Le OnePlus 11 sera annoncé bien plus tôt que prévu

OnePlus a confirmé la date de présentation de son OnePlus 11 en Chine. Finalement, il aurait un mois d'avance sur la date de présentation annoncée précédemment, avec une annonce dès la semaine prochaine.

C’est le 7 février prochain que OnePlus dévoilera sa prochaine génération de smartphones haut de gamme en Inde. Au moins un modèle devrait être dévoilé à cette occasion dans un peu plus d’un mois, le OnePlus 11 5G. Si le smartphone n’est pas attendu avant six semaines sur le sous-continent, OnePlus compte cependant présenter son nouveau smartphone un peu plus tôt sur son marché domestique, en Chine.

En effet, comme l’a indiqué le constructeur sur le réseau social Weibo, le OnePlus 11 sera présenté en Chine dès le 4 janvier prochain à 14h30 heure de Chine, soit 7h30 heure de Paris.

OnePlus a profité de l’annonce de cette date de présentation pour dévoiler plusieurs images de son futur smartphone en deux coloris : vert olive et noir mat. On peut ainsi découvrir en détail son impressionnant module photo tout en rondeur, positionné en haut à gauche du dos du smartphone et accueillant trois appareils photo estampillés Hasselblad. Rappelons qu’au même titre que Vivo avec Zeiss ou Xiaomi avec Leica, Oppo et OnePlus travaillent désormais avec Hasselblad pour développer les objectifs de ses appareils photo, mais également proposer des modes de rendu colorimétriques plus neutres inspirés des appareils du constructeur suédois.

Les photos permettent également de découvrir non seulement les touches de volume sur la tranche, mais aussi le fameux « alert slider », c’est-à-dire le bouton à enclencher pour passer du mode silencieux au mode ne pas déranger ou au vibreur de manière matérielle sur la tranche du smartphone.

Un smartphone accompagné d’une nouvelle paire d’écouteurs

Outre le OnePlus 11, OnePlus compte profiter de sa conférence du 4 janvier pour présenter sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Buds Pro 2. Là aussi, le constructeur a dévoilé plusieurs visuels avec les deux mêmes coloris que pour le smartphone : vert et noir.

On en saura plus sur les nouveautés de OnePlus à l’occasion de la conférence du 4 janvier. Si les deux produits devraient être annoncés en Inde le 7 février, il y a fort à parier que leur disponibilité en Europe se fasse à la même période, soit un mois après le lancement sur le marché chinois.

