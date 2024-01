OnePlus 12 face au OnePlus 11 : voici les différences qui comptent

Le OnePlus 12 est là ! Quand Samsung se concentre sur le logiciel, OnePlus a fait évoluer la fiche technique de son nouveau smartphone. Justement, quelles sont les différences avec le OnePlus 11 ? On fait le point.

OnePlus revient avec le OnePlus 12, lancé en décembre 2023 et tout juste débarqué en France en janvier 2024. Alors, oui, OnePlus France a eu des hauts et des bas, mais ils sont toujours là, après avoir lancé le OnePlus Open en 2023. Ici, on vous propose de voir ce qui change par rapport au OnePlus 11.

Fiches techniques des OnePlus 11 et 12

Modèle OnePlus 11 OnePlus 12 Dimensions 74,1 mm x 163,1 mm x 8,53 mm 75,8 mm x 164,3 mm x 9,15 mm Interface constructeur ColorOS OxygenOS Taille de l'écran 6,7 pouces 6,82 pouces Définition 3216 x 1440 pixels 3168 x 1440 pixels Densité de pixels 525 ppp 510 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 0 Go 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 32 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 64 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\\\'écran Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5400 mAh Poids 205 g 220 g Couleurs Noir, Vert Noir, Blanc, Vert Prix 603 € N/C Fiche produit Voir le test Fiche produit

Plus grand, plus lourd

Visuellement, le OnePlus 12 ressemble beaucoup à son prédécesseur. Cependant, il est un poil plus grand, avec un écran qui passe de 6,7 à 6,8 pouces. Pas une révolution, mais ça va se sentir en main. Surtout que le OnePlus 12 fait 15 g de plus (220 grammes).

OnePlus 11 OnePlus 12

Le design reste dans la même veine, avec toujours ce système de caméra circulaire au dos. Petite nouveauté : les boutons de volume et d’alimentation sont tous sur le côté droit, contrairement aux anciens modèles. Et le fameux curseur d’alerte, toujours aussi pratique, change de côté aussi.

Pour le design, OnePlus s’est concentré sur les détails. Par exemple, le système de caméra est maintenant entouré d’un anneau métallique, ça fait très montre de luxe. Et niveau couleurs, il y a du nouveau avec un blanc éclatant, en plus du classique noir pailleté et du vert tuilé.

Côté robustesse, on monte d’un cran avec du Gorilla Glass Victus 2 sur le OnePlus 12, plus costaud que le Gorilla Glass 7 du OnePlus 11. Et pour la résistance à l’eau et à la poussière, on passe à IP65, contre IP64 pour l’ancien modèle. En gros, il craint moins les jets d’eau.

Le moteur de vibration, déjà pas mal sur le OnePlus 11, a été boosté sur le OnePlus 12 avec une version « Turbo ». Pas une révolution, mais ça améliore quand même l’expérience utilisateur, surtout pour les gamers ou pour la frappe au clavier.

Une luminosité boostée

L’écran, c’est là qu’il y a un gros bond. On passe sur du 6,8 pouces, et la luminosité max atteint maintenant 4 500 nits par endroit, contre 1 600 nits en général, et seulement 800 nits sur le OnePlus 11. Ça, c’est une amélioration majeure, surtout pour une utilisation en plein soleil.

Sous le capot, le OnePlus 12 embarque le dernier Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm (avec 12 ou 16 Go LPDDR5X), alors que le OnePlus 11 avait le Gen 2. Qualcomm a clairement fait du bon boulot, avec des perfs nettement meilleures. Reste à voir si ça se ressent vraiment à l’usage. Il y a d’ailleurs le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. En plus, avec un port USB 3.2, vous pouvez profiter d’un débit filaire important. Enfin, il y a un émetteur infra-rouge pour contrôler votre téléviseur par exemple.

Niveau photo, on a trois caméras à l’arrière, avec un objectif zoom 3x et la marque Hasselblad. Le capteur principal est un nouveau Sony LYT-808 (50 mégapixels, capteur 1/1.4″ et objectif f/1,6), qui pourrait être une bonne surprise, juste derrière les capteurs Sony d’un pouce. La caméra ultra grand-angle (Sony IMX581, 48 mégapixels) semble similaire à celui du OnePlus 11, mais la grosse nouveauté, c’est cette caméra (OmniVision OV64B, optique f/2,2) zoom x3 (et 6x par recadrage) qui fait aussi de la macro. Vous pouvez faire des vidéos 8K à 24 ips, mais vous pouvez faire aussi des ralentis Full HD à 480 ips.

La batterie a été gonflée à 5 400 mAh (contre 5 000 mAh pour le OnePlus 11), et elle se recharge ultra vite avec du 100 W. En 26 minutes, tu repars à 100 %. Et, grande première pour OnePlus, on a maintenant du chargement sans fil rapide jusqu’à 50 W, avec un chargeur spécial OnePlus.

Enfin, OnePlus n’a pas fait évoluer sa politique de mises à jour. Le OnePlus 12 arrive avec Android 14 (interface OxygenOS) et il aura 4 ans de mises à jour.

Alors, OnePlus 11 ou OnePlus 12 ?

Comme vous pouvez le constater, OnePlus ne semble ne pas s’être reposé sur ses lauriers. Ils ont peaufiné un OnePlus 11 qui était déjà réussi. Mais est-ce que ça justifie le changement si vous avez déjà le 11 ? Non. Par contre, en fonction de la différence de prix, le OnePlus 12 pourrait être intéressant, pour son écran et sa charge sans fil, mais également ce fameux zoom x3.

Du côté des tarifs, le OnePlus 12 est à 969 euros (12 Go de RAM et 256 Go de stockage) ou 1099 euros (16 Go de RAM et 512 Go de stockage). Alors, le prix est en forte augmentation puisqu’il était de 849 euros (8 et 128 Go) et 919 euros (16 et 256 Go). Certes, les quantités de mémoire vive et de stockage ont augmenté, mais le prix de base est plus élevé de 120 euros. Évidemment, ce sont les tarifs de commercialisation, les promotions sont à surveiller.



