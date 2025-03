Avec le 60 SE NXTPAPER 5G, TCL écrase le prix de son smartphone-liseuse

Au MWC 2025, TCL a présenté sa nouvelle collection de smartphones NXTPAPER, entendez des smartphones qui se transforment en liseuse. Parmi eux, le TCL 60 SE NXTPAPER 5G a retenu notre attention.

TCL 60 SE NXTPAPER 5G // Source : ElR – Frandroid

Lors d’un évènement parisien, nous avons pu reprendre en main la version NXTPAPER 5G du TCL 60 SE. Ce smartphone exploite la dernière génération de la technologie NXTPAPER de TCL. Celle-ci permet via un bouton glissoire de basculer d’un écran couleur à un écran monochrome proche d’une liseuse. Malgré l’utilisation d’une dalle LCD, le rendu est très probant avec une dalle mate et légèrement granuleuse qui gomme assez bien les reflets. Outre son anti-reflets, il dispose aussi d’un filtre matériel contre la lumière bleue.

Le précédent modèle à être équipé de cette techno, c’est le TCL 50 Pro NXTPAPER 5G lancé l’an dernier à 349 euros. Le TCL 60 SE NXTPAPER 5G n’est pas son successeur, mais un autre élément de la gamme NXTPAPER qui a pour objectif de démocratiser cette technologie avec un prix inférieur. On parle ici de 249 euros. Un rabais de 100 euros donc pour un appareil à la fiche technique bien balancée.

Il dispose d’un écran de 6,7 pouces avec définition HD+ (1600 x 720 pixels). Sa luminosité théorique est assez basse avec 550 nits promis. L’écran mat pourrait aider sur ce point. Ce TCL 60 SE est certifié IP54 donc résistant aux éclaboussures.

Son format 20:9 lui donne une ligne plutôt allongée. Ses mensurations sont plutôt raisonnables : 165,62 x 76.,2 x 8.16 mm pour 190 grammes.

La même puce que le TCL 50 Pro NXTPAPER

À l’intérieur, on trouve un SoC Mediatek, le Dimensity 6300, accompagné de 8 Go de RAM. Cette puce ne nous est pas inconnue puisqu’on a déjà pu la croiser sur le Galaxy A16 de Samsung et surtout le TCL 50 Pro NXTPAPER 5G ! Nos tests ont révélé des performances moyennes et très limitées en jeux 3D. Néanmoins, pour un usage basique hors jeux, il fait tout à fait l’affaire.

TCL 60 SE NXTPAPER 5G // Source : ElR – Frandroid

Contrairement à ce que peut faire croire le gros module photo circulaire qui garnit sa face arrière, le TCL 60 SE NXTPAPER 5G n’est pas bardé de capteurs. On en compte deux :

un grand-angle de 50 Mpx avec ouverture f/1.8,

un ultra grand-angle de 5 Mpx.

Il est capable de filmer jusqu’en 1080p à 30 images par seconde.

Pratique pour les mélomanes filaires, le TCL 60 SE NXTPAPER 5G est pourvu d’une sortie minijack.

5G, il dispose aussi du Bluetooth 5.4, du NFC et du Wi-Fi 6.

Petit prix, mais un peu d’IA tout de même

Il fonctionne sous Android 15 et malgré son prix plutôt doux, il dispose de quelques fonctions d’intelligence artificielles. On parle d’une fonction de résumé et transcription d’enregistrements audio, d’un outil de réécriture ou encore d’un outil de traduction.

TCL annonce une disponibilité en juin 2025. Prix conseillé : 249 euros pour ce TCL 60 SE NXTPAPER 5G pourvu de 256 Go de stockage. Deux finitions disponibles : gris ou vert. Une extension de stockage est possible via microSD.