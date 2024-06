Amazon déstocke le très bon OnePlus 11, un smartphone premium noté 9/10 dans nos colonnes en 2023

Ce n’est pas la première réduction que l’on aperçoit pour le OnePlus 11, mais aujourd’hui, il s’affiche à son prix le plus bas sur Amazon : 500 euros seulement, au lieu de 849 euros à son lancement. Une affaire à ne pas manquer.

Les smartphones signés OnePlus ont su séduire la plupart des utilisateurs, puisqu’on a droit à des appareils avec une fiche technique complète pour un prix contenu. Le OnePlus 11 a beau être un smartphone de 2023, ce modèle possède une fiche technique très alléchante, et ce, même sans l’appellation « Pro ». Il est d’autant plus recommandable maintenant qu’il coûte 350 euros de moins.

En quoi le OnePlus 11 est-un bon smartphone ?

Il offre une bonne prise en main et un bel écran 120 Hz adaptatif

Une puce surpuissante avec OxygenOS 13 et 4 ans de MAJ Android

Une excellente autonomie et charge rapide

Disponible à 849 euros à sa sortie, le OnePlus 11 (8+128 Go) est aujourd’hui remisé à seulement 500 euros sur Amazon. Pour 85 euros de plus, vous pouvez aussi avoir la version 16+256 Go.

Un smartphone premium avec un écran à la hauteur

Le OnePlus 11 ne fait pas de grosses fausses notes sur la partie design. On a là un smartphone grand format qui dégage un réel aspect premium, tant dans les finitions que dans la prise en main. Ses bords arrondis, tout comme ses arêtes, et son dos « sableux » garantissent une bonne poigne et une sensation de douceur. On aurait apprécié de meilleures protections que la certification IP64 et le Gorilla Glass 5 à l’arrière, un peu trop limités. Il en met plein la vue avec sa dalle « 2K » et Oled avec une large palette de couleurs, et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (jusqu’à 1 Hz) au poil. En deçà de certains concurrents, la luminosité reste tout de même très bonne.

Pour la photo, on retrouve le partenariat avec Hasselblad avec un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x2 de 32 Mpx (f/2,0). Le OnePlus 11 reste derrière la concurrence, mais les résultats sont loin d’être mauvais : le x2 optique est très bon, tout comme le mode portrait et le mode macro. Il y a vraiment de quoi s’amuser. En revanche, le grand-angle et l’ultra grand-angle restent inégaux (cohérence colorimétrique, luminosité).

Mais aussi des performances au TOP

À l’intérieur, on découvre le Snapdragon 8 Gen 2 couplé ici avec 8 Go de RAM. Une puce puissante tant en performantes brutes que graphiques. Les jeux 3D les plus gourmands sont domptés sans broncher, et les tâches les plus classiques s’exécutent aisément. Quelques chauffes épisodiques en jeu sont apparues durant notre test, lui empêchant de récolter un 10/10 dans cette catégorie. Quant à l’interface utilisateur, on apprécie la fluidité des animations et le niveau de personnalisation, mais surtout les quatre années de mises à jour majeures d’Android assurant ainsi une bonne longévité de l’appareil.

Pour finir sur une bonne note, le OnePlus 11 s’équipe d’une batterie de 5 000 mAh qui encaisse les tâches du quotidien avec brio pour maintenir un niveau d’autonomie toujours confortable en fin de journée. Quel que soit votre usage. Il peut tenir aisément pendant deux jours avec un usage mixte. Et si vous tombez en rade de batterie, vous pourrez en récupérer en un rien de temps avec la charge à 100 W. En 5 minutes, vous gagnez 30 %. En 20 minutes, le plein est fait. Pratique et efficace.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le OnePlus 11.

