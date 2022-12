OnePlus 11 : fini le suspens, on connait la date de présentation officielle

OnePlus a annoncé la date de lancement de son OnePlus 11, que la marque officialise par la même occasion : ce sera le 7 février 2023. Aux côtés de ce flagship seront présentés les OnePlus Buds Pro 2.

Alors qu’en Chine OnePlus a teasé leur design, le OnePlus 11 se fait attendre. Ça y est, on sait quand il sera dévoilé. Cela se passera ce 7 février à New Delhi en Inde et OnePlus a prévu une autre nouveauté qui devrait ravir les fans de la première heure. Au passage, la marque confirme définitivement qu’il n’y aura pas de OnePlus 11 Pro, ou du moins pas tout de suite.

Le OnePlus 11 sera lancé en février

On l’attendait pour le premier trimestre 2023, les rumeurs n’étaient pas fausses. OnePlus prévoit un événement de lancement mondial de son prochain smartphone haut de gamme ce 7 février. Pour autant, elle n’a donné aucune indication sur la fiche technique de son prochain fleuron, mais a révélé deux détails.

Le premier, c’est « l’intégration de la photographie Hasselblad », un constructeur d’appareils photo avec lequel OnePlus est en partenariat depuis les OnePlus 9 et 9 Pro. Ces associations entre constructeur photo et fabricants de smartphones ont souvent pour but de légitimer les performances photo de ces derniers. OnePlus le fait avec Hasselblad depuis plusieurs années, ce n’est donc pas vraiment une surprise.

L’Alert Slider continue son bout de chemin et des écouteurs sans-fil

L’autre vraie bonne nouvelle, c’est la confirmation de l’Alert Slider sur les flagships de OnePlus qui restent bien en place. Il s’agit d’un bouton situé sur la tranche du téléphone permettant de passer du mode silencieux au mode vibreur ou à la sonnerie, à l’instar du bouton Sonnerie/Silence qu’on peut trouver sur les iPhone. Ce petit bouton avait disparu sur le OnePlus 10T, la marque avait expliqué l’avoir retiré parce qu’elle souhaitait conquérir d’autres utilisateurs ne la connaissant pas forcément. Elle avait en outre expliqué qu’il ne devait en principe pas disparaître de la gamme numérotée principale, trop importante pour les fans. Pour le moment, promesse est tenue.

Dans ses cartons, le constructeur a aussi des OnePlus Buds Pro 2, suite des Buds Pro premiers du nom sortis l’année dernière. Si aucune autre information n’a été révélée, on peut penser qu’il s’agira également d’écouteurs intra-auriculaires disposant de réduction de bruit active. Cependant, des rumeurs ont été publiées à propos des OnePlus Buds Pro 2. On s’attend à avoir du Bluetooth 5.2, une autonomie jusqu’à 38 heures sans la réduction de bruit active et une résistance à l’eau et à la poussière IP55.

La fiche technique attendue du OnePlus 11

OnLeaks avait révélé en septembre dernier plusieurs informations sur la fiche technique du OnePlus 11. On s’attend donc à avoir droit à un écran de 6,7 pouces Amoled QHD+, 16 Go de RAM accompagnés de 256 Go de stockage. Côté photo, il y aurait trois capteurs photo à l’arrière (50, 48 et 32 Mpx) et un capteur selfie de 16 Mpx. Enfin, ce flagship serait équipé d’une batterie de 5000 mAh pouvant être rechargé à une puissance maximale de 100 W. À noter que OnePlus avait indiqué qu’il embarquerait le Snapdragon 8+ Gen 2, la dernière puce de Qualcomm et qu’elle a ajouté ce jour-ci qu’il est compatible 5G.

