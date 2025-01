La toute dernière GoPro qui filme en 5,3 K à 60 fps est bradée à -37 % pendant ces soldes d’hiver

La GoPro Hero 13 Black est une mini caméra à vocation sportive, capable de prendre des photos et vidéos en toute circonstance, même sous l’eau, que vous retrouvez à 281,57 euros au lieu de 449,99 euros sur AliExpress.

La GoPro Hero 13 Black est le successeur de la référence qu’est encore la GoPro Hero 12 Black. D’ailleurs, elle en reprend un grand nombre de caractéristiques, aussi bien physiques que techniques, avec bien entendu quelques améliorations plus que bienvenues. C’est un accessoire très apprécié par les sportifs, car elle peut vous suivre absolument partout. Mais même un particulier lambda peut y trouver son compte tant la qualité des photos et vidéos est bonne. En plus, si vous êtes regardant sur le budget, vous avez pendant les Soldes une opportunité de la commander avec une réduction pas désagréable de 168 euros, alors qu’elle est sortie, il n’y a pas si longtemps que ça.

Tout ce qu’il y a à savoir sur la GoPro Hero 13 Black

Sa capacité à filmer en 5,3K à 60 images/seconde maximum

Elle est compatible avec le format HLG HDR, une nouveauté

Une autonomie en hausse, une stabilisation au point

Au lieu de 449,99 euros en septembre 2024, la GoPro Hero13 Black est actuellement affichée à 311,57 euros chez AliExpress. N’oubliez pas le code promo FRGSG030 dans le panier pour économiser 30 euros de plus, et la payer seulement 281,57 euros.

Une action cam fondue dans le même moule que la GoPro Hero 12 Black

Pourquoi prendre le risque de changer une formule gagnante ? La GoPro Hero 13 Black ressemble à s’y méprendre à la génération précédente, et ça se voit jusque dans ses dimensions. Elle a pris un peu de poids, 5 grammes en plus sur la balance (159 grammes versus 154 grammes). Vous retrouvez aussi le même écran de 1,4 pouce, même si celui-ci n’est toujours pas tactile, c’est dommage, alors que le second écran de 2,7 pouces, lui, l’est. La GoPro est toujours étanche à 10 mètres et le capteur principal de 27 Mpx en ration 8:7 est, lui aussi, identique.

Dire que ça n’a pas changé serait mentir, et surtout remettrait en question le fait d’acheter une GoPro Hero 13 Black. La principale nouveauté est le système de fixation magnétique, beaucoup plus pratique que le simple vissage à l’ancienne, plus rapide à mettre en place aussi. Par contre, il faudra repasser en caisse pour acheter un support compatible, car dans la boîte, vous n’avez « que » les deux systèmes de fixation classique (tiges et filetage).

Vos meilleurs moments de sportif immortalisés dans les meilleures conditions

Pour parler un peu technique maintenant, la GoPro Hero 13 Black peut filmer en 5,3K à 60 images/seconde ou, si vous souhaitez plus de fluidité, passer en 4K à 120 images/seconde. Si jamais vous pratiquez un sport extrême où ça bouge beaucoup, vous pouvez compter sur la stabilisation HyperSmooth 6.0 qui vient en renfort de celle de base offerte par GoPro. On peut saluer aussi le retour de la puce GPS, ce qui permet d’afficher les données télémétriques lorsque vous faites votre montage vidéo.

L’une des grosses nouveautés de ce modèle, comme on l’a dit plus haut, c’est l’introduction du format HLG HDR. Ce dernier permet de profiter de couleurs plus vives et d’images plus détaillées. GoPro introduit une nouvelle fonction aussi, le ralenti en rafale qui filme au ralenti donc, en 5,3K à 120 images/seconde ou en HD à 400 images/seconde. Enfin, un mot sur la batterie, nouvelle, elle aussi, qui permet 2,5 h d’enregistrement en continu. Par contre, les anciens modèles de batterie ne sont pas compatibles avec ce modèle Hero 13 Black.

La GoPro Hero 13 Black a beaucoup d’autres options en réserve, que vous pouvez découvrir en parcourant notre test complet du produit.

Sinon, d’autres modèles d’action cam vous attendent dans le guide d’achat qui leur est dédié, avec de nombreuses références testées par nos soins.

