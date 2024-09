Mauvaise nouvelle : la facture grimpe encore pour les abonnés SFR et RED

Entre le retour des vacances d’été et la rentrée des classes, il arrive que l’on soit ric-rac au niveau des finances. Autant dire que SFR a mal choisi son moment pour augmenter la facture de ses abonnés, mais il y a un moyen d’y échapper garanti sans frais.

Quelques jours après que SFR ait dévoilé ses résultats catastrophiques du deuxième trimestre, leurs abonnés ont reçu un mail annonçant une évolution de leur offre. Du genre qui ne fait pas plaisir, surtout si on a n’a pas lésiné sur les dépenses pendant les vacances d’été. Comme le rapporte cablereview, tous les abonnés mobiles et internet sont concernés. Même ceux de RED ne sont pas épargnés.

Jusqu’à 2 euros par mois d’augmentation

Une hausse de 0,99 à 1,19 euros par mois pour les abonnés mobiles SFR et RED et de 1,99 euros par mois pour les clients box SFR, et ce sans contestation possible. Voici un résumé du mail reçu par les clients de l’opérateur au carré rouge fin août. Celui-ci annonce une évolution de l’offre pour « vous offrir la meilleure expérience » alors qu’il s’agit seulement d’une hausse du prix sans enrichissement derrière.

SFR dispose certes de l’un des meilleurs réseaux mobiles avec Bouygues Telecom grâce à ses investissements dans la 5G, mais il s’agit tout de même de la deuxième augmentation cette année. La dernière remontait au mois de mars, l’opérateur au carré rouge avait au même moment tiré un trait sur les périodes promotionnelles pour les nouveaux clients. Les clients actuels ne risquent pas d’apprécier, et SFR aura bien du mal à en attirer de nouveaux.

Étant donné qu’il est impossible de contester cette hausse, il n’existe que peu d’alternatives pour y échapper. SFR invite, par exemple, les clients concernés à opter pour un autre forfait de son catalogue. En revanche, vu la situation économique de l’opérateur, rien ne garantit qu’il n’y aura pas une nouvelle augmentation dans les prochains mois. Il serait donc plus avisé de faire jouer la concurrence.

Une autre façon d’esquiver cette hausse est de résilier son forfait pour changer de crémerie, et ce, sans payer un supplément. Selon l’article L224-33 du Code de la consommation, il est possible de résilier un forfait sans frais, même si l’on est encore en période d’engagement, puisqu’il s’agit d’une modification unilatérale du contrat par l’opérateur. La seule condition à respecter est de le faire dans les quatre mois suivant la notification de l’augmentation. On a donc de bonnes raisons de croire que SFR s’apprête à subir une nouvelle vague de départs d’abonnés.

