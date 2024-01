Le OnePlus 12 est annoncé en France, un condensé de 10 ans d’expérience

Déjà annoncé en Chine, le OnePlus 12 est désormais officiel également pour la France, de même que son prix et sa date de commercialisation.

Que c’est frustrant quand un excellent smartphone est annoncé en Chine et qu’il faut attendre que la marque l’officialise en Europe ! C’est ce que nous avons ressenti le 5 décembre dernier lors de la révélation du OnePlus 12. Un peu plus d’un mois et demi plus tard, voilà que le téléphone se dévoile pour la France.

Prix et date de sortie française du OnePlus 12

Commençons par la véritable nouveauté du jour : les disponibilités du OnePlus 12 en France. Le téléphone est disponible dès aujourd’hui (23 janvier) en précommande pour une commercialisation le 6 février. Pour toute précommande, OnePlus offre un casque Bang & Olufsen Beocom Portal avec le téléphone.

Deux coloris sont proposés : « Flowy Emerald », un vert émeraude avec un effet marbré qui « capture l’essence même du temps dans la nature » et un noir classique. La taille des descriptions laisse penser à un déséquilibre de traitement, mais OnePlus promet une texture « exceptionnelle » pour la version noire également. À la rédaction de Frandroid, on ne cache pas que le vert remporte un petit succès.

Pour le prix, comptez 969 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et 1099 euros pour celle avec 16/512 Go. À titre de comparaison, le OnePlus 11 débutait à 849 euros en version 8/128 Go et montant à 919 euros en version 16/256 Go. On note une légère augmentation qui peut s’expliquer aussi bien par l’inflation que par une hausse de qualité.

10 ans d’expertise

Le OnePlus One, premier smartphone du constructeur, est sorti en avril 2014. Voilà donc 10 ans que la marque cousine d’Oppo peaufine sa formule. Après quelques tâtonnements depuis 2020, OnePlus veut donc proposer « tout ce qu’il sait faire, le mieux possible », avec un OnePlus 12 qui se veut le condensé de son savoir-faire.

Un écran intelligent

Le premier point est son écran. Une dalle « ProXDR Display » de 6,82 pouces reprenant quelques caractéristiques du OnePlus Open. Elle affiche une définition QHD+ (3168 x 1440 pixels) avec un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz, la couverture complète du spectre DCI-P3 et une luminosité en pic HDR pouvant monter à 4500 nits, ce qui est tout simplement énorme. Comptez 1600 nits sur un usage classique.

L’écran est par ailleurs couplé à une puce P1 gérant à la fois le traitement HDR (Dolby Vision, HDR Vision et HDR10+), mais aussi ce que OnePlus appelle l’Aqua Touch, à savoir la possibilité d’utiliser l’écran même lorsqu’il est humide. Une fonction très pertinente pour éviter d’envoyer un message à la mauvaise personne par erreur sous la pluie.

Les performances au rendez-vous

Les performances sont également un point clé pour OnePlus. Il n’est pas surprenant de retrouver sur le OnePlus 12 une puce Snapdragon 8 Gen 3 couplée à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X. De plus, sa chambre de dissipation de la chaleur est immense : 9140 mm². Tout le système de refroidissement est pensé pour optimiser les performances du SoC sur la durée.

Pour les chiffres, OnePlus annonce une augmentation de 30 % des performances du CPU, de 25 % pour le GPU et un NPU 98 % plus rapide. De plus, la technologie Pixelworks x7 permet d’afficher à 120 FPS les jeux qui ne sont pas développés pour en générant des images intermédiaires, à l’instar de ce que propose Nvidia avec son DLSS 3.0.

La photo avec Hasselblad

OnePlus et Hasselblad continuent leur partenariat pour la quatrième année consécutive, avec un travail tout particulier sur le piqué des clichés en basse lumière et des portraits pour le OnePlus 12.

À son bord, on retrouve un capteur principal Sony LYT808 (proche de celui du OnePlus Open) de 50 Mpx (avec OIS), un téléphoto de 64 Mpx doté d’une stabilisation optique et d’un ultra grand-angle de 48 Mpx. Le grossissement proposé est de x3 en optique, x6 en recadrant dans le capteur (sans perte donc) et jusqu’à x120 en numérique.

Par ailleurs, les lentilles ont été spécifiquement traitées pour réduire le lens flare et il est possible de filmer jusqu’en 4K60 en Dolby Vision.

La longévité

OnePlus mise en outre sur le long terme. Si OnePlus n’annonce pas chercher à rivaliser avec Google et Samsung sur les sept ans de mises à jour majeures, la marque certifie que ses téléphones resteront fluides pendant au moins 48 mois et que leur batterie restera au-dessus de 80 % pendant 4 ans. Il est également future-proof du point de vue matériel avec l’intégration des dernières normes, comme le Wi-Fi 7 ou encore l’USB 3.2 Gen 1.

Au quotidien, la batterie du OnePlus 12 aussi se veut efficace. Avec ses 5400 mAh (rechargeable en filaire à 80 W ou en sans-fil à 50 W), elle peut assurer, selon OnePlus, 5,5 heures de shooting vidéo, contre 4,5 heures pour l’iPhone 15 dans les mêmes conditions.

Les promesses sont là… reste à vérifier si elles sont bien tenues.