Voici un produit Xiaomi très attendu qui arrive enfin en France

Vous en avez marre de rater votre riz ? De devoir surveiller constamment la casserole pour éviter qu'il ne colle ou ne brûle ? Ou tout simplement, vous voulez vous faciliter la vie en cuisine ? Bonne nouvelle : le cuiseur de riz Xiaomi arrive enfin en France.

Il y a quelques mois, je suis parti en voyage en Chine, et j’ai découvert un produit qui a complètement changé ma façon de cuisiner : le cuiseur de riz.

Si vous avez déjà voyagé en Chine, vous savez que le riz occupe une place centrale dans l’alimentation. Dans de nombreux foyers, le cuiseur de riz est un appareil indispensable.

Lors du voyage au MWC, j’ai souvent embêté Xiaomi en leur demandant si leur célèbre cuiseur de riz arriverait un jour en France. Pour ma part, j’ai fini par l’acheter sur AliExpress et je dois dire que je ne le regrette pas. Et, je l’utilise régulièrement.

À quoi sert un cuiseur de riz ?

Ces cuiseurs offrent de nombreux avantages : une cuisson parfaite du riz, une utilisation facile, et des fonctionnalités avancées pour s’adapter à différents types de riz et recettes. Désormais, le Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker est disponible en France, au prix de 49,99 euros.

L’appareil est très facile à utiliser : il suffit de verser la bonne quantité de riz et d’eau dans l’appareil (grâce au verre gradué fourni), de sélectionner le mode de cuisson souhaité (selon le type de riz et la texture désirée), et de laisser l’appareil faire le reste. Plus besoin de surveiller la casserole ou de calculer le temps de cuisson : le cuiseur de riz s’occupe de tout !

Un modèle de base

Avec une capacité de 3 litres d’eau et 1 litre de riz, cela suffit largement. En Chine, Xiaomi a plusieurs modèles, dont des modèles plus larges. Ce cuiseur de riz intelligent peut garder le riz au chaud pendant 12 heures et permet de programmer la cuisson jusqu’à 24 heures à l’avance.

Il est connecté : grâce à l’application Xiaomi Home (disponible sur iOS et Android), vous pouvez suivre en temps réel l’avancement de la cuisson, programmer la cuisson à l’avance, recevoir des notifications lorsque le riz est prêt.

Ici, c’est le modèle de base, le mien est équipé d’un écran Oled. Mais, on a le même résultat à la fin. Si vous êtes amateur de sushis et de makis, c’est un indispensable.