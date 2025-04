Sony vient d’annoncer l’expansion de sa série ULT Power Sound, conçue pour offrir animer les soirées et s’ambiancer. Cette nouvelle gamme comprend les modèles ULT Tower 9, ULT Tower 9AC, ULT Field 5 et ULT Field 3, pour une expérience audio puissante avec des basses profondes et un son dynamique.

L’été approche à grand pas et il est temps de penser à passer de belles soirées entre amis. C’est le timing qu’a choisi Sony pour compléter sa gamme d’enceintes ULT. Rappelons qu’il s’agit à la fois de produits nomades s’emportant sous le bras (ou sur l’épaule via une bandoulière) ou à faire rouler.

La gamme comprend déjà les modèles ULT Field 1 et ULT Field 7 mais également la ULT Tower 10, l’une des références en la matière. N’oublions pas non plus le casque ULT Wear avec son système de réduction de bruit.

Avec ou sans fil, une grande puissance de son

C’est le cas des nouvelles enceintes de soirées ULT Tower 9 et ULT Tower 9AC représentant le haut de gamme de cette nouvelle série. Ces enceintes colonne offrent des basses massives et une pression sonore sans précédent dans la catégorie des enceintes de fête. L’ULT Tower 9 sans fil fonctionne grâce à une batterie (mais on peut aussi la brancher à une prise) permet de déplacer votre musique partout, tandis que l’ULT Tower 9AC est alimentée sur secteur. C’est leur seule différence.

Ces deux modèles sont équipés d’une fonction disponible sur toute la série : le bouton ULT, qui donne accès à deux modes de basses – ULT1 pour des basses plus profondes et de basse fréquence, et ULT2 pour des basses percutantes.

La technologie de son à 360 degrés permet de diffuser la musique dans tous les coins de la pièce grâce à quatre tweeters qui projettent un son clair à l’avant et à l’arrière de l’enceinte, complétés par deux haut-parleurs médiums pour une clarté vocale optimale.

D’après la marque, l’ULT Tower 9 offre une autonomie impressionnante de 25 heures, ce qui permet de prolonger la fête sans interruption. Les deux modèles sont dotés d’une poignée facilitant leur transport s’appuyant sur des roulettes pour les déplacer aisément. Sony a également intégré un système d’éclairage synchronisé à 360 degrés qui veut transformer n’importe quel espace en véritable ambiance festive.

Sony ULT Tower 9 // Source : Sony

Ces enceintes permettent également de connecter jusqu’à 100 enceintes compatibles pour synchroniser musique et éclairage. Elles sont aussi équipées de fonctionnalités comme des entrées pour karaoké et guitare, ainsi qu’une fonction « TV Sound Booster » qui améliore l’expérience audiovisuelle lors du visionnage de vidéos de performances live ou de films, ce qui peut s’avérer pratique.

Ces modèles veulent rivaliser avec les modèles JBL Partybox, la Soundcore Rave 3S ou la récente Hisense Party Rocker, par exemple.

Des enceintes portables pour une expérience musicale nomade

Beaucoup plus compacts et facilement transportables, Sony propose les modèles ULT Field 5 et ULT Field 3, deux enceintes portables équipées d’une bandoulière détachable. L’ULT Field 5 offre une expérience musicale supérieure avec des basses renforcées, tandis que l’ULT Field 3, plus compacte, délivre des basses puissantes malgré sa taille réduite.

Sony ULT Field 5 // Source : Sony

Ces deux modèles sont également dotés du bouton ULT qui active le mode ULT Power Sound pour des basses amplifiées. Notez que le modèle ULT Field 5 propose les deux types de basses (ULT1 et ULT2), tandis que la version ULT Field 3 dispose d’un mode unique.

Sony ULT Field 3 // Source : Sony

Selon le fabricant, la technologie intégrée dans l’ULT Field 5 fonctionne en harmonie pour une meilleure qualité sonore. Elle est équipée de haut-parleur X-Balanced (rectangulaire) pour un son clair et puissant, avec un tweeter voulant offrir un son net et spacieux pour les hautes fréquences. En outre, on peut également compter sur la présence de radiateurs passifs optimisés pour améliorer les basses.

Sony ULT Field 5 // Source : Sony

L’ULT Field 3, quant à elle, offre une puissance qui ne veut pas compromettre la clarté. Selon la marque, elle délivre un son puissant et des voix cristallines grâce à sa conception à deux voies actives, incorporant un woofer et un tweeter dédiés.

Sony ULT Field 3 // Source : Sony

Ces enceintes portables sont disponibles en noir et blanc cassé, avec une option gris forêt supplémentaire pour le modèle ULT Field 3. Cette dernière offrirait une autonomie de 24 heures maximum contre 25 heures pour l’ULT Field 5. Notez que les deux modèles bénéficient d’une certification IP66/IP67, les rendant résistantes à l’eau et à la poussière, et même à l’eau salée, ce qui permet de les utiliser à la plage.

Sony ULT Field 3 // Source : Sony

Parallèlement, Sony introduit également le ULTMIC1, un microphone sans fil compatible avec la série ULT Power Sound. Il se connecte instantanément aux enceintes de la gamme en insérant des dongles dans le port micro, promettant une clarté vocale exceptionnelle pour les performances en solo ou en duo.

Disponibilité et prix des enceintes Sony ULT Power Sound

Les nouveaux produits de la gamme ULT POWER SOUND seront disponibles à partir d’avril 2025. L’enceinte ULT Tower 9 sera proposée au prix de vente conseillé de 1000 euros tandis que l’ULT Tower 9AC sera disponible à 750 euros. L’ULT Field 5 sera commercialisée à 300 euros, l’ULT Field 3 à 200 euros, et le microphone ULTMIC1 à 150 euros.