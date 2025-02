En promo à 169 €, ce smartphone ultra-résistant (IP69) et inépuisable (5 828 mAh) est le super deal du jour

Le Realme C75 est un nouveau smartphone qui a beau ĂŞtre entrĂ©e de gamme, offre des prestations de bon niveau. Le tout avec un bon rapport qualitĂ©-prix : il est d’ailleurs encore plus abordable en passant de 199 euros Ă 169 euros sur Amazon.Â

Realme C75 // Source : realme.com

Après un retour discret en France, les smartphones Realme sont de nouveau disponibles sur le marché. Le constructeur met de nouveau tout en œuvre pour satisfaire même celles et ceux avec une petite bourse. Avec le C75, vous avez un téléphone endurant et robuste, qui ne coûte pas plus de 170 euros grâce à cette offre.

Le Realme C75, c’est quoi ?

Un Ă©cran FHD de 6,72 pouces Ă 90 Hz

Mention spéciale pour la certification IP69

Une énorme batterie de 5 828 mAh couplée à la charge rapide de 45 W

Le Realme C75 est vendu Ă 199,99 euros sur Amazon, mais aujourd’hui, le tĂ©lĂ©phone se nĂ©gocie Ă 169,99 euros.

Un entrĂ©e de gamme qui propose l’essentiel

Le Realme C75 s’appuie sur un grand Ă©cran LCD de 6,72 pouces avec une dĂ©finition FHD (2 400 x 1080 pixels). Il dispose mĂŞme d’un taux de rafraĂ®chissement Ă 90 Hz pour assurer une navigation fluide. On retrouve mĂŞme sa Mini Capsule, qui reprend le concept de la Dynamic Island d’Apple, et prend en charge davantage d’applications. L’Always-On est aussi de la partie.

Du côté de l’animation, l’appareil de Realme s’appuie sur le SoC Helio G92 Max de chez MediaTek. Le téléphone est à l’aise pour de la navigation, la consultation des réseaux sociaux ou encore consommation de contenus. Il aura en revanche des difficultés pour faire tourner des jeux 3D gourmands. Pour la photo, on a droit à un capteur photo principal de 50 Mpx qui devrait capturer de jolis clichés de jour.

Un smartphone inépuisable et solide

Il brille surtout pour son autonomie, car il embarque un accumulateur de 5 828 mAh, rien que ça. Avec une telle capacité, vous ne craindrez plus de tomber en panne de batterie. Il peut aussi compter sur la charge 45 W, qui permet de récupérer plus rapidement des pourcentages : 5 minutes pour passer de 0 à 10 %. Il propose même la fonctionnalité de charge inversée, pratique pour charger vos accessoires comme des écouteurs ou des montres.

MalgrĂ© sa grosse batterie, le Realme C75 est assez fin avec moins de 8 mm d’Ă©paisseur et moins de 200 g sur la balance. Il met en avant des tranches plates et des coins arrondis, similaires Ă celles des derniers iPhone. Le design est soignĂ© et il va mĂŞme jusqu’Ă proposer la certification IP69, soit la meilleure rĂ©sistance Ă l’eau et Ă la poussière. C’est assez rare sur cette tranche de prix.

Si vous souhaitez accompagner votre achat de téléphone avec un forfait mobile, n’hésitez pas à consulter notre comparateur qui regroupe les meilleures offres sans engagement du moment.

