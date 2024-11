L’incroyable cuiseur de riz de Xiaomi voit son prix baisser de 20 % pour le Black Friday

Disponible depuis peu en France, le Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker profite d’une réduction de 20 % à l’occasion du Black Friday. Vous avez toujours rêvé de réaliser un riz cuisiné dans les règles de l’art ? Alors la promotion proposée par Xiaomi sur son site officiel est pour vous : au lieu de 49,99 euros, le cuiseur de riz est à 39,99 euros.

Si Xiaomi est principalement connu chez nous pour ses smartphones, montres connectées et ses trottinettes électriques, le fabricant chinois dispose en réalité d’un large éventail de produits, notamment pour la maison. Il est également très présent dans les cuisines chinoises et le devient de plus en plus dans nos contrées, avec notamment le Smart Multifunctional Rice Cooker qui devient encore plus intéressant durant le Black Friday avec une réduction de 20 % sur le site officiel de Xiaomi.

Les trois points forts du Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker

Une cuisson du riz parfaitement et huit modes de cuisson

Contrôlable à distance via l’app Mi Home

Un design compact et moderne

Au lieu de 49,99 euros, le Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur le site officiel Xiaomi.

Du riz parfait et jusqu’à huit modes de cuisson

Avec la popularisation des sushis ces dernières années, les cuiseurs de riz ont, eux aussi, gagné en popularité. Mais rares sont les marques à avoir tenté leur chance sur le marché français, ce qui n’est pas le cas de Xiaomi. Depuis quelques mois, on peut retrouver son Smart Multifunctional Rice Cooker dans l’hexagone. Un modèle qui cuit le riz à la perfection, mais qui propose surtout toutes sortes de fonctionnalités connectées. Car oui, pour sa fonction première, le cuiseur de riz de Xiaomi tient parfaitement ses promesses grâce à sa technologie avancée de cuisson par induction. L’appareil assure une répartition uniforme de la chaleur, permettant de préparer un riz parfaitement cuit. De plus, grâce à sa puissance, la cuisson dure moins longtemps.

Le Smart Multifunctional Rice Cooker propose jusqu’à huit modes de cuisson, ce qui lui permet de s’adapter à une variété de recettes, qu’il s’agisse de riz blanc ou brun, voire gluant, mais aussi de plats mijotés ou encore de soupe. Avec sa capacité de 3 litres d’eau pour un litre de riz, l’appareil suffit amplement pour nourrir une famille.

Doté d’un design à la fois moderne et compact, le cuiseur de riz de Xiaomi s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines. Pour ce qui est du nettoyage, pas d’inquiétude puisqu’il dispose d’un revêtement intérieur antiadhésif qui évite que le riz ne colle. Le Xiaomi Rice Cooker se distingue également par sa fonction de maintien au chaud, qui conserve vos plats à la température idéale jusqu’à 12 heures. Il peut également être programmé pour une cuisson jusqu’à 24 heures à l’avance.

Un cuiseur de riz contrôlable à distance

Et qui dit produit Xiaomi, dit forcément écosystème de la marque. Car oui, connecté, l’appareil peut être contrôlé et personnalisé à distance via l’application Mi Home. Cette dernière propose d’ailleurs plus de 3 000 recettes pour exploiter au maximum le potentiel de l’appareil. De plus, l’application peut envoyer des notifications lorsque la cuisson est terminée. Un vrai plus.

Enfin, grâce à ses multiples capteurs, le Xiaomi Rice Cooker peut ajuster automatiquement la température et le temps de cuisson en fonction des ingrédients. On notera également qu’il est fourni avec plusieurs ustensiles ce qui rend son utilisation encore plus simple.

