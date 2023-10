Air Fryer : fonctionnement, utilité… Tout savoir sur les machines qui chamboulent la cuisine

Comment fonctionnent les Air Fryers et sont-ils vraiment aussi utiles qu'ils le prétendent en cuisine ? Découvrez notre vidéo qui explique tout ce qu'il faut savoir sur ces fameuses friteuses à air.

En 2023, difficile de ne pas avoir au moins une fois entendu parler de la notion d’Air Fryer — ou friteuse à air. Sur le papier, la promesse est alléchante : remplacer votre friteuse classique et vous éviter de plonger vos aliments dans l’huile.

Les Air Fryers ont le vent en poupe et les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram regorgent de recettes pratiques exploitant ces appareils. On peut le dire, ils sont à la mode. Et cela a attisé notre curiosité au point d’y dédier une vidéo que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Notre présentateur Arnaud part ainsi à la découverte de deux modèles : la Moulinex Easy Fry & Grill XXL et la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Le but : comprendre le fonctionnement de ces robots-cuiseurs et évaluer leur pertinence dans nos cuisines.

Friteuses ou petits fours ?

Première question : comment fonctionne un Air Fryer ? Le principe est simple. On insère les aliments dans un récipient — qui prend la forme d’un tiroir sur la face avant de l’appareil — et on referme. Une fois la cuisson lancée, une résistance va se mettre à chauffer intensément tandis qu’un ventilateur va diffuser la chaleur dans l’espace clos.

Vous l’avez peut-être remarqué, mais nous aurions pu, à peu de chose près, utiliser les mêmes termes pour décrire le fonctionnement d’un four à chaleur tournante. C’est ainsi le premier point qui surprend avec ces Air Fryers : ce ne sont pas des friteuses contrairement à ce que leurs noms laissent entendre.

Vous pouvez évidemment faire cuire des frites dans un Air Fryer, mais le résultat — notamment au niveau de la croustillance — ressemblera davantage à ce que l’on obtient avec un four à chaleur tournante qu’avec une friteuse à huile.

Faut-il acheter un Air Fryer ?

Si vous êtes intéressé par un Air Fryer, il y a quelques questions à se poser en amont. Dans les grandes lignes, retenez que si vous avez déjà un four avec chaleur tournante dans votre cuisine, il n’y a pas forcément grand intérêt à vous doter d’un Air Fryer.

Dans le cas contraire et si vous manquez d’espace chez vous, alors l’achat d’une telle machine peut être pertinent. À condition que vous ne souhaitiez pas non plus préparer de grosses quantités de nourriture, vous serez forcément plus limité en termes d’espace.

Notez aussi que les deux modèles d’Air Fryer que nous utilisons dans cette vidéo peuvent s’accompagner d’une application mobile. Du côté de Moulinex, cette dernière consiste surtout en un livre de recettes numérisées. L’app de Xiaomi a l’avantage de proposer quelques contrôles à distance si cela vous intéresse.