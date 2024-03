Ce smartphone Samsung noté 9/10 n’a jamais été aussi accessible sur AliExpress

Il est encore temps de faire le plein de bons plans pour les 14 ans d'AliExpress. Pendant quelques jours encore, la plateforme vous propose une série de codes promo pour obtenir les plus belles références de la tech à prix mini, dont certains smartphones incontournables de Samsung, Google ou encore Xiaomi.

Pour célébrer ses 14 ans, AliExpress a mis le paquet côté promotions. Mais voilà, pour en profiter, il fallait impérativement faire ses emplettes le 18 mars entre minuit et 2 heures du matin. Si vous avez manqué l’évènement, il reste encore un moyen pour faire de bonnes affaires : les codes promo.

Applicables jusqu’au 27 mars à 23h59, ces derniers vous permettent d’obtenir jusqu’à 80 euros de remise sur l’ensemble de votre panier, en sus des réductions exceptionnellement proposées par certains marchands. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment :

Des codes promo pour réduire la facture

Pour obtenir les meilleurs prix sur AliExpress, certains codes promo sont à indiquer manuellement lors de la validation de votre panier. Les voici :

5 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code AAFR05 ;

; 10 euros de remise dès 79 euros d’achat avec le code AAFR10 ;

; 20 euros de remise dès 159 euros d’achat avec le code AAFR20 ;

; 40 euros de remise dès 299 euros d’achat avec le code AAFR40 ;

; 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code AAFR80.

Ces coupons sont valables jusqu’au 27 mars à 23h59, mais ne sont pas cumulables. Le montant de la réduction dépend donc de celui de votre panier.

Pixel 7a : un concentré de puissance au format mini

Si les grands smartphones de 6,6 pouces et plus apportent un certain confort à l’usage, ils sont souvent encombrants et lourds. Les faire entrer dans la poche d’un jean est presque mission impossible.

Si vous recherchez avant tout un smartphone compact, mais refusez de faire le moindre compromis sur la performance, voici le Pixel 7a. Lancé par Google en mai 2023, ce modèle de 6,1 pouces est un véritable concentré de technologies.

Ses plus grandes forces : une belle puissance délivrée par la puce Tensor G2 ainsi que par 8 Go de mémoire vivre, auxquels s’ajoute une belle autonomie pouvant atteindre jusqu’à 3 jours en mode économie d’énergie.

Le Pixel 7a est aussi doué en photo. Équipé d’un double capteur de 64 et de 13 mégapixels, il profite en prime d’un traitement de l’image abouti. Inutile d’être un professionnel du secteur pour capturer des clichés nets, lumineux et réalistes, car le Pixel 7a se charge de tout. C’est sans compter son puissant outil de retouche photo, vous permettant par exemple de supprimer un objet ou une personne de vos rendus en un simple clic.

Pour ses 14 ans, AliExpress fait chuter le prix de ce smartphone noté 8/10 par Frandroid de 509 à 291 euros, soit le tarif d’un modèle d’entrée de gamme. Pour profiter d’une offre aussi attractive, n’oubliez pas d’indiquer le code promo AAFR40.

Retrouver le Pixel 7a à 265 euros chez AliExpress AAFR40

Xiaomi 13T : pour le multimédia et le gaming (mais pas uniquement)

Dévoilé en septembre dernier au prix de 650 euros, le Xiaomi 13T se démarque avant tout par sa qualité d’affichage. La marque l’a doté d’un lumineux écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement exceptionnel de 144 Hz.

Avec la 5G en prime, la fluidité de l’image est donc au rendez-vous. Mais que vaut une bonne session séries sans le son qui l’accompagne ? Xiaomi a tout prévu et a installé sur ce modèle un double haut-parleur certifié Dolby Atmos. À ces atouts s’ajoute une large batterie de 5000 mAh, offrant plus d’une journée d’autonomie. Aucune raison donc de se priver de regarder ses contenus favoris, ou de profiter de longues sessions de jeu.

La partie photo du Xiaomi 13T n’est pas non plus en reste et bénéficie d’une configuration plutôt avancée, conçue en partenariat avec le spécialiste de l’optique Leica. Celle-ci comprend :

un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique d’image ;

un capteur de 50 mégapixels associé à un téléobjectif zoomant x2 en optique et x20 en numérique ;

un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle ;

le tout étant capable de filmer jusqu’en 4K.

Enfin, pour faire tourner tout ce matériel, Xiaomi a misé sur le puissant SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra, adossé à 8 Go de mémoire vive. Jusqu’au 27 mars à 23h59, le Xiaomi 13T est affiché à seulement 340 euros au lieu de 649,90 euros avec le code promo AAFR40, soit une belle remise de 48 %.

Retrouver le Xiaomi 13T à 340 euros chez AliExpress AAFR40

Galaxy A54 5G : la qualité Samsung à prix doux

Pour ses 14 ans, AliExpress vous permet de profiter des marques les plus connues à prix réduit. Parmi les offres incontournables de cet anniversaire figure le Samsung Galaxy A54. Noté 9/10 par Frandroid à sa sortie en mars 2023, ce smartphone ne manque pas d’arguments.

Bien qu’abordable, le Galaxy A54 ressemble à s’y méprendre à un modèle premium avec ses finitions soignées et son ma

gnifique écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Frandroid a d’ailleurs conclu lors de son test : « le Galaxy A54 n’a absolument rien à envier à un smartphone premium : Oled, 120 Hz, luminosité fantastique, des couleurs, en veux-tu, en voilà ».

En matière de photo, ce smartphone se défend également. Sa configuration est relativement complète et comprend un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisateur optique d’image, un second de 12 mégapixels adossé à un objectif à ultra grand-angle et un dernier de 5 mégapixels pour la macro.

En prime, le Galaxy A54 affiche une remarquable autonomie de 2 jours en utilisation standard.

Pour son anniversaire, AliExpress vous permet d’obtenir ce smartphone alimenté par une puce Exynos 1380 à 260 euros au lieu de 449 euros grâce au code promo AAFR40. Voilà une bonne occasion de (re)découvrir la qualité Samsung à prix mini.

Retrouver le Galaxy A54 5G à 260 euros chez AliExpress AAFR40

OnePlus Pad : le confort et la polyvalence avant tout

Plus confortables à l’usage qu’un smartphone et moins encombrantes qu’un PC, les tablettes tactiles ont toute leur place à domicile. Mais encore faut-il opter pour un modèle de taille optimale pour en retirer tous les bénéfices.

Sur ce point, la OnePlus Pad a trouvé le parfait compromis : un large panneau de 11,61 pouces, mais une ardoise qui demeure fine et légère avec ses 6,54 mm d’épaisseur et ses 552 grammes. Parfait pour un usage prolongé ou si vous avez besoin de la glisser dans un sac à main.

Propulsée par la puce MediaTek Dimensity 9000 et par 8 Go de mémoire vive, ce modèle est aussi bien adapté au multimédia, à la productivité, qu’au gaming, d’autant que son écran rafraîchit l’image à 144 Hz. La OnePlus Pad vous permet également de passer des appels vidéo grâce à sa caméra frontale de 8 mégapixels, et surtout de voir convenablement votre interlocuteur, ce qui n’est pas le cas d’une tablette de 8 pouces par exemple.

Pendant quelques jours seulement, la OnePlus Pad est accessible au prix contenu de 319,59 euros avec le code promo AAFR40, au lieu des 499 euros habituels.

Mi Smart Compact Projector : un projecteur à emmener partout

Les vidéoprojecteurs gagnent du terrain en France. Et pour cause, ils vous permettent de profiter d’une belle diagonale lors de vos soirées ciné ou série entre amis. Les modèles les plus nomades, comme le Mi Smart Compact Projector, sont d’ailleurs particulièrement appréciés à l’arrivée des beaux jours. Faciles à déplacer et à emporter, ils transforment rapidement votre jardin ou votre terrasse en cinéma plein air.

Pour son anniversaire, AliExpress propose le Mi Smart Compact Projector à seulement 259 euros au lieu de 599 euros avec le code promo AAFR20.

À ce prix plancher, vous accédez ainsi à un picoprojecteur mesurant à peine 11,5 x 15 x 15 cm et pesant tout juste 1,8 kg. Ce modèle peut donc vous accompagner partout sans encombre. Et malgré son format ultra-compact, la qualité d’affichage est au rendez-vous. Le Mi Smart Compact Projector est capable de projeter des vidéos à une taille remarquable de 120 pouces en Full HD.

De plus, comme ce modèle est connecté (Wi-Fi et Bluetooth) et équipé d’Android TV, vous pouvez installer toutes vos applications de TV et de SVoD depuis le Play Store, puis diffuser vos contenus en un clic grâce à la télécommande fournie. Côté installation, l’appareil s’occupe de tout et règle automatiquement tous les paramètres. Une fois connecté, le voilà prêt à l’emploi.