Cette tablette familiale TCL qui se la joue liseuse est à un prix plus attractif chez Boulanger

La TCL NXTPAPER 10s est une tablette tactile abordable, de base, qui propose le meilleur des deux mondes en incluant un écran digne d’une liseuse, avec effet papier. Celle-ci est disponible à 169,99 euros en ce moment sur Boulanger.

Tout comme pour ses téléviseurs, TCL propose aussi des tablettes tactiles orientées pour le grand public. L’heure n’est pas aux démonstrations de puissance, mais plutôt à une ergonomie familiale qui fait que tout le monde peut l’utiliser et y trouver son compte. Pour se démarquer de la concurrence, ce modèle NXTPAPER 10s, à retrouver avec 30 euros de réduction sur Boulanger, propose un écran LCD avec une sensation de toucher une feuille de papier. Ce qui fait que vous pouvez parfaitement l’utiliser comme une liseuse.

Les points forts de la TCL NXTPAPER 10s

Une tablette/liseuse tactile avec écran FHD de 10,1 pouces

La technologie eye care avec un filtre multicouche est agréable

La batterie de 8 000 mAh offre plus de 10 h d’autonomie

Si vous passez chez Boulanger en ce moment, vous pouvez récupérer la NXTPAPER 10s de TCL pour 169,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Une tablette pensée pour la lecture, avec un grand écran couleur

Présentée comme une alternative aux liseuses classiques, la TCL Nxtpaper 10s mise sur un écran LCD mat de 10,1 pouces affichant de la Full HD (1920 × 1080 pixels). Avec une réduction annoncée de 50 % de lumière bleue, cette tablette se veut plus respectueuse des yeux que les écrans LED habituels. L’objectif : offrir une expérience de lecture optimisée, y compris pour les bandes dessinées et les magazines. La restitution des couleurs est plus vive que celle d’une liseuse à encre électronique et la consommation d’énergie est réduite de 65 % par rapport à un écran LCD standard.

Toutefois, quelques compromis ternissent cette ambition. Si la lecture en intérieur reste agréable, l’écran perd en lisibilité dès que la luminosité ambiante augmente. Malgré le traitement mat, l’affichage est un peu décevant pour une utilisation en extérieur. Pour les amateurs de BD à la maison, le compromis reste cependant envisageable.

Des performances à l’image de son prix : modeste

Côté technique, la TCL Nxtpaper 10s repose sur un SoC MediaTek Helio P23 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via microSD. Elle tourne sous Android 11, embarque un capteur arrière de 8 Mpx avec flash LED, et une caméra frontale de 5 Mpx pensée pour la visioconférence. L’absence de connectivité LTE limite la mobilité, et la prise USB-C ne gère que les débits d’un port USB 2.0, ce qui restreint son utilisation, c’est un peu dommage.

La tablette est livrée avec un stylet, le T-Pen Active qui ne détecte pas la pression, ce qui limite grandement son intérêt pour le dessin ou la prise de notes précises. La batterie de 8 000 mAh permet une utilisation prolongée sur plusieurs jours pour une activité essentiellement tournée vers la lecture, la prise de notes ou la navigation. En usage mixte, la tablette tient aisément une journée entière sans recharge. Couplée à une consommation énergétique optimisée grâce à l’écran NXTPAPER, cette endurance renforce l’intérêt du produit pour un usage familial ou étudiant.

Si vous cherchez une bonne tablette tactile, vous pouvez consulter nos recommandations via le guide d’achat dédié. Idem si vous préférez opter pour une liseuse électronique de qualité.

