu’ici, les LED et Mini-LED (plus petites) étaient bleues et il fallait un panneau de Quantum Dots placés devant pour obtenir les couleurs.

Selon Hisense, cette innovation permet d’atteindre une couverture de 97 % de l’espace colorimétrique BT.2020, le plus exigeant. Ces chiffres permettent ainsi de rivaliser avec la technologie d’affichage QD-OLED développée par Samsung Display (disponible sur les séries S95D et S95F (sauf 83 pouces) étant, à ce jour, celle qui offre la meilleure couverture des espaces colorimétriques.

En outre, ce nouveau système réduit également les émissions de lumière bleue de 38 % et améliore l’efficacité énergétique. Le téléviseur présenté lors du CES 2025, le 116UX peut atteindre un pic de luminosité de 10 000 cd/m², selon Hisense. Ce modèle de 116 pouces de diagonale sera commercialisé au prix de 25 000 euros au troisième trimestre 2025. D’après nos informations, cette technologie sera prochainement déclinée sur des modèles de tailles plus raisonnables et donc à des prix qui le seront tout autant.

Ces quatre technologies illustrent les différentes approches adoptées par les fabricants pour améliorer la qualité d’image des téléviseurs. Chacune présente ses propres avantages en termes de luminosité, de contraste, de rendu des couleurs et d’efficacité énergétique. Il nous tarde de pouvoir les tester afin d’évaluer leurs avantages et leurs inconvénients.