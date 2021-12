Successeurs des écouteurs OnePlus Buds Z, les OnePlus Buds Z2 s’en distinguent par un format plus compact, de plus grands transducteurs pour un son plus puissant et l’ajout d’un système de réduction de bruit active (ANC).

De courtes tiges, des transducteurs dynamiques de 11 mm et un système d’ANC avec une réduction (annoncée) de 40 dB, les OnePlus Buds Z2 cochent pratiquement toutes les cases des parfaits écouteurs sans fil économiques. Certifiés IP55, ils s’annoncent comme des écouteurs intra-auriculaires baroudeurs. Lancés à 99 € ils possèdent de réels atouts pour séduire.

OnePlus Buds Z2 Fiche technique

Modèle OnePlus Buds Z2 Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS Android, iOS Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 38 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.2 Réponse en fréquence minimum 20 Hz Réponse en fréquence maximum 20000 Hz Impédance 16 ohms Poids 9 grammes Prix 65 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par OnePlus.

OnePlus Buds Z2 Design

Les OnePlus Buds Z2 sont de type intra-auriculaires, avec une coque moulée pour s’arrimer solidement au pavillon de l’oreille, et prolongée par une courte tige. Les différences avec les OnePlus Buds Z sont minimes, seules les coques gagnant un peu en volume.

On trouve sur la face antérieure de la coque, côté oreille, un détecteur de port, deux contacts de charge et un microphone. La face supérieure de la coque héberge une zone tactile circulaire pour le contrôle de la lecture et de la réduction de bruit active. La tige, quant à elle, est percée de plusieurs orifices qui abritent les microphones de conversation. Les OnePlus Buds Z2 sont fabriqués en PVC brillant.

Agréables à porter

Les OnePlus Buds Z2 sont confortables : leur mise en place est intuitive et trouver leur bon positionnement ne prend qu’un instant. Après avoir basculé les tiges vers l’avant du visage, les écouteurs ne bougent plus du tout, peu importe qu’on marche ou coure. Bonne nouvelle, on peut utiliser ces écouteurs pour faire son jogging, d’autant que leur certification IP55 les protège de la pluie ou de la transpiration.

Les contrôles tactiles des Buds Z2 sont facilement accessibles et participent au confort global. Leur port prolongé ne génère aucune gêne, dès lors qu’on a trouvé le bon embout parmi ceux fournis.

Un boîtier de charge discret

Le boîtier de charge est très compact. Il s’agit d’un modèle horizontal à couvercle abattant. Sa préhension est bonne, bien qu’il faille utiliser ses deux mains pour sortir ou ranger les écouteurs, qui sont arrimés par aimantation.

Un bouton à l’arrière du boîtier permet de forcer l’appairage Bluetooth avec une source, ou bien de réinitialiser les écouteurs. La recharge du boîtier s’effectue par le biais d’un port USB-C (câble livré). Pas de charge sans fil Qi en revanche.

OnePlus Buds Z2 Usage et application

Les OnePlus Buds Z2 sont agréables à vivre. Leur facilité d’insertion et leur stabilité rassurent l’utilisateur dans toutes les étapes de leur utilisation. Les interactions avec les zones tactiles sont confirmées par un signal sonore, ce qui évite toute réitération inutile des commandes manuelles. Cependant, aucun signal de confirmation n’est émis lorsqu’on prend un appel.

Les zones tactiles offrent les mêmes commandes sur l’écouteur gauche ou droit : d’une à trois pressions successives pour mettre en pause, changer de piste ou gérer les appels, ou bien une pression prolongée pour activer la réduction de bruit active. Malheureusement, aucune gestion du volume n’est permise par le biais des écouteurs.

Les OnePlus Buds Z2 peuvent être utilisés séparément pour écouter de la musique ou passer des appels. Dans ce cas, l’ANC ou le mode transparence ne fonctionnent logiquement pas.

Une app de contrôle minimaliste

L’application de contrôle des OnePlus Buds Z2 se nomme Hey Melody. Elle permet de personnaliser le fonctionnement de la zone tactile, d’activer la réduction de bruit active ou le mode transparence, ainsi que de mettre à jour les écouteurs.

HeyMelody Télécharger HeyMelody gratuitement APK

Aucune fonction d’égalisation n’est proposée, et il faudra donc passer par les éventuels réglages de tonalité d’un smartphone pour corriger la signature sonore des OnePlus Buds Z2.

Comme évoqué plus haut, l’app ne permet pas d’associer la gestion du volume aux zones tactiles.

Connexion Bluetooth totalement stable

Les OnePlus Buds Z2 sont compatibles avec le protocole Google Fast Pair et sont automatiquement détectés par le smartphone Android le plus proche, dès leur sortie du boîtier. L’appairage ne pose donc aucune difficulté. Avec un iPhone ou toute autre source Bluetooth, il suffit de rechercher manuellement les écouteurs. S’ils ont déjà été associés et ne se placent donc pas en mode détection, il suffit de presser quelques secondes sur le bouton du boîtier de charge pour les trouver rapidement.

La connexion s’est montrée stable à mon domicile, jusqu’à 10 mètres environ et au travers d’un plancher en bois. Idem dans la rue et au milieu d’une foule.

OnePlus annonce que la latence audio est moins importante lorsque les écouteurs sont utilisés avec ses smartphones (OnePlus Nord 2, OnePlus 9 Pro…), ce que je n’ai pu vérifier pendant mes tests. Toutefois, avec un iPhone 13 Pro Max, ce petit décalage entre l’image et le son avec les jeux vidéo (il est compensé en lecture vidéo) est à peine perceptible et ne gêne en tout cas pas l’expérience ludique.

Dernier point, la connexion Bluetooth ne permet l’association qu’avec un smartphone à la fois.

OnePlus Buds Z2 Réduction de bruit active

OnePlus a doté les Buds Z2 d’un système de réduction de bruit active (ANC), absent sur le précédent modèle, les OnePlus Buds Z. Deux niveaux d’atténuation sont proposés dans l’app Hey Melody, correspondant à des réductions de 25 et 40 dB. Dans la rue ou en voiture, la différence entre les deux modes est perceptible, mais, curieusement, c’est le mode normal qui réduit le plus les bruits environnants. Le mode « Annulation maximale du bruit » semble moins performant et s’accompagne d’un bruit de fond (souffle) trop perceptible entre deux chansons ou à faible volume d’écoute.

Les performances de l’ANC sont très valables en transport, où les bruits de roulement et de moteur sont largement atténués. Mais rien d’exceptionnel qu’auraient pu laisser présager les 40 dB annoncés.

Le mode transparence a un comportement étrange : le niveau d’amplification diminue après quelques secondes. Concrètement, on entend subitement moins bien ce qui se passe autour de soi. J’ai observé ce phénomène avec la version 500 du firmware des OnePlus Buds Z2. Gageons qu’un correctif logiciel stabilise le fonctionnement de ce mode.

OnePlus Buds Z2 Audio

OnePlus a installé des transducteurs dynamiques de 11 mm dans ses écouteurs Buds Z2. Il s’agit donc de modèles de « grand » diamètre pour des écouteurs, dont on peut espérer un son puissant et une bonne restitution des basses fréquences. Le contrôleur Bluetooth gère les codecs audio SBC et AAC.

Le fabricant annonce une prise en charge du format audio Dolby Atmos, comme pour ses autres écouteurs Bluetooth. En pratique, le support est uniquement possible avec les smartphones OnePlus intégrant la technologie Dolby Atmos. Précision : il s’agit d’un simple post-traitement du son effectué par le smartphone, qui renforce les registres grave ou médium, selon le type de contenu écouté. Cette fonction d’égalisation Dolby Atmos est d’ailleurs proposée par d’autres fabricants de smartphones, notamment Samsung.

Configuration de test

J’ai écouté les écouteurs OnePlus Buds Z2 avec un iPhone 13 Pro Max, un Xiaomi Mi 11 Lite 5G et un Macbook Air M1, en Bluetooth AAC depuis Apple Music (lossless) et Netflix. Je n’ai pas observé de différences notables entre ces trois sources, même si l’iPhone 13 est plus percutant dans le registre médium.

Signature sonore

Les OnePlus Buds Z2 mettent immédiatement l’auditeur à l’aise, avec un son charpenté, puissant et solide dans le grave. Le registre médium est très présent, avec une coloration marquée, probablement due à des résonances de membrane. Rien de grave, mais à fort volume et sur le long terme, l’écoute peut devenir éprouvante. Les hautes fréquences, par effet de masque, sont perçues en retrait et manquent de finesse. En somme, les OnePlus Buds Z2 délivrent un son brut, mais entraînant.

Grave : nervosité et volume appréciables, même en poussant franchement le volume. Ça cogne fort, avec une extension vers l’infragrave convaincante. Clairement le meilleur des trois registres pour ces écouteurs.

Médium : coloration marquée aux environs de 2-4 kHz a priori, qui apporte un surcroît de présence, mais aussi de l’acidité à fort volume

Aigu : fluidité et extension limitées.

Scène sonore

La scène est ample et plutôt bien peuplée, avec pas mal d’aération entre les différents plans sonores. La stéréo est large et la profondeur dans l’axe frontal tout à fait convenable.

Comportement dynamique

Les transducteurs de 11 mm sont pleins de tonus et l’amplification n’est pas en reste. Pas besoin d’écouter fort pour profiter d’un son articulé, avec des écarts dynamiques convaincants.

OnePlus Buds Z2 Micro

Les différents microphones mis en oeuvre pour capter la voix de l’utilisateur et l’isoler des bruits environnants fonctionnent de façon convaincante. C’est l’un des points forts des OnePlus Buds Z2. On est ainsi bien entendu pendant les appels vocaux.

La restitution proéminente des fréquences médium permet également de très bien entendre son interlocuteur.

OnePlus Buds Z2 Autonomie

OnePlus annonce 5 heures d’autonomie avec ANC active et jusqu’à 7 heures sans réduction de bruit. J’ai mesuré 4h20 environ à 50 % du volume de mon iPhone, ANC en mode maximal. Notez qu’à 50 % du volume, l’intensité sonore est très importante et qu’à 40 % du volume, la puissance sonore est très confortable. Autrement dit, il est plausible d’atteindre les 5 heures annoncées, qui plus est en utilisant l’ANC en mode intermédiaire. Quoiqu’il en soit, l’autonomie proposée devrait couvrir la plupart des usages. Le boîtier recharge les écouteurs en 1h30 environ et permet, après 10 minutes de charge rapide, de recouvrer environ 2 heures d’autonomie. Quatre cycles de charge sont possibles, avant de devoir recharger le boîtier de rangement.

OnePlus Buds Z2 Prix et date de sortie

Les écouteurs OnePlus Buds Z2 sont disponibles en coloris noir ou blanc, au prix de 99 €.