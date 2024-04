Google améliore Gemini en France : on a testé les nouvelles fonctionnalités

Vous connaissez peut-être déjà Gemini, le chatbot IA de Google. Figurez-vous que la firme de Mountain View vient de lui ajouter deux fonctionnalités plutôt utiles pour les Français.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Gemini, le chatbot IA de Google, dispose désormais d’extensions. Et la nouveauté est que la fonctionnalité est disponible en France à présent.

Pour le moment, seules celles fournies par Google sont disponibles, comme Google Flight, Gmail, Google Docs ou encore YouTube. L’idée est de pouvoir faire des requêtes en faisant appel à ces extensions.

Par exemple, si vous cherchez un trajet entre Nantes et Rennes, Gemini vous donnera les informations avec un lien vers Google Maps et une carte. Autre exemple : si vous cherchez une vidéo sur YouTube, Gemini vous la trouvera.

Sur Google Flight, Gemini nous a renvoyé des offres qui n’étaient plus disponibles, mais les autres extensions marchaient parfaitement. La question à se demander est si on gagne du temps par rapport à des recherches classiques… il va falloir faire quelques tentatives pour estimer l’intérêt. Ce qui est certain est qu’on peut imaginer comment Google améliorera son moteur de recherche en intégrant des résultats aussi poussés et riches dessus.

Notez que pour utiliser certaines extensions, comme celles liées à Google Workspace, il faudra donner des droits d’accès à Gemini pour qu’il puisse accéder à vos emails, documents personnels, etc.

Rassurez-vous, cela reste confidentiel sur votre compte, et vous pouvez à tout moment désactiver ces extensions dans vos paramètres de confidentialité.

On regrette toutefois l’absence d’extensions tierces pour le moment. Mais gageons que Google va rapidement s’inspirer d’OpenAI et de son magasin d’apps pour ChatGPT, en proposant un Play Store dédié à Gemini.

Gemini, accessible depuis Chrome

L’autre nouveauté plutôt sympa concernant Gemini, c’est qu’il est désormais plus facile d’y accéder depuis Chrome. Il suffit en effet de taper « @gemini » suivi de votre requête dans la barre d’adresse de Chrome, et gemini.google.com se lance avec une réponse à la requête prête à l’emploi.

Notez toutefois que l’app Gemini n’est toujours pas disponible en France, et qu’il faut donc passer par l’interface web gemini.google.com pour l’utiliser.