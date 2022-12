OnePlus tease le design de son prochain fleuron au style audacieux

OnePlus montre pour la première fois le design de son OnePlus 11. Il reprend les bases du OnePlus 10 en s'assumant encore un peu plus.

OnePlus, comme toutes les marques de smartphones, soigne particulièrement l’entrée de son prochain fleuron. Attendu au premier trimestre 2023, le OnePlus 11 promet un changement de braquet pour le constructeur chinois puisque ce coup-ci, il ne devrait y avoir qu’un seul modèle, en lieu et place du traditionnel modèle de base suivi d’une version pro.

Comme tous les constructeurs basés en Chine, OnePlus a pris l’habitude de communiquer des détails sur ses produits avant même leur présentation officielle sur le réseau social chinois Weibo. Dans un post du 17 décembre, on découvre le design officiel du OnePlus 11 lors d’une courte vidéo de 13 secondes.

Pas de surprise et un bloc photo qui s’assume

Découvrir est un grand mot quand des visuels du téléphone avaient déjà fuité depuis de nombreuses semaines, mais tout de même, la première image officielle d’un téléphone permet d’assoir l’image qu’on a de lui sans possible contestation. Il n’en reste pas moins que ce visuel semble très proche des images partagées par OnLeaks en septembre dernier.

La vidéo se concentre surtout sur son bloc photo rond, relié au cadre par un léger relief. On y distingue clairement trois appareils photos et un flash dans quatre rond parfaitement symétriques. En somme, OnePlus continue sur les traces des OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro en affinant encore un peu plus son style et en s’affranchissant de l’inspiration Galaxy S21 Ultra.

Malheureusement, OnePlus ne précise pas quand sortira ce nouveau téléphone et indique seulement qu’il sera disponible « bientôt ». Nous l’attendons au premier trimestre 2023 pour rappel. On sait également avec certitudes qu’il sera équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 2.

Selon les rumeurs, la fiche technique du téléphone est déjà bien établie : un grand écran QHD+ de 6,7 pouces, une batterie de 5000 mAh, une charge rapide 100W, trois modules photos (50, 48 et 32 mégapixels) et 16 Go de RAM, sans oublier un dos en céramique.

