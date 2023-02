Le OnePlus 11 a un argument imparable : son excellent rapport performances-prix

Proposer une prestation premium à un prix abordable : voilà le pari réussi de OnePlus avec son nouveau flagship, le OnePlus 11. En plus, à l'occasion de sa sortie en France, ce nouveau smartphone s’accompagne en cadeau d’une enceinte Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen.

OnePlus a fondé sa réputation sur l’excellent rapport équipement-prix de ses produits. Fraichement annoncé, le OnePlus 11 ne déroge pas à cette règle. Puissance, qualité d’affichage, appareil photo avancé et charge ultrarapide : tous les ingrédients d’un excellent smartphone y sont rassemblés.

Le constructeur a également dévoilé ses nouveaux écouteurs, les Buds Pro 2. Des appareils qui ne manquent pas d’arguments grâce à l’intégration de technologies phares, comme la réduction de bruit active, le Bluetooth LE Audio, ou encore un son certifié Hi-Res et Dolby Atmos.

Pour autant, les OnePlus 11 et Buds Pro 2 restent très abordables et sont disponibles dès maintenant en précommande à respectivement 849 euros et 179 euros. Joli bonus : pour toute précommande d’un OnePlus 11 avec 8 + 128 Go, les écouteurs Buds Pro 2 sont offerts. Et si vous optez pour la version 16 + 256 Go, la marque vous offre une enceinte Bang & Olufsen (Beosound A1 2nd Gen) d’une valeur de 299 euros.

OnePlus 11 : la nouvelle référence premium de OnePlus

Bien qu’il ne porte pas de dénomination “Pro”, le nouveau OnePlus 11 présente une fiche technique impressionnante et arbore un design des plus soignés, avec à l’arrière un imposant bloc photo à la finition chromée. Conçu en partenariat avec le spécialiste Hasselblad, cet appareil photo abrite trois capteurs dotés d’une belle définition, à savoir :

un capteur principal de 50 mégapixels associé à un stabilisateur optique d’image ;

un second capteur de 48 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle ;

un troisième capteur de 32 mégapixels avec un téléobjectif optique x2.

L’ensemble permet de filmer jusqu’en 8K à raison de 24 images par seconde, soit une remarquable définition. Et si la partie photo profite d’une nette amélioration comparée au OnePlus 10 Pro lancé en 2022, d’autres évolutions sont aussi au programme.

L’écran OLED QHD+ de 6,7 pouces du OnePlus 11 bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et, pour ce faire, il accueille la technologie LTPO 3.0. Celle-ci permet d’obtenir une fluidité optimale, qui n’entache pas pour autant l’autonomie du téléphone. L’écran est capable d’adapter automatiquement son taux de rafraichissement au contenu diffusé. Qui a besoin de 120 images par seconde pour consulter une photo ?

D’autant que le OnePlus 11 profite d’une grosse batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge ultrarapide 100 W. Seules 25 minutes sont nécessaires pour charger intégralement son smartphone. Vous ne resterez donc jamais longtemps à court de batterie.

Et pour parfaire cette fiche technique déjà très aboutie, OnePlus a choisi d’intégrer la toute nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2, épaulée par jusqu’à 16 Go de mémoire vive. Il s’agit du processeur mobile le plus haut de gamme de 2023, autant vous dire qu’il n’a aucun mal à faire tourner les jeux 3D les plus gourmands que vous trouverez sur le Google Play Store.

Hautement équipé, le OnePlus 11 a obtenu l’excellente note de 9/10 lors du test réalisé par Frandroid. À l’occasion de sa sortie, ce smartphone équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage est disponible en précommande à partir de 849 euros, avec une paire de Buds Pro 2 offerte. Et si vous optez pour la configuration maximale, vous obtenez en cadeau une enceinte Bang & Olufsen (Beosound A1 2nd Gen).

OnePlus Buds Pro 2 : une belle alliance entre qualité sonore et confort

En marge de son smartphone OnePlus 11, la marque chinoise a dévoilé une nouvelle paire d’écouteurs sans-fil intra-auriculaires, les Buds Pro 2. Légers, puisqu’ils ne pèsent que 4,9 g par oreillette, ils sont toutefois de véritables concentrés de technologies. OnePlus a mis le paquet pour renforcer la qualité audio et vous permettre de vous plonger pleinement dans votre musique, dans un film, ou encore dans un jeu vidéo.

Les Buds Pro 2 sont d’ailleurs les premiers écouteurs sans fil de OnePlus à prendre en charge le Bluetooth LE Audio, une technologie récente qui permet notamment de réduire la latence à 54 ms. Et pour que l’immersion soit complète, la firme asiatique mise sur deux atouts essentiels :

la suppression active de bruit, qui réduit les sons indésirables jusqu’à 48 dB à l’aide de 3 microphones ;

la compatibilité 3D du Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête, pour avoir la sensation que le son vous entoure et se déplace avec vous.

En prime, les Buds Pro 2 sont certifiés Hi-Res Audio Wireless pour un son à haute fidélité. Une richesse sonore permise par les deux transducteurs intégrés, dont un premier de 11 mm de diamètre pour les basses et un second de 6 mm pour les aigus.

Malgré toutes les technologies embarquées, les OnePlus Buds Pro 2 conservent une belle autonomie pouvant atteindre 9 heures pour les écouteurs seuls et jusqu’à 39 heures avec le boîtier de charge fourni.

À l’occasion de leur lancement, ces écouteurs sans fil sont disponibles à 179 euros.