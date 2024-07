Test de la Sonos Roam 2 : la petite enceinte résidentielle et nomade qui a tout d’une grande

Évolution de la Roam, la Sonos Roam 2 est certainement la plus puissante des petites enceintes nomades Bluetooth. Conçue pour jouer dans le sable et ne rien craindre de l’eau, elle a également sa place au salon grâce à un design sobre et épuré. Sa prise en charge du Wi-Fi et de l’AirPlay facilitent son utilisation et améliorent ses performances sonores, sans compter la possibilité d’une association avec les barres de son Sonos. Une perle.

Spécialiste des enceintes résidentielles multiroom, Sonos enrichit sa gamme d’une nouvelle enceinte portable, aux côtés de la Sonos Move 2. La Roam 2 est une vraie nomade, ultra-compacte et étanche, avec une autonomie annoncée de 10 heures. C’est aussi l’une des rares enceintes portables à disposer d’une double connexion Bluetooth et Wi-Fi, la plupart des concurrentes se limitant à une connexion Bluetooth. C’est d’ailleurs bien suffisant. En ajoutant le Wi-Fi à son arc, la Sonos Roam 2 offre des fonctionnalités supplémentaires, comme l’association avec d’autres enceintes AirPlay ou Sonos, afin de diffuser de la musique dans plusieurs pièces, ou encore le fonctionnement en tant qu’enceinte arrière surround avec les barres de son Sonos, cette fois pour augmenter l’immersion des séances de home-cinéma. Bref, la Sonos Roam 2 vaut que l’on s’y intéresse, d’autant que ses performances acoustiques sont surprenantes.

Sonos Roam 2 Fiche technique

Modèle Sonos Roam 2 Nombre de haut-parleurs 2 Caisson de basse Non Assistant Amazon Alexa Wifi Oui Compatibilité OS Android, iOS Couleur Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Poids 0,43 kg Fiche produit

L’enceinte utilisée pour ce test a été prêtée par le constructeur

Sonos Roam 2 Une enceinte très discrète

L’enceinte Sonos Roam 2 possède un design élégant et moderne avec une forme de prisme triangulaire aux coins arrondis. Comme sa devancière, elle se distingue par son format hyper-compact et une ergonomie en tous points remarquable. Avec seulement 16,8 cm de longueur pour 62 mm de hauteur et 60 mm de profondeur, c’est l’une des plus petites enceintes Bluetooth du marché — et clairement celle qui possède le meilleur rapport performances acoustiques/taille. On peut utiliser la Roam 2 indifféremment à l’horizontale ou à la verticale. Pour cela, elle dispose de patins et de faces latérales en silicone tendre et adhérent, qui lui assurent une excellente stabilité en toutes circonstances.

La Roam 2 se saisit et se transporte très facilement, d’autant qu’elle ne pèse que 430 grammes. Seul bémol, Sonos ne l’a pas équipée d’une dragonne, qui aurait facilité encore plus son transport et permis de la suspendre facilement. C’est toutefois possible, mais en équipant la Roam 2 d’un étui optionnel, l’Otterbox, équipé d’une dragonne et facturé 45,95 euros.

Les changements esthétiques en comparaison de la première Roam sont minimes ; la Roam 2 est désormais monochrome, le logo du fabricant étant dorénavant de la même teinte que la robe de l’enceinte. Un bouton dédié d’appairage Bluetooth fait son apparition, à l’arrière de l’enceinte, près de celui de mise sous tension et du port USB-C de recharge. Les commandes de volume, de lecture et de désactivation du microphone se trouvent sur le flanc gauche de l’enceinte.

La Sonos Roam 2 est certifiée IP67 et résiste à l’immersion pendant 30 minutes. On peut donc l’utiliser sous la douche, au bord d’une baignoire ou d’une piscine sans craindre de l’endommager. En revanche, elle n’est pas conçue pour flotter. Enfin, l’enceinte est compatible avec la charge sans fil par induction.

Design interne de la Sonos Roam 2

La Roam 2 est une enceinte à deux voies acoustiques, avec un transducteur classique en charge des fréquences basses et moyennes, et un transducteur spécialisé dans la reproduction des hautes fréquences (un tweeter). En cela, elle ne diffère pas des autres enceintes Sonos, qui utilisent aussi ce duo de transducteurs, pour reproduire plus précisément les hautes fréquences et délivrer un son de résolution supérieure. Afin de conserver une cohérence maximale avec les autres modèles Sonos, la Roam 2 n’utilise pas de radiateurs passifs pour renforcer les sons graves, mais une simple charge close, soit la meilleure mise en œuvre possible pour abaisser le temps de réponse du transducteur.

Sonos Roam 2 Un écosystème convivial

Le principal défaut de la Sonos Roam a été corrigé : on peut désormais utiliser l’enceinte en Bluetooth sans l’avoir préalablement connectée à un réseau Wi-Fi et paramétrée avec l’app Sonos. Il suffit donc d’appuyer sur le bouton d’appairage à l’arrière et de l’associer à un smartphone. En revanche, pas de Bluetooth multipoint et il est nécessaire de se déconnecter manuellement d’une source pour en utiliser une autre.

Comme toutes les enceintes Sonos, la Roam 2 est gérée par l’application Sonos. Cette dernière la détecte automatiquement à sa première mise sous tension et propose de la connecter au réseau Wi-Fi de façon simplifiée. Un tutoriel de prise en main est ensuite proposé pour se familiariser avec les boutons de commande et les fonctionnalités avancées.

Une adaptation dynamique à l’environnement sonore

La calibration acoustique TruePlay intégrée à la Sonos Roam 2 est justement l’une de ces fonctions spéciales. Grâce à son microphone, l’enceinte mesure de temps à autre l’ambiance sonore autour d’elle et modifie le cas échéant sa signature sonore, pour être plus clairement audible.

Des réglages de tonalités sont également disponibles, pour modifier le volume des sons graves et aigus. De même, un mode loudness est présent pour renforcer les basses fréquences. Difficile de s’en passer lorsqu’on y a pris goût.

Groupe d’enceintes et assistants vocaux

La Roam 2 s’intègre parfaitement à l’écosystème Sonos et Apple. En Wi-Fi, on peut créer des groupes d’enceintes Sonos ou AirPlay pour jouer plus fort ou mieux répartir le son dans l’espace, très simplement depuis son smarpthone. La Roam 2 est également compatible avec les barres de son Sonos et peut jouer le rôle d’enceinte surround.

Par ailleurs, la Sonos Roam 2 est compatible avec les assistants vocaux Sonos Assistant et Amazon Alexa. Le premier est dédié au contrôle de l’enceinte, tandis qu’Alexa peut aussi répondre aux questions d’ordre général de l’utilisateur.

Wi-Fi ou Bluetooth ?

Lorsque la Roam 2 est à portée de son réseau Wi-Fi, on gagne à l’utiliser au travers de cette connexion. D’une part pour les possibilités d’association à d’autres enceintes AirPlay ou Sonos, mais aussi pour le gain de qualité qu’elle procure. En Wi-Fi, la transmission audio est sans perte (lossless) et la couverture radio de plusieurs dizaines de mètres. En somme, dès que cela est possible, il vaut mieux privilégier le Wi-Fi au Bluetooth.

Sonos Roam 2 Des performances audio améliorées

Au fil des années et modèles d’enceintes ou de barres de son, il est surprenant de constater à quel point Sonos parvient à maintenir la signature sonore si caractéristique de ses enceintes. Un registre grave généreux et rapide, un registre médium détaillé et sans agressivité, combinés à un registre aigu doux et fin qui apporte du relief à l’ensemble.

La constance de cette signature dans les enceintes Sonos n’a pourtant rien d’évident, car, pour chaque nouvelle enceinte, le fabricant doit développer de nouveaux transducteurs, qu’il faut régler finement pour qu’ils sonnent comme les précédents. En tout cas, l’objectif est atteint avec la Sonos Roam 2, qui, par certains aspects, sonne mieux que sa grande sœur la Sonos Move 2.

Signature sonore de la Sonos Roam 2

Son petit format interdit à la Roam 2 de reproduire les sons les plus graves et puissants, mais cela ne l’empêche pas de diffuser un son d’une cohérence médusante en Wi-Fi comme en Bluetooth ; au bout du compte, on n’a pas l’impression qu’il manque quoi que ce soit. L’un des atouts de la Roam 2, c’est la restitution des voix, bien incarnées et qui s’extraient facilement du flot musical. À n’en pas douter, il y a eu un gros travail de développement à ce niveau.

En outre, la résolution globale est excellente, avec une belle finesse des hautes fréquences, qui profite à tous les instruments et particulièrement aux cordes et percussions. Toutes ces qualités sont autant perceptibles à l’intérieur, en environnement calme, qu’à l’extérieur au milieu de la foule à la plage, par exemple. La Roam 2 peut jouer relativement fort (84 dB environ) et elle sera audible en toutes circonstances. L’idéal est toutefois de l’écouter à proximité de soi, de 50 cm à 2 m environ.

J’ai mesuré la Sonos Roam 2 à deux niveaux sonores différents, loudness actif. La courbe bleue correspond à un volume moyen — celui auquel l’enceinte sera la plus largement écoutée — tandis que la courbe rose est celle obtenue à pleine puissance. La courbe de réponse bleue montre un registre grave généreux en volume, seulement égalé en intensité par le registre bas-médium, avec un pic vers 400 Hz qui correspond précisément à la présence des voix. La Move 2 joue piano sur la plage 1000-4000 Hz et n’agresse ainsi pas l’oreille qui y est hyper-sensible, puis reste linéaire jusque dans l’aigu. Cet équilibre évolue un peu à pleine puissance (courbe rose), avec une pointe de dureté dans le médium néanmoins et une restitution des basses fréquences volontairement limitée pour ne pas endommager le transducteur de l’enceinte. Tout cela respire le sérieux.

Comportement dynamique et scène sonore

Si la Sonos Roam 2 n’impressionne pas avec de grands écarts dynamiques, elle brille par un respect des petites variations de niveau, qui donnent au son beaucoup de fins détails. En conséquence, il y a de l’air entre les plans sonores et une certaine profondeur dans la scène.

Sonos Roam 2 Une autonomie convenable

Sonos annonce 10 heures d’autonomie et le compte y est, avec 10h30 mesurées en utilisation mixte Wi-Fi et Bluetooth à 50 % du volume. L’enceinte étant appelée à jouer en extérieur, par définition de 70 à 100 % de son volume, cette autonomie pourrait s’avérer un peu juste et pour faire le tour du cadran une nuit d’été, mieux vaudra prévoir une batterie USB pour refaire le plein.

Comptez environ 2 heures pour recharger totalement l’enceinte avec un chargeur PD délivrant 10 W, voire avec le chargeur sans fil Qi que Sonos propos en option (49 euros). N’importe quel chargeur Qi fera cependant l’affaire, pourvu qu’on puisse y poser l’enceinte à la verticale.

Sonos Roam 2 Prix et date de sortie

La Sonos Roam 2 est disponible en coloris noir, blanc, rouge, bleu et vert, au prix de 199 euros. Ce tarif est plus élevé que la majorité des enceintes concurrentes, mais, à l’heure actuelle, aucune ne conjugue autant de qualités. Acoustiquement, seule la JBL Flip 6 est comparable à la Sonos Roam 2, avec une signature sonore plus expressive, mais aucune des fonctionnalités avancées qu’offre la Sonos (Wi-Fi, Calibration, assistant vocal…). Toutes choses considérées, le prix de la Sonos Roam 2 est en rapport avec ses (excellentes) prestations.