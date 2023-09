Test de l’UE EpicBoom : une enceinte Bluetooth baroudeuse et pleine de promesses

Ultimate Ears enrichit son offre d’enceintes portables avec l’Epicboom, un modèle Bluetooth au gabarit imposant, développé pour offrir un son plus charpenté et toujours à 360°. Étanche et robuste, cette enceinte est taillée pour écouter de la musique chez soi ou à l’extérieur. Mais ses qualités acoustiques laissent dubitatif.

Il manquait à l’évidence une enceinte dans la gamme nomade d’Ultimate Ears, entre la compacte UE Megaboom et l’énorme UE Hyperboom ; une enceinte de gabarit intermédiaire pour produire plus de basses fréquences et produire un son plus équilibré en extérieur pour créer une petite ambiance festive. À l’instar des Marshall Middleton, JBL Xtreme 3 ou Sony XG 300, Ultimate Ears propose désormais l’Epicboom. Nous l’avons longuement testée et passée au banc de mesure.

Ultimate Ears Epicboom Fiche technique

Modèle Ultimate Ears Epicboom Dimensions 16,2 cm x 11,9 cm x 24,1 cm Autonomie annoncée 17 h Microphone intégré Non Poids 1979 grammes Indice de protection IP67 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Ultimate Ears Epicboom Design

L’UE Epicboom est une enceinte verticale particulièrement bien conçue, équipée d’une épaisse base en silicone adhérent qui lui assure une excellente stabilité et évite qu’elle ne transmette des vibrations à la surface sur laquelle elle est posée. Avec 24 cm de hauteur, 16 cm de largeur et 11 cm de profondeur, elle est relativement imposante, mais se glisse néanmoins dans la plupart des sacs à dos. Par ailleurs, Ultimate Ears l’a dotée d’une dragonne de transport plaquée au dos de l’enceinte par un système d’aimant. Une bonne idée, même si les 2 kg de la bête auraient mérité une bandoulière pour la porter à l’épaule.

L’Epicboom est une enceinte solide, qui résiste aux chutes jusqu’à un mètre selon son fabricant, ainsi qu’à l’immersion totale dans l’eau. Elle flotte d’ailleurs sur le dos et la disposition de ses haut-parleurs permet de continuer à écouter de la musique dans de bonnes conditions. Le tissu acoustique qui recouvre très largement l’enceinte est agréable au toucher et se nettoie facilement (grains de sable, terre, etc.). Bref, l’UE Epicboom semble parée pour affronter les pires conditions d’utilisation.

Les boutons d’ajustement du volume sont énormes et installés sur la face avant, tandis que ceux contrôle de la lecture ou d’égalisation sont logés au sommet, sur un plateau en silicone adhérent. Le connecteur de charge USB-C est logé derrière une trappe à l’arrière en bas de l’enceinte.

Bon point, l’UE Epicboom est fabriquée à 59 % à partir de plastiques recyclés.

Design interne de l’UE Epicboom

L’enceinte se démonte par la base, ce que j’ai renoncé à faire, car l’accès aux vis oblige à décoller une plaque de plastique qui semble difficile à recoller sans compromettre l’étanchéité de l’enceinte. On se contentera donc des informations communiquées par Ultimate Ears pour évoquer les caractéristiques acoustiques de cette enceinte. L’UE Epicboom est équipée de trois transducteurs : deux large-bande de 4,5 cm logés chacun dans les flancs et un transducteur de 12 cm dédié aux basses fréquences installé en face avant.

Premier constat, UE n’a pas utilisé de radiateurs passifs pour augmenter le volume de basses fréquences, ce qui n’augure rien de bon. Pas de tweeters non plus, ce qui limite nécessairement la précision des sons aigus. Autre point, le son n’est pas véritablement diffusé à 360°, puisqu’il n’y a aucun transducteur sur la face arrière et qu’aucune haute fréquence n’est diffusée via la face avant (seulement par les côtés).

Ultimate Ears Epicboom Usage et application

Comme les UE Wonderboom 3, UE Boom 3 ou UE Megaboom 3, l’Epicboom est facile à utiliser et dispose de fonctionnalités sympathiques accessibles dans l’app de contrôle Ultimate Ears BOOM. Le bouton de lecture/pause au sommet de l’enceinte peut être utilisé pour lancer la lecture de quatre playlists différentes, après une longue pression. Toutefois, peu de services de streaming de musique sont supportés, le choix se limitant à Spotify et Amazon Music avec un smartphone Android et à Amazon Music et Apple Music avec un iPhone. L’app propose également de créer des alarmes pour se réveiller en musique.

Le son peut aussi être personnalisé par le biais d’un égaliseur à cinq bandes et de modes prédéfinis. Un bouton propose un ajustement automatique en fonction de l’environnement sonore, mais je n’ai observé aucune différence notable dans ce cas. Enfin, un petit bouton en forme d’arbre au sommet de l’enceinte renforce automatiquement les sons graves pour améliorer la restitution en extérieur. Nous y reviendrons.

Enfin, le mode PartyUp offre la possibilité d’utiliser simultanément plusieurs enceintes Ultimate Ears.

Couverture Bluetooth Ă©tendue

UE met l’accent sur la couverture Bluetooth améliorée de l’UE Epicboom, qui serait capable de recevoir de la musique jusqu’à 55 mètres (sans obstacle). Le fait est que pour profiter de cette couverture étendue, il est impératif d’utiliser une source Bluetooth équipée d’un contrôleur de classe 1. Autant le dire clairement : l’immense majorité des smartphones embarquent un contrôleur de classe 2, capable d’émettre jusqu’à 10 mètres et cette portée améliorée n’a donc pas grand intérêt. Vérification faite, l’enceinte reçoit bien le signal au travers d’une cloison mince et d’un plancher bois, jusqu’à 10 mètres.

Petit bĂ©mol, il n’est pas possible d’utiliser deux smartphones simultanĂ©ment avec l’UE Epicboom. Le Bluetooth multipoint fait donc dĂ©faut. Si vous envisagez de jouer avec l’Epicboom, sachez que la latence Bluetooth engendre un lĂ©ger retard du son sur l’image. En revanche, audio et vidĂ©o sont parfaitement synchronisĂ©s lors du visionnage de films ou sĂ©ries. Enfin, c’est le codec universel SBC qui est utilisĂ© lors de la transmission musicale.

Ultimate Ears Epicboom Audio

L’UE Epicboom délivre un son de qualité honnête, mais les promesses liées au nom de l’enceinte et au son à 360° ne sont objectivement pas tenues. Malgré la présence d’un grand haut-parleur de 12 cm, l’Epicboom n’a pas beaucoup de coffre et peine en plus à reproduire les très basses fréquences. Ses performances dans le grave sont ainsi celles d’enceintes bien plus petites, avec un accent mis sur le haut grave qui éclipse un peu plus encore les très basses fréquences. N’espérez pas jouer de l’égaliseur pour corriger efficacement cet aspect ni activer le mode extérieur pour améliorer les choses, tant ce dernier aggrave encore plus le déséquilibre dans le bas du spectre. Pour être tout à fait clair, au regard du volume de l’enceinte et de son positionnement tarifaire, il y avait beaucoup mieux à espérer.

Une rapide analyse de la courbe montre un dĂ©clin net sous 100 Hz (haut-grave) et une rĂ©ponse en frĂ©quence plutĂ´t homogène dans le haut du spectre. Ce que la courbe ne montre pas, c’est que l’enceinte sonne un peu creux et qu’elle manque de prĂ©cision et de dĂ©tails en gĂ©nĂ©ral. L’Ă©quilibre tonal est maintenu jusqu’Ă 80 dB de niveau sonore et, au-delĂ , le grave est rĂ©duit pour ne pas endommager les transducteurs. Ă€ pleine puissance (courbe orange), le niveau sonore atteint 95 dB au maximum, ce qui est très Ă©levĂ© et suffit Ă couvrir les discussions Ă la plage et le ressac de l’ocĂ©an.

Grave : trop en avant dans sa partie haute (100 Hz) et insuffisant en deçà ; très peu de palette et de puissance

Médium : équilibré et doux… à condition d’écouter l’enceinte de côté, sinon le manque de résolution est frappant

Aigu : mĂŞme constat que pour le mĂ©dium, assorti d’une finesse en retrait faute de tweeter

Notez que l’enceinte produit un léger bruit de fond, audible à 50 cm, par exemple lorsqu’elle est posée sur un bureau. Lorsque la musique est diffusée ou que l’enceinte est utilisée dehors, il n’est plus audible.

Comportement dynamique et scène sonore

L’atout de l’UE Epicboom, c’est incontestablement sa spatialisation. On ne peut pas à proprement parler de son à 360°, car seuls les côtés de l’enceinte diffusent les sons moyens et aigus, tandis que la face avant ne produit que du grave et la face arrière rien du tout.

Pour autant, cet agencement présente l’avantage de réduire la directivité du son. Le dynamisme est on ne peut plus moyen et l’enceinte peine à marquer franchement les écarts de volume. Difficile dans ces conditions de produire un son entraînant.

Ultimate Ears Epicboom Autonomie

Ultimate Ears annonce 17 heures d’autonomie au maximum, à 45 % du volume de l’enceinte. Avec un renforcement des basses fréquences depuis l’égaliseur et à 50 % du volume de mon iPhone, l’enceinte a tenu 15h30 environ sur une playlist mêlant jazz, pop et rock. C’est un peu en deçà de l’autonomie annoncée, mais normale, car l’égalisation accroît la consommation de l’amplificateur intégré. Dans l’absolu, cette durée d’utilisation est très confortable.

Ultimate Ears Epicboom Prix et date de sortie

L’enceinte Ultimate Ears EpicBoom est proposée dans les coloris Charcoal Black et Cotton White au prix de 389 euros. Un tarif manifestement excessif, d’autant que la concurrence fait mieux et à moindre prix. Un coup d’œil (et d’oreilles) aux Marshall Middleton et JBL Xtreme 3 s’impose avant de se décider.