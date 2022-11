OnePlus 11 et 11 Pro : date de sortie, fiche technique… Tout ce que l’on sait

Le OnePlus 11 devrait sortir pour le premier trimestre 2022 avec une fiche technique de flagship. Fiche technique, design… Voici tout ce qu’on sait et ce qu’on croit savoir à son propos.

Première nouvelle de poids : si vous cherchez le OnePlus 11 Pro, il y a de fortes chances que cette année, la marque chinoise baisse un peu la voilure et ne propose en définitive qu’un seul et même modèle. Exit le OnePlus 11 Pro, nous n’aurions droit qu’à un seul et simple OnePlus 11.

Ce qu’on sait

Commençons par les infos sûres de chez sûres, car annoncées par la marque. OnePlus a confirmé sur divers réseaux sociaux que son prochain flagship allait intégrer le Snapdragon 8+ Gen 2, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Si le nom du OnePlus 11 n’a pas été prononcé, il serait très étonnant qu’il ne s’agisse pas de lui.

Ce qu’on pense savoir

Pour tout le reste, gardez à l’esprit que ce que nous allons évoquer est basé sur des rumeurs. Commençons par le design, dont vous pouvez avoir un aperçu hypothétique avec les clichés ci-dessous, produits par Onleaks.

Ajoutons que selon le prolifique leaker Digital Chat Station, qui officie sur Weibo, le dos de l’appareil serait doté d’un dos en céramique. De quoi le rapprocher du récent Oppo Find X5 Pro.

Fiche technique possible du OnePlus 11

Onleaks, toujours lui, a révélé de nombreux éléments supposés de la fiche technique. Les voici :

écran de 6,7 pouces, Amoled et QHD+ ;

16 Go de RAM ;

256 Go de stockage interne ;

triple module photo (50, 48 et 32 mégapixels) à l’arrière ;

capteur photo frontal de 16 mégapixels ;

batterie de 5000 mAh ;

charge rapide de 100 W.

Ajoutons que selon lui, le téléphone intègrerait toujours l’alerte Slider. Cela s’aligne parfaitement sur des déclarations de membres de OnePlus France avec qui nous avions pu en discuter, qui nous indiquaient que l’Alerte Slider resterait réservé désormais aux smartphones à numéro, mais qu’ils disparaîtraient sur les modèles numérotés accompagnés d’un T.

À quelle date sortirait le OnePlus 11 ?

Au vu de la fiche technique, on peut également miser sur une compatibilité 5G, au moins Wi-Fi 6E, voire Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.2.

Le OnePlus 11 est attendu pour le premier trimestre de 2023. Rappelons les tarifs de l’ancien modèle en guise de référence. Le OnePlus 10 démarrait à 919 euros pour le modèle 8/128 Go. En période d’inflation, il n’est bien sûr pas exclu de constater une petite hausse.

