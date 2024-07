OnePlus Pad : une tablette avec de solides performances et à moitié prix grâce aux soldes

La OnePlus Pad, première tablette de la marque, propose de solides performances et n'a rien à envier à certains modèles plus premium. C'est d'ailleurs actuellement que son rapport qualité/prix devient encore plus rassurant puisque Cdiscount l'affiche à 275 euros au lieu de 499 euros pendant les soldes.

Si l’iPad occupe toujours une bonne place sur le podium des meilleures tablettes du marché, les modèles Android n’ont pas pour autant dit leur dernier mot. Certaines marques mettent justement le paquet pour proposer des tablettes complètes et performantes, tout en proposant des prix bien plus contenus que ce qu’on peut trouver chez Apple. C’est notamment le cas de OnePlus avec sa toute première tablette, sobrement baptisée OnePlus Pad. Cette récente ardoise, qui propose une expérience plus que convaincante sous Android avec des caractéristiques empruntées aux modèles premium, devient bien plus intéressante à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir de la OnePlus Pad

Un bel écran de 11,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Un SoC MediaTek Dimensity 9000

Une autonomie généreuse

Lancée à 499 euros, la OnePlus Pad est désormais proposée à 275 euros chez Cdiscount pendant les soldes d’été.

D’excellentes finitions et un bel écran

Nous l’avons remarqué lors de notre prise en main de la tablette OnePlus Pad : la marque connaît vraiment son sujet. Si OnePlus n’a pas misé sur un design révolutionnaire, lui préférant une esthétique tout à fait classique avec des bords arrondis, elle a tout de même peaufiné ses finitions, qui sont vraiment excellentes. La prise en main de ce modèle est en plus très agréable, même si son poids de 552 grammes n’est pas le plus faible que l’on ait vu sur le marché.

La OnePlus Pad marque davantage de points avec son très bel écran. Ici, on a droit à une dalle IPS-LCD de 11,6 pouces avec une définition de 2800 x 2000 pixels, soit l’assurance de profiter d’un bon niveau de détails sur une grande surface d’écran. Pour couronner le tout, l’écran est rafraîchi à 144 Hz, un taux qui promet une excellente fluidité qui rend la navigation et le gaming tout à fait agréables. Il est d’ailleurs possible de faire descendre ce taux de rafraîchissement à 30 Hz pour économiser de la batterie. Seul point faible de cet écran : la luminosité un peu moyenne.

Une tablette endurante

Dans les entrailles de la OnePlus Pad, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 9000 associé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1, lequel est d’ailleurs non extensible en raison de l’absence de port microSD, ce qui est bien dommage. Autrement, la puissance délivrée par la puce de MediaTek est tout à fait convaincante, que cela soit pour du multitâche ou du gaming avec des jeux 3D. Mention spéciale pour sa capacité à bien maîtriser sa chauffe en fonctionnement. Côté audio, le Dolby Atmos est de la partie pour un son bien immersif et riche.

Enfin, notez que la OnePlus Pad se contente du Wi-Fi 6, et qu’il lui est impossible de proposer les données mobiles. Elle se rattrape avec son autonomie généreuse : grâce à sa batterie de 9 510 mAh, la tablette est capable de tenir une journée en usage intensif, et même deux, voire trois jours avec une utilisation plus modérée. La recharge rapide de 67 W permet quant à elle de refaire le plein en un peu plus d’une heure, selon OnePlus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la OnePlus Pad.

