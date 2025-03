Test Hisense Party Rocker One : le meilleur rapport qualité-prix pour des enceintes de soirée

Massive, puissante et équipée d'un chargeur sans fil pour smartphone, la Hisense Party Rocker One a de sérieux arguments pour animer vos prochaines soirées en intérieur ou en extérieur. Mais tient-elle toutes ses promesses face aux ténors du marché ?

L’enceinte Hisense Party Rocker One // Source : Tristan Jacquel

Fondée en 1969, Hisense est passé d’un fabricant local d’appareils électroniques à un acteur mondial, particulièrement reconnu dans l’électroménager, les téléviseurs et les vidéoprojecteurs ultra courte focale notamment. Avec la Party Rocker One, l’entreprise chinoise cherche désormais à s’imposer sur le marché des enceintes pour faire la fête, un terrain déjà bien occupé par des poids lourds comme JBL, Sony et Anker.

Hisense débarque donc avec une recette séduisante : des effets lumineux attractifs, une autonomie annoncée de 15 heures et un tarif sous les 250 euros, soit 100 de moins que ses concurrentes directes.

La Party Rocker One a-t-elle vraiment les épaules pour jouer dans la cour des grandes ? Faut-il se méfier de son prix agressif, synonyme potentiel de compromis ? On fait le point.

Hisense Party Rocker One Caractéristiques techniques

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par Hisense.

Hisense Party Rocker One Design

La Party Rocker One est d’un gabarit classique, avec 50 cm de hauteur, pour 30 cm de largeur et 25 cm de profondeur environ. Son poids (10 kg) l’inscrit clairement dans la catégorie des enceintes transportable plutôt que réellement portable.

Deux poignées permettent de saisir l’enceinte par le haut, et deux inserts à la base aident la transporter à l’horizontale. Les flancs intègrent des pieds en silicone turquoise, pour placer l’enceinte horizontalement.

Deux poignées supérieures et deux niches à la base permettent de saisir et transporter l’enceinte // Source : Tristan Jacquel

Une fois allumée, l’enceinte révèle un caractère festif. Sa façade, couverte d’une grille noire alvéolée, s’illumine de cercles lumineux qui suivent les contours des haut-parleurs. Ces anneaux aux teintes rouges, roses et violettes pulsent au rythme de la musique et créent une ambiance dynamique.

L’enceinte propose plusieurs modes d’éclairage, avec différentes couleurs et mouvements // Source : Tristan Jacquel

Les commandes sont regroupées sur le plateau supérieur de l’appareil, avec un petit afficheur LED défilant qui requiert une lecture rapide. Des LED signalent le niveau de batterie, mais les boutons ne sont pas rétroéclairés. Un pad de charge Qi est intégré, pour recharger un smartphone simplement en le posant dessus, sans contact.

Un chargeur Qi anti-dérapant permet de poser et charger un smartphone // Source : Tristan Jacquel

Petit regret, la connectique à l’arrière n’est pas protégée par une trappe, ce qui soulève des interrogations sur la certification officielle IPX4, tant un connecteur d’alimentation exposé à l’eau paraît problématique. Par conséquent, on ne saurait trop conseiller de rester vigilant au bord d’une piscine.

Hisense Party Rocker One Design interne de la Party Rocker One

Sous sa coque robuste, l’enceinte abrite une architecture audio classique à deux voies. Hisense a opté pour une paire de woofers de 16 cm, qui semblent adaptés au volume de la caisse. Ils fonctionnent de concert avec un tube résonateur bass-reflex, qui permet d’amplifier passivement les très basses fréquences. Ainsi, l’enceinte peut délivrer des basses profondes, ce qui est idéal pour animer des soirées.

L’évent bass-reflex de la Hisense Party Rocker One // Source : Tristan Jacquel

Les hautes fréquences sont confiées à deux tweeters de 5 cm, avec dôme central en plastique. C’est grosso modo la même configuration que l’excellente JBL PartyBox 120.

Quant à l’amplification, elle est assurée par des modules cumulant 80 W RMS en continu, avec des crêtes possibles jusqu’à 300 W. De quoi garantir un son dynamique.

Hisense Party Rocker One Une connectique assez complète

La Party Rocker One offre une connectique variée et pratique. Le port USB lit les fichiers MP3 depuis une clé USB et fonctionne aussi comme chargeur d’appoint (5V/1A) pour d’autres appareils.

L’entrée AUX IN accepte les sources audio via un câble jack 3,5 mm, tandis que la sortie AUX OUT permet de chaîner plusieurs enceintes. Un chaînage sans fil est possible avec une seconde Party Rocker One, grâce au bouton TWS.

La connectique de la Hisense Party Rocker One // Source : Tristan Jacquel

L’entrée micro, avec son réglage d’écho, est optimisée pour le karaoké, mais il faudra s’équiper de microphones car aucun n’est fourni. Quant aux musiciens, ils pourront brancher une guitare et utiliser l’enceinte comme ampli.

On trouve aussi une prise d’alimentation DC IN (12V⎓2A max), taillée pour les chargeurs 12 V de voiture (non fourni). On aurait préféré un port USB-C compatible Power Delivery pour recharger facilement la batterie avec un chargeur de smartphone ou une batterie USB externe, ce qui est bien pratique pour passer une nuit en musique à la plage. Notez toutefois que le chargeur sans fil peut aider si vous avez un mobile supportant cette fonctionnalité.

Bien évidemment, un contrôleur Bluetooth est intégré. Après vérification, la liaison avec un smartphone est parfaitement stable jusqu’à 10 mètres.

Hisense Party Rocker One Une expérience utilisateur simpliste

Hisense a choisi de ne pas inclure d’application compagnon, une décision surprenante à une époque où le contrôle via smartphone devient essentiel. Et ce d’autant que les boutons ne sont pas rétro-éclairés sur le panneau supérieur, ce qui complique les réglages dans l’obscurité.

L’afficheur basique de la Hisense Party Rocker One // Source : Tristan Jacquel

On peut regretter aussi l’absence de potentiomètre de volume, plus pratique pour un ajustement rapide que des boutons à presser, notamment, là aussi, dans des conditions de faible éclairage.

En ce qui concerne les options de karaoké, le bouton Vocal Fader permet d’atténuer la voix du chanteur ou de la chanteuse dans la musique et cela fonctionne pas trop mal, sans égaler toutefois la SoundCore Rave 3S, qui bénéficie d’une intelligence artificielle diablement efficace.

La présence d’un tuner FM intégré est à saluer, bien que la navigation pour sélectionner les stations s’avère pénible ; il n’y par ailleurs pas de mémoire pour enregistrer les fréquences.

Enfin, les bips au démarrage et à l’extinction sont trop forts et non désactivables, ce qui s’avère agaçant dans un environnement calme. Bref, vous l’aurez compris, l’expérience utilisateur n’est pas transcendante. Fort heureusement, l’essentiel est préservé : les qualités sonores de la Hisense Party Rocker One sont, elles, valables.

Hisense Party Rocker One Performance audio : entre fête et finesse

Hisense a réussi son coup, car la Party Rocker One sonne bien. Son évent, bien que dimensionné pour descendre jusqu’à 40 Hz (grave profond et remuant), ne produit qu’un niveau sonore limité, une conséquence logique de ses dimensions modestes. La courbe de réponse révèle un comportement intéressant : l’amplificateur cesse de délivrer plus de puissance au-delà du mi-volume, notamment dans les très basses fréquences.

La réponse en fréquences de la Hisense Party Rocker One // Source : Tristan Jacquel

À pleine puissance, l’enceinte atteint 102 dB, ce qui est objectivement très fort. Cependant, cette puissance se concentre principalement sur les voix et les médiums (300 Hz), moins sur l’infra-grave. Résultat : l’écoute manque un peu de dimension physique lors des passages qui nécessitent de puissantes basses. En comparaison, la JBL PartyBox 120 propose un rendu plus solide dans le registre infra-grave. Pour autant, c’est propre et convaincant, surtout que le registre médium est en léger retrait, précis et dénué d’agressivité, tandis que l’aigu file doux. Une belle signature qui fait plaisir à entendre.

Sur « KARI » de Big Baby Tape, le punch est là, mais l’infra-grave manque un peu de poids. Avec « Porque te vas » d’Audioiko, l’enceinte se révèle mieux : les nappes de grave et les percussions sonnent vraiment bien et il y a beaucoup d’espace. Il n’y a pas un titre qui ne soit restitué avec cohérence et puissance.

Une enceinte efficace à 5 mètres

La Party Rocker One devrait trouver naturellement sa place dans les salons ou terrasses jusqu’à 30 m² environ. Son rayon d’action optimal se situe à 5 mètres maximum en extérieur, au-delà duquel son impact sonore s’estompe. Ce n’est pas l’enceinte qui fera trembler les murs avec des graves étouffants, mais elle offre un volume global tout à fait satisfaisant, et se positionne sans rougir au niveau des meilleures références du marché des enceintes festives compactes.

Hisense Party Rocker One Une autonomie qui tient ses promesses (sous conditions)

L’autonomie promise de 15 heures est réalisable, mais seulement avec un volume limité à un quart de la puissance et sans égalisation active. Dans ces conditions, la Party Rocker One tient bien ses promesses.

Cependant, dès que l’on pousse le volume, l’autonomie diminue rapidement. À partir de 50 % du volume, notamment avec le mode Bass activé, elle s’écroule. À pleine puissance, vous ne pourrez compter que sur deux grosses heures d’écoute avant de devoir recharger.

C’est courant pour ce type d’enceinte : les amplis consomment beaucoup plus d’énergie quand le son monte. Pour une soirée à volume élevé, il est donc préférable d’avoir une source d’alimentation à proximité.

La Hisense Party Rocker One est proposée au prix de 249 euros, ce qui en fait une option intéressante. Elle offre un son plus détaillé que la Soundcore Rave 3S, à quelques encâblures de la JBL PartyBox 120 tout en étant moins onéreuse.