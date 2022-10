OnePlus Buds Pro : vers une prochaine génération qui maitrise mieux les aigus

Les OnePlus Buds Pro 2 se dévoile pour la première fois dans une fuite orchestrée par OnLeaks. Ils intégreraient un nouveau jeu de transducteurs pour épauler les premier.

Une paire d’écouteurs sans fil en chasse une autre. Alors que Xiaomi vient de présenter ses Redmi Buds 4 Pro et Buds 4, voici qu’Onleaks et Pricebaba nous présentent les futures nouveautés des OnePlus Buds Pro 2, qui ne devraient pas tarder bien longtemps avant d’être dévoilés officiellement.

D’après leurs informations, le design devrait être résolument identique, mais le design interne aurait bien changé en revanche. En plus des transducteurs 11 mm déjà présents sur la première version, on trouverait désormais une autre paire de 6 mm pour ajouter de la puissance, nu peu dans l’esprit des Oppo Enco X2.

Autre nouveauté en approche : le support du codec LDHC 4.0 spécialisé dans l’audio spatial. En outre, on devrait avoir le droit à 45 Db de réduction active du bruit en moyenne et devrait être capable d’ajuster la réduction en fonction de votre environnement grâce à l’usage de trois microphones. Les écouteurs seraient compatibles avec le protocole Google Fast Pair et reposeraient sur du Bluetooth 5.2, offrant une latence de 69 ms.

22 heures d’autonomie et de l’IP 55

Pour l’autonomie, OnePlus tablerait sur six heures de batterie et 22 heures pour le boitier. Sans l’ANC, cette capacité s’élèverait à 9 heures pour les Buds et 38 heures pour le boitier. Dix minutes de charge permettraient d’accéder à 10 heures d’écoute et la charge sans fil serait de la partie. Les écouteurs se verraient protégés par une certification de résistance à l’eau et la poussière IP 55.

Le prix est encore un point d’interrogation. Rappelons que les premiers OnePlus Buds Pro se négociaient à 149 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.