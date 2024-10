Déjà 100 € de remise pour la Xiaomi Redmi Pad Pro, une tablette puissante et utilisable partout grâce à sa compatibilité 5G

La Xiaomi Redmi Pad Pro, une tablette tactile conçue pour la productivité et en plus compatible 5G pour être utilisée partout, est actuellement en promotion chez Cdiscount et passe de 429 euros à seulement 329 euros.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La Redmi Pad Pro est une version boostée aux hormones numériques de la Xiaomi Redmi Pad classique. Un meilleur processeur, un écran de meilleure qualité et des performances qui permettent non seulement de l’utiliser pour se détendre, jouer, regarder des films et séries, mais aussi travailler. Si jamais elle vous intéresse, elle est disponible avec 100 euros de réduction dans sa version 5G.

Ce qui séduit tant chez la Xiaomi Redmi Pad Pro 5G

L’écran LCD 12,1″ de 120 Hz est une vraie petite douceur

Une autonomie qui tient la route sans flancher (12h en lecture vidéo)

Le multitâche a été pensé et adapté avec HyperOS

Vous pouvez retrouver la Xiaomi Redmi Pad Pro 5G (256 Go) en promotion à 329 euros sur Cdiscount alors qu’elle coûte normalement 429,90 euros sur le site officiel.

Pas un PC portable, mais presque

En sortant la Redmi Pad Pro 5G, Xiaomi s’adresse clairement aux personnes qui ont besoin d’utiliser un ersatz d’ordinateur un peu partout. Mais il ne faut pas prendre ce terme dans le sens négatif, puisque cette tablette est vraiment puissante, même si ce n’est pas un PC. Elle a été conçue avec des composants qui assurent le cachou, donc si jamais vous avez besoin de commencer à travailler dans le train ou le bus le matin, vous pouvez le faire là-dessus tout en profitant du confort du tactile.

Parce qu’en plus, l’écran ne se moque pas de vous : il s’agit d’une dalle LCD de 12,1″ qui affiche 2 560 x 1 600 pixels avec un DPI de 249 ppp et surtout une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 120 Hz. Donc de belles images, une fluidité sans faille pour un confort optimal, notamment si vous ajoutez le petit stylet qui va bien et qui est malheureusement vendu séparément.

Belle aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

La Redmi Pad Pro 5G est, comme vous venez de le lire, compatible 5G. Ainsi, si vous avez une carte Sim en rab et que vous souhaitez pouvoir utiliser la tablette même quand il n’y a pas de Wi-Fi, c’est tout à fait possible, car il y a un emplacement dédié.

Pour le processeur, Xiaomi a choisi le très sympathique Snapdragon 7s Gen 2, gravé en 4 nm. Une puce que l’on retrouve aussi dans le smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, couplé ici avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Il s’agit de la version la plus puissante puisqu’elle existe aussi en version 6+128 Go.

Bon, pour la forme, elle dispose d’un petit bloc photo dont on salue la présence, mais sans plus. Par contre, chapeau bas à HyperOS qui a su gérer le multitâche d’une main de maître et qui rend le contrôle super intuitif, avec des icônes très bien pensées.

Si vous souhaitez en savoir plus avant de craquer, vous pouvez lire le test complet de la Xiaomi Redmi Pad Pro non 5G juste ici.

Et pour vous aider à comparer plusieurs tablettes tactiles avant d’arrêter votre choix, vous pouvez consulter nos recommandations juste ici.

