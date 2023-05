Déjà 40 % de remise pour les nouveaux écouteurs sans fil premium de OnePlus

Avec leur mode audio spatial et leur très bonne qualité sonore, les OnePlus Buds Pro 2 sont des écouteurs sans fil premium qui valent le détour. En ce moment, on peut d'ailleurs les trouver à 119 euros au lieu de 179 euros chez Cdiscount.

C’est un an et demi après la sortie de ses premiers écouteurs Bluetooth haut de gamme, les Buds Pro, que OnePlus a récemment lancé les successeurs de ses true wireless, les Buds Pro 2. Et les promesses de cette dernière paire ont de quoi susciter l’intérêt, entre leur système à double transducteurs, leur prise en charge du Bluetooth multipoint ou encore leur mode audio spatial. Si ces références vous font de l’œil, le moment est tout choisi pour se les procurer puisque leur prix ne dépasse pas les 120 euros actuellement.

Les points forts des OnePlus Buds Pro 2

Des écouteurs confortables ;

Une très bonne qualité sonore ;

Présence du Bluetooth multipoint et de l’audio spatial.

Lancés à 179 euros, les OnePlus Buds Pro 2 sont désormais proposés à 119 euros chez Cdiscount.

Un design qui ne change pas vraiment, mais le confort est là

OnePlus ne change visiblement pas une équipe qui gagne, et pour ses Buds Pro 2, la marque a décidé de copier le design des précédents écouteurs, les Buds Pro. Ainsi, on a ici droit à des écouteurs sans fil avec un format intra-auriculaire et des tiges orientées vers la bouche de l’utilisateur. Une fois insérés dans les oreilles, les OnePlus Pro 2 sont plutôt agréables à porter.

Leur format tiges permet d’ailleurs de conserver un bon maintien dans le pavillon auditif, et ce, même en mouvement. Trois paires d’embouts en silicone seront par ailleurs fournis pour que les écouteurs s’adaptent au mieux à l’utilisateur. Autrement, les OnePlus Pro 2 sont certifiés IPX4, ce qui veut dire qu’ils pourront résister aux éclaboussures, à la pluie, à la sueur, mais aussi à la poussière.

Une bonne qualité sonore

Côté qualité sonore, les OnePlus Buds Pro 2 sont équipés de deux transducteurs dynamiques chacun, conçus en partenariat avec la marque d’enceintes danoise Dynaudio. Ce système de double transducteurs permet en théorie d’obtenir plus de détails dans chaque plage de fréquence.

Dans l’ensemble, les Buds Pro 2 impressionnent par leur bonne dynamique sonore, et mettent particulièrement l’accent sur les basses fréquences pour proposer davantage de profondeur durant l’écoute, mais également sur les médiums pour distinguer assez nettement les voix. Mais si la signature sonore ne vous convient toujours pas, vous pourrez tout à fait moduler le son à l’aide de l’égaliseur présent sur l’application HeyMelody.

Les OnePlus Buds Pro 2 ont également d’autres avantages, comme la compatibilité avec l’audio spatial. Si vous utilisez un smartphone OnePlus ou Google compatible avec l’audio spatial de Google, vous pourrez même profiter du Dolby Atmos sur les applications vidéo compatibles, ce qui offre une meilleure immersion.

Aussi, avec un smartphone OnePlus, vous pourrez profiter de l’audio spatial sur n’importe quelle application, avec la possibilité d’activer le suivi des mouvements de la tête. Autre atout : la présence du Bluetooth multipoint, ce qui permet aux écouteurs d’être connectés simultanément à deux appareils et de basculer de l’un vers l’autre, tout en gardant les écouteurs dans les oreilles.

Une réduction de bruit moyenne

Comme le proposaient déjà les OnePlus Buds Pro, les Buds Pro 2 sont dotés de microphones pour proposer une réduction active des bruits ambiants. À l’usage, les écouteurs réussissent à réduire les sons les plus sourds et les plus constants, comme les bruits d’un ventilateur ou le ronronnement de la circulation au loin, mais ils auront davantage de difficulté à gommer les sons plus ponctuels, comme les voix humaines. Difficile donc de compter là-dessus dans un open space bruyant. Un mode transparence sera par ailleurs disponible.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, notre test a démontré que les Buds Pro 2 peuvent tenir durant 6h17 sur l’écouteur droit et 4h37 sur le gauche avec la réduction de bruit activée et un volume à 60 %. Une fois insérés dans leur boîtier, les écouteurs peuvent récupérer 60 % de batterie en 10 minutes.

